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Росія тримає у Чорному морі напоготові 24 крилаті ракети, - ОК "Південь"

ракета,ракети,калібр

Російській агресор тримає напоготові 24 крилаті ракети у Чорному морі.

Про це із посиланням на речницю ОК "Південь" Наталю Гуменюк повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", інформує Цензор.НЕТ

"У Чорному морі російський агресор тримає напоготові 24 крилаті ракети", – йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

крилаті ракети (1070) Чорне море (1659) Гуменюк Наталія (804)


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Пора их уже перевести в подводное положение
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03.12.2022 16:38 Відповісти
 
 