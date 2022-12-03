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Новини Агресія Росії проти України
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Путін може використати переговори для переозброєння своєї армії, - глава МЗС Британії

джеймс,клеверлі

Російський диктатор Володимир Путін може маніпулювати темою мирних переговорів з Україною та використати їх для переозброєння власної армії, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Річ у тому, що ми повинні бути дуже, дуже обережними, якщо "мирні" переговори - а я вживаю там слово "мир" у лапках - ініціює Володимир Путін", - сказав Клеверлі.

Він припустив, що Росія може використати переговори та паузу в бойових діях як прикриття для переозброєння військ. У такому випадку можуть виникнути ще більші загострення на фронті.

"Тоді все, що станеться, це те, що ми знову побачимо саме ці сцени, але, можливо, через 6, 12, 18 місяців. Рішення щодо цього має бути стабільним, значущим, реальним", - вважає британський міністр.

Клеверлі закликав колег з НАТО остерігатися подібних заяв Росії, оскільки після таких пауз у минулому агресія РФ лише зростала.

"І дивіться, Володимир Путін має форму щодо цього. Грузія - це мало бути одноразовим, чи не так? Крим - це мало бути одноразовим, чи не так? Східна Україна - це мало бути одноразовим. І насправді те, що ми бачили, полягає в тому, що всі вони наростали до цієї останньої хвилі агресії", - додав міністр.

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Автор: 

путін володимир (23760) переговори з Росією (1060) Клеверлі Джеймс (78)


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А шо підкилимні вже идуть .
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03.12.2022 11:15 Відповісти
разведка вб я так понял капитаны очевидности)))
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03.12.2022 11:22 Відповісти
Не може а так і буде, так було з першою чеченською, переговори, домовленості а потім вдарили з новою силою...
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03.12.2022 11:42 Відповісти
***** не просто перемирие использует в свою выгоду, ***** готов подорвать десяток многоэтажек рязанским сахаром и обвинить в этом Украину. При этом всякие озабоченные в Евросоюзе в это верить не будут и будут месяц думать как бы провести совещание по сборку заседателей на проведение комиссии по расследованию (половина как полезные идиоты, половина за взятку, притом крайне маленькую). Никаких договоренностей с таким образованием быть не может в принципе, они ничего не стоят. ***** понимает лишь личную угрозу своей жизни, все остальное для него безразлично, ему важнее в туалет сходить и не обгадить ручку чемодана, чем жизни миллиона россиян.
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03.12.2022 12:44 Відповісти
Думаю, що ***** пофіг навіть те, чи обгадить він ручку валізи, на те є раби, нехай витирають.
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03.12.2022 15:07 Відповісти
Україні взагалі не потрібні переговори а коли звільнить території то кому ці переговори більш потрібні будуть Україні чи Росії?
А переговори з Росією ніколи нічого не дадуть бо Росія нічого ніколи не виконує
Тільки після звільнення Україною своїх територій Росія буде намагатися якось закріпити свій статус в Криму чи на Донбасі і це буде помилка - бо коли рашистів викинуть то ні на які поступки не треба йти
А переговори зараз до чого призведуть ? До того що ЄС і США будуть сприймати це як закінчення війни і ті землі які ще не відбиті будуть за Росією і Україна не зможе в майбутньому відбити ці землі фінансова і військова допомога з боку партнерів припиниться -через те що вони зрозуміють що війна закінчилась.
Ось таке Україні не треба як Мінські угоди а треба мати справжній договір з репараціями і підписаний не тільки між Україною та Росією але і іншими країнами світу
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03.12.2022 12:56 Відповісти
Надо додавить таракана, пока он не купил себе костыль.
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03.12.2022 13:04 Відповісти
Та ви що?.. Невже?.. Не може бути! І як же західні діячі про це здогадалися?.. Невже з'ясували?..
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03.12.2022 15:05 Відповісти
 
 