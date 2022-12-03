Байден зустрінеться з Путіним, якщо РФ покаже готовність покласти край війні, - Держдеп
Президент США Джо Байден буде готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для перемовин про мир в Україні, якщо Росія продемонструє готовність покласти край війні.
Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Те, що сказав президент Байден, - це якщо Путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові долучитися до дипломатії. Включно з можливими переговорами (Байдена. - Ред.) з Путіним", - зазначив дипломат.
Прайс підкреслив, що водночас Сполучені Штати проводитимуть такі переговори у тісній координації із союзниками по НАТО та Києвом.
"Нічого про Україну без України", - вказав посадовець основний принцип і вкотре підтвердив, що США ніколи не визнають спроб незаконної анексії Росією українських територій, окупуваних після 2014 року.
Проте, за його словами, Москва зараз дуже чітко дає зрозуміти, що не налаштована на конструктивний діалог та дипломатію.
"Тож разом із нашими партнерами і союзниками ми зосереджені на тому, аби притягнути РФ до відповідальності за її злодіяння, підтримати Україну в зусиллях захиститися від агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв’язаної Путіним", - підсумував представник Держдепу.
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2. Мягкий пассаж Запада ( США, Франции и Германии ) есть легкий массаж перед тяжелым «Волшебным Пенделем»- сильный удар с носка…
Мы тебе предложили «поговорить»- ты не согласился- получай фашист гранату.
3. Исходя из пункта 2., Украине следует ожидать поставок новой партии оружия с мощными показателями.
«Перспективу свиту» делают не только наши сильнейшие союзники-сша, ЕС, Великобритания, Канада,
но и Украина на поле боя.
После победы Украины будет сама диктовать условия мира в Европе.
Слава ЗСУ!
Слава Украине!