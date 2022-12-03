Байден зустрінеться з Путіним, якщо РФ покаже готовність покласти край війні, - Держдеп

Президент США Джо Байден буде готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для перемовин про мир в Україні, якщо Росія продемонструє готовність покласти край війні.

Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Те, що сказав президент Байден, - це якщо Путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові долучитися до дипломатії. Включно з можливими переговорами (Байдена. - Ред.) з Путіним", - зазначив дипломат.

Прайс підкреслив, що водночас Сполучені Штати проводитимуть такі переговори у тісній координації із союзниками по НАТО та Києвом.

"Нічого про Україну без України", - вказав посадовець основний принцип і вкотре підтвердив, що США ніколи не визнають спроб незаконної анексії Росією українських територій, окупуваних після 2014 року.

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Проте, за його словами, Москва зараз дуже чітко дає зрозуміти, що не налаштована на конструктивний діалог та дипломатію.

"Тож разом із нашими партнерами і союзниками ми зосереджені на тому, аби притягнути РФ до відповідальності за її злодіяння, підтримати Україну в зусиллях захиститися від агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв’язаної Путіним", - підсумував представник Держдепу.