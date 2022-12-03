Путін не хоче серйозних переговорів з Україною, лише намагається отримати вигоду, - ISW

Президент Росії не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли призвести до стійкого миру. Натомість він намагається створити на Заході уявлення, що Росію потрібно заманити на переговори.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони вважають, що риторика Путіна вказує на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.

В інституті припускають, що Путін, Лавров і Пєсков робили заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб уявлення, що Росію потрібно заманити на переговори.

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Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, в якій західні офіційні особи запропонують Росії випереджувальні поступки в надії переконати її вступити в переговори, натомість не вимагаючи значних попередніх поступок з боку РФ, переконані в ISW.

Аналітики інституту зазначають, що заяви Путіна, Лаврова та Пєскова підкреслюють, якими можуть бути деякі з таких бажаних попередніх поступок: зменшення західної фінансової та військової допомоги Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження на військові дії НАТО і Заходу в Європі.

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В інституті наголосили, що Кремль зберігає розпливчастість у формулюваннях щодо предмету переговорів, ймовірно, для того, щоби переконати західних офіційних осіб розпочати переговорний процес без чіткого визначення, чи будуть такі переговори спрямовані на припинення вогню, мирний процес або ж остаточну мирну угоду.

ISW підсумовує, що Росія виграла б від тимчасової угоди з Україною та західними країнами, яка створила б паузу в бойових діях, що дозволило б Росії зміцнити російські збройні сили для майбутніх військових операцій з метою досягнення максималістських цілей в Україні.

Оскільки Путін не виявив особливого інтересу до припинення вогню, а Кремль продовжує висувати вимоги, які рівнозначні повній капітуляції Заходу, це свідчить про те, що Путін й надалі зосереджений на досягненні військової перемоги, вважають аналітики інституту.

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Основні висновки ISW: