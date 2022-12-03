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Байден зустрінеться з Путіним, якщо РФ покаже готовність покласти край війні, - Держдеп

прайс

Президент США Джо Байден буде готовий зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним для перемовин про мир в Україні, якщо Росія продемонструє готовність покласти край війні.

Про це на брифінгу заявив представник Державного департаменту США Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Те, що сказав президент Байден, - це якщо Путін готовий припинити цю війну в Україні, ми зі свого боку готові долучитися до дипломатії. Включно з можливими переговорами (Байдена. - Ред.) з Путіним", - зазначив дипломат.

Прайс підкреслив, що водночас Сполучені Штати проводитимуть такі переговори у тісній координації із союзниками по НАТО та Києвом.

"Нічого про Україну без України", - вказав посадовець основний принцип і вкотре підтвердив, що США ніколи не визнають спроб незаконної анексії Росією українських територій, окупуваних після 2014 року.

Також читайте: США про готовність РФ до переговорів: "Путін не продемонстрував жодних ознак того, що він готовий сісти за стіл переговорів і закінчити цю війну"

Проте, за його словами, Москва зараз дуже чітко дає зрозуміти, що не налаштована на конструктивний діалог та дипломатію.

"Тож разом із нашими партнерами і союзниками ми зосереджені на тому, аби притягнути РФ до відповідальності за її злодіяння, підтримати Україну в зусиллях захиститися від агресії, а також зменшити для решти світу вплив війни, розв’язаної Путіним", - підсумував представник Держдепу.

Автор: 

Байден Джо (2883) путін володимир (23760) росія (64926) США (22512)


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03.12.2022 06:37 Відповісти
1. В оригинальной речи Байдена на английском языке таких слов сказано Не Было.

2. Мягкий пассаж Запада ( США, Франции и Германии ) есть легкий массаж перед тяжелым «Волшебным Пенделем»- сильный удар с носка…

Мы тебе предложили «поговорить»- ты не согласился- получай фашист гранату.

3. Исходя из пункта 2., Украине следует ожидать поставок новой партии оружия с мощными показателями.
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03.12.2022 07:05 Відповісти
Путін пообіцяє, з'імітує,... що завгодно, - з наглим лукавством патологічного брехуна, - що завгодно... для того щоб і надалі показати в РФ що у нєго всьо под контролєм і він, Путін, всєх імєєт, імєл і імєть будет... Це Путіну тепер вкрай потрібно... Як і передишка, для сосрєдоточітся для подальшого покорення України...
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03.12.2022 06:43 Відповісти
будь-які перемовини та збереження рахії у її теперішньому вигляді в цей час призведуть лише до більш кривавішої та трагічної війни за років п'ятнадцять-двадцять...
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03.12.2022 06:44 Відповісти
Підсилилось постійне відчуття, що хтось когось за щось тримає
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03.12.2022 06:52 Відповісти
За медибеицели -- і крутят .
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03.12.2022 07:34 Відповісти
Замість покарання військового злочинця - переговори. "Хорошу" перспективу Світу готують американці.
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03.12.2022 07:25 Відповісти
Потрібно шоб він виишов к ****** з Украіни .
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03.12.2022 07:32 Відповісти
Олег, не гони волну.

«Перспективу свиту» делают не только наши сильнейшие союзники-сша, ЕС, Великобритания, Канада,
но и Украина на поле боя.

После победы Украины будет сама диктовать условия мира в Европе.

Слава ЗСУ!
Слава Украине!
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03.12.2022 07:32 Відповісти
 
 