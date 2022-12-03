УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6441 відвідувач онлайн
Новини Війна
3 202 15

За кожні 100 метрів землі поблизу Сватового і Кремінної точаться відчайдушні бої. ЗСУ там просуваються, - Гайдай

луганщина

За кожні 100 метрів території поблизу Сватового і Кремінної на Луганщині точаться відчайдушні бої - ЗСУ там просуваються уперед.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти усіма зусиллями намагаються стримати українську армію, втім, розуміють, що не вдасться. Тому будують другу лінію оборони біля Старобільська.

Також зазначається, що у Білогорівці наші військові тримають оборону. Село повністю знищене росіянами.

"Населені пункти Луганщини, звідки росіян вигнали, ті обстрілюють ракетами С-300. Зруйновані міста і села Луганщини після деокупації необхідно відбудувати, бо практично всі луганчани мріють повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розуміють, що Кремінну вони не втримають. Рубіжне може стати наступним визволеним містом, - Гайдай

Також Гайдай зазначає, що промислові підприємства окупанти ріжуть на металолом.

"Ведемо перемовини із підприємцями, хто планує повертатися і відновлювати бізнес. Шукаємо інвесторів для відбудови промисловості", - резюмує очільник регіону.

Автор: 

армія рф (17216) ЗСУ (7499) Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4874)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+12
Знайомий 29листопада там загинув. 30 років. Дорога ціна перемоги з нашої сторони. На орків байдуже.
показати весь коментар
03.12.2022 10:00
+9
Рвіть іх хлопці на клапті .
показати весь коментар
03.12.2022 09:54
+9
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
03.12.2022 10:01
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Рвіть іх хлопці на клапті .
показати весь коментар
03.12.2022 09:54 Відповісти
Знайомий 29листопада там загинув. 30 років. Дорога ціна перемоги з нашої сторони. На орків байдуже.
показати весь коментар
03.12.2022 10:00 Відповісти
ЗСУ - сила, перемога за нами!
показати весь коментар
03.12.2022 09:55 Відповісти
Розшифруйте, що ви мали на увазі.
показати весь коментар
03.12.2022 10:01 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
показати весь коментар
03.12.2022 10:01 Відповісти
Так, з великими втратами, але наші ЗСУ відвоюють свою територію. Іншого нам не дано.
показати весь коментар
03.12.2022 10:06 Відповісти
Це здається небезпечним. За кількістю м'яса Україна не може конкурувати з кацапами. Велике співвідношення вбивств і втрат є життєво важливим для перемоги, інакше слід спробувати інший підхід.
показати весь коментар
03.12.2022 10:42 Відповісти
а не проще ли выжечь вглубь оккупированной кацапами территории километров 20... вместе с вонючими недолюдьми-свинопасами...
показати весь коментар
03.12.2022 10:07 Відповісти
Проще . Можно и на 500 , и на 1500 . Только чем ?
показати весь коментар
03.12.2022 12:37 Відповісти
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашм захисникам
показати весь коментар
03.12.2022 10:20 Відповісти
Хтось ще слухає цього блаЗЄнського пустомелю під іменем "гайдай"? Він уже двічі "звільнив" усю Луганщину...
показати весь коментар
03.12.2022 12:27 Відповісти
Гайдаи , Кимы , Хлани и прочие им подобные займитесь своим делом или устраивайтесь дикторами на телевидение . Пиар на чужой крови для поднятия своего рейтинга всё равно не прокатит .
показати весь коментар
03.12.2022 12:35 Відповісти
Гайдай продолжает в своём репертуаре...
показати весь коментар
03.12.2022 19:44 Відповісти
 
 