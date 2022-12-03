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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 90,6 тис. осіб, 263 гелікоптери, 2917 танків, 1906 артсистем, 5886 броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 03 грудня втрати особового складу противника становлять приблизно 90 600 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.12 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 90 600 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 2917 (+1) од,

бойових броньованих машин - 5886 (+3) од,

артилерійських систем - 1906 (+1) од,

РСЗВ - 395 (+0) од,

засоби ППО - 210 (+0) од,

літаків - 280 (+0) од,

гелікоптерів - 263 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1572 (+8),

крилаті ракети - 531 (+0),

кораблі /катери - 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4472 (+8) од,

спеціальна техніка - 163 (+0).

Також читайте: Росіяни наступають на Авдіївському та Бахмутському напрямках, ЗСУ відбивають атаки, - Генштаб

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 90,6 тис. осіб, 263 гелікоптери, 2917 танків, 1906 артсистем, 5886 броньованих машин 01

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

Автор: 

армія рф (17216) Генштаб ЗС (6493) знищення (7142) техніка (1820) втрати (4384)


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Топ коментарі
+13
казали, шо в цьому місяці рекорд...бо чмобіків утилізація проходить успішно
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03.12.2022 09:27
+9
Супер !!! Слава ЗСУ !!!
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03.12.2022 09:16
+8
так !!! більше 17 тис кацапів-окупантів утилізовано !!! прокацапських колоборантів з так званих "л/днр" навіть кацапи у свої тратах не рахують, бо це для тих "мясо", розхідний матреріал ...
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03.12.2022 09:50
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Супер !!! Слава ЗСУ !!!
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03.12.2022 09:16 Відповісти
казали, шо в цьому місяці рекорд...бо чмобіків утилізація проходить успішно
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03.12.2022 09:27 Відповісти
так !!! більше 17 тис кацапів-окупантів утилізовано !!! прокацапських колоборантів з так званих "л/днр" навіть кацапи у свої тратах не рахують, бо це для тих "мясо", розхідний матреріал ...
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03.12.2022 09:50 Відповісти
03.12.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР
https://t.me/generallsvr/243
Суббота 3.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 93012 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 2 декабря это 28134 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 9 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5673 убитыми и пропавшими безвести.
--------
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 93012 + 28 134 + 5 673 = 126 819
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то
Тоді сумарно з пораненими (без ЛДНР): 126 819 + (126 819 * 2)= 380 457
--------
Була більше 9 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз вже 25 000.
Тоді ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 380 457 + 75 000 = 455 457

P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 607 276
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03.12.2022 09:50 Відповісти
Генерал СВР? ....ну...тоді все зрозуміло...на картах Таро, або на магічній кулі вангував.
у нас теж є такі спеціалісти аналітики...Жданов.Арєстовічь.Фєйгін.Соскін.Світан.Солонін....це вже не говорячи про меншу шушеру.Наробили контенту в ютюбі,сраки не піднімуть з дивану--але нєвє**єнні експерти.
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03.12.2022 10:38 Відповісти
Цілком адекватні цифри.
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03.12.2022 11:50 Відповісти
знову, в котрий день малувато ворожої техніки в цьму зведені; а утилізацією чмобіків цієї війни не виграти...
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03.12.2022 10:42 Відповісти
В "неабъятных закрамах Родины" "кремлівські" неочікувано "побачили дно"!
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03.12.2022 10:46 Відповісти
Останнім часом дуже мало знищеної ворожої техніки, на жаль.
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03.12.2022 11:30 Відповісти
Так їі і залишилось небагато.на спутнікових знімках на окупованих територіях та прикордонні нараховано Генштабом 2600 одиниць техніки.до того ж точно порахувати результати ударів млрс просто неможливо.
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03.12.2022 11:53 Відповісти
Дякуємо США! Боже бережи Америку !!!
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03.12.2022 13:21 Відповісти
 
 