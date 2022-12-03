УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6540 відвідувачів онлайн
Новини
3 438 2

На Херсонщині влада евакуює людей з лівого берега Дніпра. Очікується активізація бойових дій

переправа

З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) українці, які знаходяться на дачах на лівому березі Дніпра, можуть евакуюватися до Херсона.

Для цього Херсонська обласна військова адміністрація зняла заборону на перетин ріки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно, триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію. Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території", - йдеться у повідомленні.

В цей період у світлий час доби буде знято заборону виходити на воду. Переходи дозволені на ділянці "Річковий вокзал". На інших ділянках переправи не буде.

"Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України", - наголосили в ОВА.

Також читайте: Окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонщини, - Нацполіція. ФОТО

Там також додали, що чекають на всіх, хто прагне та має можливість повернутися на підконтрольну Україні територію.

Автор: 

Дніпро (3253) Херсон (3332) евакуація (2304) Херсонська область (5705)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Біжіть, суки, біжіть....
показати весь коментар
03.12.2022 12:37 Відповісти
То для тебе громадяни України з окупованої території -суки?, манкурте московитський.
показати весь коментар
03.12.2022 14:26 Відповісти
 
 