На Херсонщині влада евакуює людей з лівого берега Дніпра. Очікується активізація бойових дій

З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) українці, які знаходяться на дачах на лівому березі Дніпра, можуть евакуюватися до Херсона.

Для цього Херсонська обласна військова адміністрація зняла заборону на перетин ріки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"З 3 грудня (субота) по 5 грудня (понеділок) включно, триватимуть гуманітарні заходи щодо евакуації українських громадян, які зараз перебувають на лівому березі річки Дніпро у дачному селищі та не встигли залишити тимчасово окуповану територію. Евакуація необхідна через можливу активізацію бойових дій на цій території", - йдеться у повідомленні.

В цей період у світлий час доби буде знято заборону виходити на воду. Переходи дозволені на ділянці "Річковий вокзал". На інших ділянках переправи не буде.

"Під час евакуації необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу та підтверджують громадянство України", - наголосили в ОВА.

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Там також додали, що чекають на всіх, хто прагне та має можливість повернутися на підконтрольну Україні територію.