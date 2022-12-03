Росія тримає у Чорному морі напоготові 24 крилаті ракети, - ОК "Південь"
Російській агресор тримає напоготові 24 крилаті ракети у Чорному морі.
Про це із посиланням на речницю ОК "Південь" Наталю Гуменюк повідомляє Telegram-канал "Оперативний ЗСУ", інформує Цензор.НЕТ.
"У Чорному морі російський агресор тримає напоготові 24 крилаті ракети", – йдеться в повідомленні.
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Storm UA
показати весь коментар03.12.2022 16:38 Відповісти Мені подобається 0
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