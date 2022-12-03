Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 90,6 тис. осіб, 263 гелікоптери, 2917 танків, 1906 артсистем, 5886 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 03 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 90 600 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 90 600 (+510) осіб ліквідовано,
танків - 2917 (+1) од,
бойових броньованих машин - 5886 (+3) од,
артилерійських систем - 1906 (+1) од,
РСЗВ - 395 (+0) од,
засоби ППО - 210 (+0) од,
літаків - 280 (+0) од,
гелікоптерів - 263 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1572 (+8),
крилаті ракети - 531 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4472 (+8) од,
спеціальна техніка - 163 (+0).
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://t.me/generallsvr/243
Суббота 3.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 93012 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 2 декабря это 28134 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 9 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5673 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 93012 + 28 134 + 5 673 = 126 819
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то
Тоді сумарно з пораненими (без ЛДНР): 126 819 + (126 819 * 2)= 380 457
--------
Була більше 9 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000.
Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 380 457 + 75 000 = 455 457
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 607 276
у нас теж є такі спеціалісти аналітики...Жданов.Арєстовічь.Фєйгін.Соскін.Світан.Солонін....це вже не говорячи про меншу шушеру.Наробили контенту в ютюбі,сраки не піднімуть з дивану--але нєвє**єнні експерти.