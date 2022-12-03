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Новини
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Власник "Вагнера" Пригожин пропонував владі Бєлгорода побудувати укріплення. Та відмовилася - дорого, - ЗМІ

пригожин

Влада Бєлгорода могла відмовити структурам "кухаря Путіна" і власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у фінансуванні будівництва лінії оборонних укріплень на кордоні з Україною.

Про це російському виданню Вёрстка розповіло джерело, близьке до влади Бєлгорода, інформує Цензор.НЕТ.

"Вони (представники Пригожина. - Ред.) притягли проєкт, у якому були укриття як готелі та інші розкошування на кілька мільярдів рублів. [Влада Білгородської області] сказала - проєкт поки що відкладається. І робимо ми його тепер самотужки", - каже джерело.

Після цього Пригожин звинуватив бізнесменів з Бєлгорода та Курська у перешкоджанні підготовці "добровольців" на базах ПВК "Вагнер".

Російські ЗМІ що у жовтні називали укріплення, які зводять у регіоні, "лінією Пригожина". Але в листопаді губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков почав показово відвідувати будівництво в супроводі телекамер. Відповідаючи на питання росіян під час таких візитів, він не згадував Пригожина.

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Гладков може стати вже другим російським губернатором, який публічно конфліктує з "кухарем Путіна". Дотепер Пригожин критикував голову Санкт-Петербурга Олександра Бєглова і навіть звинуватив його у державній зраді. Той у відповідь заявив, що "відомий бізнесмен" з кримінальним минулим обкрадає дітей та намагається привести міські підприємства до банкрутства.

Автор: 

росія (64935) ПВК Вагнер (1540) Пригожин Євген (522) Бєлгород (502)


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Топ коментарі
+10
петух плохое не пожелает
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03.12.2022 11:35
+8
У перший рік незалежності республік Балтії бачив газету "Территория М" (колишня "Прибалтийский комсомолец") Там карикатура була: Кордон з одного боку - нафтова труба закручена вузлом Верхи на трубі сидить злий червоноармієць, у будьоннівці, оброслий, у драній формі та босий Грозить кулаком через кордон На протилежному боці - латиш-селянин пасе свиню і посміхаючись, вітально піднімає солом"яного капелюха
Десь те саме буде й на кордоні з Білгородом Хай будують загородження - якщо нема куди гроші діть Для наших ракет і снарядів (у випадку продовження росіянами обстрілів української території) це не буде перепоною А їх територія нас не цікавить - хай гниють у своєму лайні
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03.12.2022 11:43
+5
Допомога Пригожина у будівництві нібито "оборонних споруд", це все те ж захоплення місцевої влади та територій. Пусти його на "оборонні споруди", і він захопить під себе взагалі все. Звичайна тактика карних злочинців, не світиться офіційно, але управляти реально. Типу, денний губернатор і нічний губернатор. Але цікава сама поведінка цього бандита. Він взагалі перестав вже соромляться і все робить відверто. Мабуть, щось знає, що незабаром настане час для нього - хто більше захопить сьогодні, той більше матиме завтра
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03.12.2022 11:38
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У вагнерівців чуика .
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03.12.2022 11:32 Відповісти
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03.12.2022 11:47 Відповісти
петух плохое не пожелает
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03.12.2022 11:35 Відповісти
Допомога Пригожина у будівництві нібито "оборонних споруд", це все те ж захоплення місцевої влади та територій. Пусти його на "оборонні споруди", і він захопить під себе взагалі все. Звичайна тактика карних злочинців, не світиться офіційно, але управляти реально. Типу, денний губернатор і нічний губернатор. Але цікава сама поведінка цього бандита. Він взагалі перестав вже соромляться і все робить відверто. Мабуть, щось знає, що незабаром настане час для нього - хто більше захопить сьогодні, той більше матиме завтра
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03.12.2022 11:38 Відповісти
Стоіть з ножом біля пирога .
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03.12.2022 11:40 Відповісти
У перший рік незалежності республік Балтії бачив газету "Территория М" (колишня "Прибалтийский комсомолец") Там карикатура була: Кордон з одного боку - нафтова труба закручена вузлом Верхи на трубі сидить злий червоноармієць, у будьоннівці, оброслий, у драній формі та босий Грозить кулаком через кордон На протилежному боці - латиш-селянин пасе свиню і посміхаючись, вітально піднімає солом"яного капелюха
Десь те саме буде й на кордоні з Білгородом Хай будують загородження - якщо нема куди гроші діть Для наших ракет і снарядів (у випадку продовження росіянами обстрілів української території) це не буде перепоною А їх територія нас не цікавить - хай гниють у своєму лайні
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03.12.2022 11:43 Відповісти
Женька опять *** со рта высунул,сплюнул и блещет с предложениями
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03.12.2022 11:47 Відповісти
И строили петушары дырявые укрепления!
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03.12.2022 11:51 Відповісти
Планується залучити провідного фортифікатора всіх часів сєню яйценюха
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03.12.2022 11:56 Відповісти
Ukraina dolzna iskat etogo ******** cerez Interpol v tom cysle za ego prestuplenija uze teper.Realno on bandit, a takix nado sudit
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03.12.2022 12:18 Відповісти
да нет, Белгород тайно мечтает войти в состав Украины. Поэтому тихо саботирует строительство укреплений
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03.12.2022 14:19 Відповісти
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03.12.2022 14:33 Відповісти
А це правда ? Дійсно на зоні сосав? Певно правда.
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03.12.2022 14:57 Відповісти
 
 