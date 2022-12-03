Власник "Вагнера" Пригожин пропонував владі Бєлгорода побудувати укріплення. Та відмовилася - дорого, - ЗМІ
Влада Бєлгорода могла відмовити структурам "кухаря Путіна" і власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина у фінансуванні будівництва лінії оборонних укріплень на кордоні з Україною.
Про це російському виданню Вёрстка розповіло джерело, близьке до влади Бєлгорода, інформує Цензор.НЕТ.
"Вони (представники Пригожина. - Ред.) притягли проєкт, у якому були укриття як готелі та інші розкошування на кілька мільярдів рублів. [Влада Білгородської області] сказала - проєкт поки що відкладається. І робимо ми його тепер самотужки", - каже джерело.
Після цього Пригожин звинуватив бізнесменів з Бєлгорода та Курська у перешкоджанні підготовці "добровольців" на базах ПВК "Вагнер".
Російські ЗМІ що у жовтні називали укріплення, які зводять у регіоні, "лінією Пригожина". Але в листопаді губернатор Бєлгородської області Вячеслав Гладков почав показово відвідувати будівництво в супроводі телекамер. Відповідаючи на питання росіян під час таких візитів, він не згадував Пригожина.
Гладков може стати вже другим російським губернатором, який публічно конфліктує з "кухарем Путіна". Дотепер Пригожин критикував голову Санкт-Петербурга Олександра Бєглова і навіть звинуватив його у державній зраді. Той у відповідь заявив, що "відомий бізнесмен" з кримінальним минулим обкрадає дітей та намагається привести міські підприємства до банкрутства.
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Десь те саме буде й на кордоні з Білгородом Хай будують загородження - якщо нема куди гроші діть Для наших ракет і снарядів (у випадку продовження росіянами обстрілів української території) це не буде перепоною А їх територія нас не цікавить - хай гниють у своєму лайні