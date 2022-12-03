Росіяни завезли до окупованого Токмака понад 10 авто з убитими та пораненими, - Генштаб

У лікарню тимчасово окупованого Токмака (Запорізька область) завезли понад 10 автомобілів із пораненими та вбитими російськими військовими.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міста Токмака Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень більше десяти автомобілів з пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу ЗСУ ліквідували ще близько 510 окупантів. Загалом з початку війни армія РФ втратила приблизно 90 600 осіб.

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