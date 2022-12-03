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Новини Війна
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Путін не хоче серйозних переговорів з Україною, лише намагається отримати вигоду, - ISW

путін

Президент Росії не зацікавлений у переговорах з Україною, які могли призвести до стійкого миру. Натомість він намагається створити на Заході уявлення, що Росію потрібно заманити на переговори.

Такого висновку дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони вважають, що риторика Путіна вказує на те, що він не зацікавлений у серйозних переговорах з Україною та зберігає максималістські цілі щодо війни.

В інституті припускають, що Путін, Лавров і Пєсков робили заяви щодо переговорів, щоб створити у західних офіційних осіб уявлення, що Росію потрібно заманити на переговори.

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Кремль, ймовірно, має намір створити динаміку, в якій західні офіційні особи запропонують Росії випереджувальні поступки в надії переконати її вступити в переговори, натомість не вимагаючи значних попередніх поступок з боку РФ, переконані в ISW.

Аналітики інституту зазначають, що заяви Путіна, Лаврова та Пєскова підкреслюють, якими можуть бути деякі з таких бажаних попередніх поступок: зменшення західної фінансової та військової допомоги Україні, визнання незаконної анексії Росією українських територій та обмеження на військові дії НАТО і Заходу в Європі.

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В інституті наголосили, що Кремль зберігає розпливчастість у формулюваннях щодо предмету переговорів, ймовірно, для того, щоби переконати західних офіційних осіб розпочати переговорний процес без чіткого визначення, чи будуть такі переговори спрямовані на припинення вогню, мирний процес або ж остаточну мирну угоду.

ISW підсумовує, що Росія виграла б від тимчасової угоди з Україною та західними країнами, яка створила б паузу в бойових діях, що дозволило б Росії зміцнити російські збройні сили для майбутніх військових операцій з метою досягнення максималістських цілей в Україні.

Оскільки Путін не виявив особливого інтересу до припинення вогню, а Кремль продовжує висувати вимоги, які рівнозначні повній капітуляції Заходу, це свідчить про те, що Путін й надалі зосереджений на досягненні військової перемоги, вважають аналітики інституту.

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Основні висновки ISW:

  • Росія намагається скористатися прагненням Заходу до переговорів, щоб створити динаміку, в якій західні офіційні особи почуватимуться зобов'язаними піти на випереджувальні поступки, щоб заманити Росію за стіл переговорів.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров повторив в якості основи для переговорів точно такі ж вимоги, які російське МЗС висувало до вторгнення 24 лютого, а прессекретар Кремля Дмитро Пєсков додав додаткову вимогу, щоб Захід визнав анексовані Росією українські території.
  • Російські війська все ще становлять загрозу українській енергетичній інфраструктурі, незважаючи на успіхи української протиповітряної оборони.
  • Додаткові західні системи ППО спонукають російську військову спільноту поставити під сумнів російську повітряну кампанію проти української інфраструктури.
  • Російські посадовці висувають умови для переговорів щодо демілітаризації Запорізької атомної електростанції, від яких Росія, скоріш за все, відмовиться та виконання яких не усуне або не зменшить існуючу загрозу для ЗАЕС.
  • Українські сили здійснили локальні прориви на південний захід та північний захід від Кремінної.
  • Російські війська продовжували здійснювати мінімальні просування в районі Бахмута та проводили наступальні операції в районі Авдіївка-Донецьк.
  • Російські війська можуть мати труднощі з належним розподілом та розгортанням сил у тилових районах на півдні України через українські удари.
  • Погана логістика, непокірний мобілізований персонал та внутрішні протести продовжують заважати Кремлю досягти цілей часткової мобілізації.

