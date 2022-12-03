Росія тримає у Чорному морі напоготові 24 крилаті ракети, - ОК "Південь"

Російській агресор тримає напоготові 24 крилаті ракети у Чорному морі.

Про це із посиланням на речницю ОК "Південь" Наталю Гуменюк повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", інформує Цензор.НЕТ.

"У Чорному морі російський агресор тримає напоготові 24 крилаті ракети", – йдеться в повідомленні.

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