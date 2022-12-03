УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6631 відвідувач онлайн
Новини Війна
893 10

Ворога дратує світло в Херсоні, тому він прицільно б’є по інфраструктурі, - Сили оборони Півдня

херсон

Ворог продовжує вогневу роботу з лівого берега Дніпра, щоб тримати в напрузі все населення визволених територій.

Про це в ефірі телемарафону повідомила начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Армія Inform".

"Як би не хотілося порадіти тому, що відновлюються елементи інфраструктури, зокрема й критичної, треба пам’ятати, що гібридна війна має свої ознаки та інформаційний фронт. Саме ці повідомлення дратують ворога і він намагається негайно зреагувати. Як тільки відновили електрику в Херсоні, росіяни почали бити по відповідних об’єктах інфраструктури", - сказала Гуменюк.

За її словами, на решті деокупованої території тривають стабілізаційні заходи. Цивільному населенню краще бути дуже обережними і спостережливими, тому що багато ділянок звільненої території все ще залишаються небезпечними.

Дивіться: ФОТОрепортаж із Херсона: артилерійські снаряди летять у житлові будинки

Автор: 

обстріл (28250) Херсон (3332) Гуменюк Наталія (804)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+5
Кацапів дратує не лише світло - їх бісять унітази, пральні машини, шкарпетки і навіть жіночі труси.
показати весь коментар
03.12.2022 12:04
+4
За 20-30 км наводять не по лампочці в вікні.
показати весь коментар
03.12.2022 12:24
+3
Нічого його не "дратує".Відбувається цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури."Дратує"...
показати весь коментар
03.12.2022 12:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а просвітломаскування херсонці не чули ????
показати весь коментар
03.12.2022 12:03 Відповісти
За 20-30 км наводять не по лампочці в вікні.
показати весь коментар
03.12.2022 12:24 Відповісти
Кацапів дратує не лише світло - їх бісять унітази, пральні машини, шкарпетки і навіть жіночі труси.
показати весь коментар
03.12.2022 12:04 Відповісти
Нічого його не "дратує".Відбувається цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури."Дратує"...
показати весь коментар
03.12.2022 12:23 Відповісти
Так може меньше кукарекать об этом надо ?квартал95 он не всегда полезен
показати весь коментар
03.12.2022 12:36 Відповісти
Так отож! Гуменюк палить 95 контору.
показати весь коментар
03.12.2022 13:07 Відповісти
меня бесит когда пришут вогневу роботу, какая нахрен работа, это обстрелы гражданских а не что-то обыденное
показати весь коментар
03.12.2022 15:01 Відповісти
мене теж дратує, що кацапія з світлом
показати весь коментар
03.12.2022 15:07 Відповісти
Кацапів дратує світло взагалі в Україні.
показати весь коментар
03.12.2022 15:12 Відповісти
Ні саме смішне що згідно конституції РФ це їхня теріторія, тому і хренячят по своїй же теріторії. Куди тільки дивиця їх гарант конституції?! Просто кончені тай все!
показати весь коментар
03.12.2022 18:08 Відповісти
 
 