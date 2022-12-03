Ворога дратує світло в Херсоні, тому він прицільно б’є по інфраструктурі, - Сили оборони Півдня
Ворог продовжує вогневу роботу з лівого берега Дніпра, щоб тримати в напрузі все населення визволених територій.
Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Армія Inform".
"Як би не хотілося порадіти тому, що відновлюються елементи інфраструктури, зокрема й критичної, треба пам’ятати, що гібридна війна має свої ознаки та інформаційний фронт. Саме ці повідомлення дратують ворога і він намагається негайно зреагувати. Як тільки відновили електрику в Херсоні, росіяни почали бити по відповідних об’єктах інфраструктури", - сказала Гуменюк.
За її словами, на решті деокупованої території тривають стабілізаційні заходи. Цивільному населенню краще бути дуже обережними і спостережливими, тому що багато ділянок звільненої території все ще залишаються небезпечними.
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