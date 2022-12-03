За кожні 100 метрів землі поблизу Сватового і Кремінної точаться відчайдушні бої. ЗСУ там просуваються, - Гайдай

За кожні 100 метрів території поблизу Сватового і Кремінної на Луганщині точаться відчайдушні бої - ЗСУ там просуваються уперед.

Про це повідомив у фейсбуці глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, окупанти усіма зусиллями намагаються стримати українську армію, втім, розуміють, що не вдасться. Тому будують другу лінію оборони біля Старобільська.

Також зазначається, що у Білогорівці наші військові тримають оборону. Село повністю знищене росіянами.

"Населені пункти Луганщини, звідки росіян вигнали, ті обстрілюють ракетами С-300. Зруйновані міста і села Луганщини після деокупації необхідно відбудувати, бо практично всі луганчани мріють повернутися додому", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни розуміють, що Кремінну вони не втримають. Рубіжне може стати наступним визволеним містом, - Гайдай

Також Гайдай зазначає, що промислові підприємства окупанти ріжуть на металолом.

"Ведемо перемовини із підприємцями, хто планує повертатися і відновлювати бізнес. Шукаємо інвесторів для відбудови промисловості", - резюмує очільник регіону.