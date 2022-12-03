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Новини Війна
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Росіяни завезли до окупованого Токмака понад 10 авто з убитими та пораненими, - Генштаб

ворог,кацап,русня,мертвий,орк

У лікарню тимчасово окупованого Токмака (Запорізька область) завезли понад 10 автомобілів із пораненими та вбитими російськими військовими.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до міста Токмака Запорізької області зафіксовано прибуття до лікарень більше десяти автомобілів з пораненими військовослужбовцями та тілами загиблих окупантів", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за останню добу ЗСУ ліквідували ще близько 510 окупантів. Загалом з початку війни армія РФ втратила приблизно 90 600 осіб.

Дивіться: "Помста за гусака": прикордонники та артилеристи вистежили й покарали російських окупантів-мародерів на Донеччині. ВIДЕО

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) ліквідація (3859) Запорізька область (3567) Токмак (75)


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Топ коментарі
+14
Мало.
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03.12.2022 09:58
+14
чем больше кацапов будет умерщвлено - тем лучше... смерть каждому первому кацапу и кацапке!
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03.12.2022 10:04
+12
Надеюсь ************ в 10 авто грузили слоями.
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03.12.2022 10:14
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Мало.
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03.12.2022 09:58 Відповісти
А вы лично поезжайте на нуль и сделайте больше. И мы вам так же напишем - МАЛО.
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03.12.2022 10:15 Відповісти
Так це ж людина каже без претензій , а просто бажає більше , і я теж хочу більше , при цьому розуміючи всі обставини.
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03.12.2022 11:00 Відповісти
Ну, если без претензий то ладно. Хотя выглядит, как претензия.
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03.12.2022 16:50 Відповісти
Лічно? Так. Правда здоров'я не можу.
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03.05.2023 12:11 Відповісти
Курочка по зернышку ,главное ,чтоб наших берегли.
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03.12.2022 10:42 Відповісти
І то гуд. Вері гуд.
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03.12.2022 12:48 Відповісти
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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03.12.2022 10:00 Відповісти
Слава Нації - смерть фашистській *********!
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03.12.2022 14:03 Відповісти
авто разные но так как кацапы в качестве мед эваков 2 й лини юзают трех осные грузовики то количество впечатлило за сутки
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03.12.2022 10:00 Відповісти
Супер !!! добрий кацап - мертвий кацап !!! Слава ЗСУ !!!
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03.12.2022 10:00 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼👍🏼👍🏼
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03.12.2022 10:01 Відповісти
Очень странные дела в районе Павловки… В первых числах ноября, российские оккупанты, собрав ресурс более-менее укомплектованных 5 БТГр, выдвинулись на штурм Угледара, который они поспешили назвать некой эпической битвой Но эпическая битва для подразделений 40-й бригады, 155-й бригады ТОФ, ОБТФ «Каскад» и прочей шелупени уперлась в село Павловка.Отправив в мясорубку с трудом собранные 5 БТГр и срезав их боеспособность вдвое и даже больше, оккупанты смогли выйти на окраины Павловки, при этом 11 ноября, а затем 20 ноября громогласно объявив о том, что село полностью под контролем РОВ И вот, со 2 на 3 декабря, артиллерия РОВ начинает опять обстреливать Павловку. Странно, зачем обстреливать село, которое находится под твоим контролем? Есть у вас какие-то предположения на этот счёт?
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03.12.2022 10:03 Відповісти
да, вы читаете источники РОВ.
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03.12.2022 10:20 Відповісти
Странно, зачем обстреливать село, которое находится под твоим контролем? --загадочная руская душа...
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03.12.2022 10:56 Відповісти
чем больше кацапов будет умерщвлено - тем лучше... смерть каждому первому кацапу и кацапке!
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03.12.2022 10:04 Відповісти
В Токмаке когда-то был комбинат по переработке животнога жира. Туда бродячих собак свозили и пр. Вонь стояла неимоверная. Наверное снова запустят
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03.12.2022 10:07 Відповісти
Дивлячись на БИДЛЯЧУ покорність,з якою кацапи йдуть на забій,це не останні КАМАЗИ.Не добившись перемир'я рашисти будуть завалювати поля та степи трупами руських "баранів" та вигравати час для переоснащення арміі.
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03.12.2022 10:09 Відповісти
чем переоснастить можно вместо т 72 т 80 и т 90 в строй т 62 плюс бмп 1 и бтр 60-70 вместо мсты д 1 и прочий хлам времён сралина а да иранен каско на ухглупскую голову ваньки чмобика
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03.12.2022 10:14 Відповісти
Надеюсь ************ в 10 авто грузили слоями.
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03.12.2022 10:14 Відповісти
И трамбовали.
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03.12.2022 10:29 Відповісти
А дохлых зачем ? Врач же сказал в морг, в морг так в морг.
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03.12.2022 10:48 Відповісти
Хорошо, но мало. Ни одна рашистская сволочь не должна уползти живой с Украины.
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03.12.2022 11:16 Відповісти
баби єщьо нарожают!
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03.12.2022 14:08 Відповісти
Средний возраст гражданина России - 40,2 года, при этом женщины, как и в других развитых странах, оказываются в среднем старше мужчин. Для них средний возраст составляет 42,4 года

Много ты заешь желающих рожать после 40?
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03.12.2022 14:55 Відповісти
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03.12.2022 20:35 Відповісти
..где то у тварей с болот мацковии есть крематорий
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03.05.2023 12:06 Відповісти
 
 