Автор: 

путін володимир (23760) переговори з Росією (1060)


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Топ коментарі
+11
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03.12.2022 08:33
+10
Нобєлєвскую прємію етому нострадамусу!
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03.12.2022 07:45
+10
Для этих гениальных выводов нужен целый институт? Разгоните эту шайку дармоедов и я вам за зарплату уборщика буду делать отчеты еще лучше
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03.12.2022 08:04
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Нобєлєвскую прємію етому нострадамусу!
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03.12.2022 07:45 Відповісти
Автору кашкет Капітана Очевидності!
Ледве не дотягнув до підарки Адмірала *******.
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03.12.2022 18:34 Відповісти
Шифруєця -- падла -- Юстас гребании .
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03.12.2022 07:45 Відповісти
Юстаси з Алексами зараз не ті... Однією ковдрою вкриваються.
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03.12.2022 18:36 Відповісти
***** патамушта.
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03.12.2022 07:46 Відповісти
Для этих гениальных выводов нужен целый институт? Разгоните эту шайку дармоедов и я вам за зарплату уборщика буду делать отчеты еще лучше
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03.12.2022 08:04 Відповісти
Капитан Очевидность, не узнал вас в гриме.
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03.12.2022 08:15 Відповісти
Україна можливо і згодиться на перемовини,АЛЕ тільки тоді коли увесь цивілізований світ побачить відеоролик на якому - піськов,путін,лавров,кадирка,пригожин,шойгу знімають штани стають в кільце і усі разом їб(🤬)ть один одного,під Українську пісні!!!
Тоді можливо і поговоримо.
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03.12.2022 08:22 Відповісти
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03.12.2022 08:33 Відповісти
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03.12.2022 09:21 Відповісти
Валю-баянистка!
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03.12.2022 09:22 Відповісти
Якщо гармошками - діло піде швидше.
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03.12.2022 15:41 Відповісти
Баянамі-не скрєпно...Балалайками-в самий раз буде.
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03.12.2022 22:57 Відповісти
Та все вірно сказано. Немає більшої падли в світі, ніж москальня.
А ще та падла хоче, щоб українці батрачили на московських бурятів, а хто не згоден - знищити.
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03.12.2022 08:47 Відповісти
Путін - відсталий. Поки цивілізований світ продовжував розвиватися і багатіти, він тягнув кацапів назад до провальних ідей сотні років тому.
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03.12.2022 10:34 Відповісти
Коня йому в шоколаді, з родзинкою у віці!
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03.12.2022 10:53 Відповісти
Пуйло называет переговорами капитуляцию Украины
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03.12.2022 12:38 Відповісти
Путлер не такой уж умный как многие думали на Западе, но он хитрый и нацеленный на программу, которую он внушил себе. Но даже умеренно умные люди его уже видят насквозь. На ум он посредственный.
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03.12.2022 13:37 Відповісти
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03.12.2022 13:57 Відповісти
"Маловато..."
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03.12.2022 15:45 Відповісти
Кремлівська хунта вважає що не марно розпочала війну тому що захопила Азовське море і значну територію. Зараз вони будуть робити усе щоби утримати ці території і Азовське море. Кремлівська хунта знає, що у разі наступу ЗСУ вона не втримає захоплені території і змушена буде вдатись до актів "доброї волі". У зв"язку із цим з метою розпорошення сил України вони будуть робити прориви кордону з Біломосковії. Ось чому Кремлівська хунта так інтенсивно тисне на Лукашенка
Україна повинна попередити білоруський народ та Світову спільноту що у разі накопичення ударного угруппуваня біля кордону з Україною ЗСУ змушені будуть вдатись до упереджувального удару та повалення фашистського режиму Біломосковії. Не треба забквати що Україна ще має цв"ях у п"ятці- рашефашистське військове угрупування у Молдові.. Тоб_то жодної загрози ми ще не позбулись. А це означає що справи на міжнародному напрямку бажано покращити.
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03.12.2022 16:21 Відповісти
фуфик, начинай отрабатывать соссательные навыки...
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03.12.2022 18:40 Відповісти
Даже в поганом СССР была какая-то, пусть и эфемерная, идея о всеобщем равенстве и братстве.

Идея путинской россии - всех ограбить и убить, захватить и изнасиловать, завоевать вооруженной рукой весь мир.
Таких мразей история еще не знала.😡
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03.12.2022 19:38 Відповісти
Ось тому московитів конче необхідно знищувати!
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03.12.2022 22:59 Відповісти
 
 