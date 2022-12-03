Путін може використати переговори для переозброєння своєї армії, - глава МЗС Британії

Російський диктатор Володимир Путін може маніпулювати темою мирних переговорів з Україною та використати їх для переозброєння власної армії, заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

"Річ у тому, що ми повинні бути дуже, дуже обережними, якщо "мирні" переговори - а я вживаю там слово "мир" у лапках - ініціює Володимир Путін", - сказав Клеверлі.

Він припустив, що Росія може використати переговори та паузу в бойових діях як прикриття для переозброєння військ. У такому випадку можуть виникнути ще більші загострення на фронті.

"Тоді все, що станеться, це те, що ми знову побачимо саме ці сцени, але, можливо, через 6, 12, 18 місяців. Рішення щодо цього має бути стабільним, значущим, реальним", - вважає британський міністр.

Клеверлі закликав колег з НАТО остерігатися подібних заяв Росії, оскільки після таких пауз у минулому агресія РФ лише зростала.

"І дивіться, Володимир Путін має форму щодо цього. Грузія - це мало бути одноразовим, чи не так? Крим - це мало бути одноразовим, чи не так? Східна Україна - це мало бути одноразовим. І насправді те, що ми бачили, полягає в тому, що всі вони наростали до цієї останньої хвилі агресії", - додав міністр.

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