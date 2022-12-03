Єврокомісія виділила 533 млн євро на міжрегіональні програми за участю України і Молдови

Європейська комісія затвердила чотири нові програми за участю 10 держав-членів, України та Молдови на суму 533 мільйони євро. Програми спрямовані на розвиток транскордонного та транснаціонального співробітництва, прискорення переходу до "зелених" технологій та підтримки охорони здоров’я та освіти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на РБК-Україна.

Ці програми отримають додаткове фінансування через ухвалене Комісією у березні рішення призупинити співпрацю з РФ та Білоруссю після російського повномасштабного вторгнення в Україну та перевести 26,2 мільйона євро, спочатку виділених цим двом країнам, на зміцнення співпраці з Україною та Молдова.

Із загальної суми 215 мільйонів євро спрямують на транснаціональну співпрацю в Дунайському регіоні в галузі інновацій та відновлюваних джерел енергії.

187 мільйонів євро виділять на транскордонну співпрацю між Польщею та Україною у галузі охорони природи, охорони здоров'я та управління кордонами.

54 мільйони євро - на прикордонну співпрацю між Румунією та Україною для покращення освіти, охорони здоров'я та охорони природи.

Читайте: Єврокомісія виступила проти надання Угорщині €13 млрд через недотримання Будапештом демократичних стандартів

77 мільйонів євро направлять на прикордонну співпрацю між Румунією та Молдовою для покращення освіти, охорони здоров'я та охорони природи.

Також у Єврокомісії вирішили виділити на 2021-2027 роки майже 665 мільйонів євро на 6 програм Interreg для підтримки транскордонного та транснаціонального співробітництва між державами-членами та Україною та Молдовою.