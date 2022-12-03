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Новини Агресія Росії проти України Війна
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443 дитини загинули та понад 852 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні

діти

Станом на ранок 3 грудня 2022 року більше ніж 1295 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

" За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 443 дитини загинуло та понад 852 отримали поранення. Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні. 

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 424, Харківській - 267, Київській - 117, Миколаївській - 77, Запорізькій - 76, Херсонській - 70, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 33.

" Стало відомо, що в квітні внаслідок обстрілу ворогом м. Попасна Луганської загинув 10-річний хлопчик.  Також стало відомо про загибель 17-річноі дівчини через обстріл с. Козача Лопань Харківської області у травні", - зазначили в Офісі Генпрокурора.

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443 дитини загинули та понад 852 поранено внаслідок збройної агресії РФ в Україні 01

Автор: 

діти (5044) жертви (1780) діти війни (125) Офіс Генпрокурора (3239)


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Скоти параша. 100К мертвих. скоть.
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03.12.2022 09:42 Відповісти
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03.12.2022 09:57 Відповісти
Царство Небесне загиблим...
Одужання пораненим.
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03.12.2022 10:09 Відповісти
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03.12.2022 10:19 Відповісти
И тварье мелет бред про спецоперацию а не войну у нас! И что особо по скотски--- на бытовом уровне! В который раз говорю--- у нас есть моральное право на восстановление Яо! Мы зря тянем резину. И конечно цифра погибших детей условна. Вылезет позже больше. Мы обязаны победить только из-за одного этого. Без Яо победы не будет. Ясно ведь давно.
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03.12.2022 11:04 Відповісти
 
 