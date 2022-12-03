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Росія збирає "тіньовий флот" зі старих танкерів - хоче обійти нафтові санкції, - FT

танкер

Росія створює "тіньовий флот" для доставки своєї нафти в обхід санкцій. Ймовірно, Росія закупила вже понад сотню застарілих танкерів для транспортування нафти в Індію, Китай та Туреччину.

Про це пише Financial Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За даними аналітиків Braemar, у реєстрах останнім часом збільшилася кількість невідомих покупців танкерів, яким вже 12-15 років. Здебільшого такі судна планували "списувати" за декілька років.

"Це покупці, з якими ми, як давні брокери, не знайомі. Ми впевнені, більшість цих судів призначені для Росії", - сказав один з експертів.

У Braemar вважають, що для Росії напряму чи через посередників цього року закупили 109 різних танкерів. За попередньою інформацією, РФ отримала 29 супертанкерів (VLCC), які здатні транспортувати понад 2 млн барелів нафти. Брокери запевняють, що Росія купила 31 танкер розміром Suezmax (кожен здатний перевозити близько 1 млн бар.) та 49 танкерів Aframax (близько 700 тисяч бар.).

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Ці дані також підтверджують експерти з Гарвардського центру Девіса. Експерт з російської нафти Крейг Кеннеді зазначає, що після придбання протягом декількох тижнів ці танкери з'являються в Росії. За його словами, такий "тіньовий флот" РФ може знизити вплив санкції, але не вирішить проблеми.

Кеннеді вважає, що дефіцит російської нафти збільшить уже у 2023 році, коли санкції охоплять всі нафтопродукти з РФ. Москві знадобиться більше танкерів, щоб закривати всі потреби покупців. Ймовірно, дефіцит буде складати від 700 до 1,5 млн барелів в день. деякі аналітики вважають, що РФ знадобиться 240 танкерів, щоб підтримувати експортні потоки.

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Нагадаємо, що з понеділка, 5 грудня, набудуть чинності санкції ЄС щодо імпорту російської нафти морем.

Автор: 

нафта (5486) росія (64935) санкції (11768) танкер (324)


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Топ коментарі
+11
Якщо світ на це "подивиться скрізь пальці", Рашка, на додачу до всього іншого, ще створить цім металобрухтом екологічну катастрофу у всесвітньому океані.
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03.12.2022 12:47
+6
отлично. списки танкеров в студию. И топить беспилотниками к хренам
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03.12.2022 13:23
+4
Ну вот и все, заминировать один танкер, обгадить нефтью территорию третьей страны и дальше будет бойкот всех этих танкерных перевозок, никто их страховать не будет, никто кацапскую страховую не пустит, так как кацапы все равно не заплатят. Простейшая работа, запустил 2 дрона с моторки с подвешенным выстрелом от РПГ Вампир тандемным без двигателя, прилетел в упор к танкеру, взорвал двойную стенку в двух местах и потекла нефть наружу. Все равно виноваты будут кацапы, никто ничего не узнает, малазийский боинг уже показал, что такое международное право (ничто) и какие оно может нести последствия для виновных (никаких, жалкие, не реализуемые наказания для исполнителей).
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03.12.2022 12:48
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Якщо світ на це "подивиться скрізь пальці", Рашка, на додачу до всього іншого, ще створить цім металобрухтом екологічну катастрофу у всесвітньому океані.
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03.12.2022 12:47 Відповісти
Ну вот и все, заминировать один танкер, обгадить нефтью территорию третьей страны и дальше будет бойкот всех этих танкерных перевозок, никто их страховать не будет, никто кацапскую страховую не пустит, так как кацапы все равно не заплатят. Простейшая работа, запустил 2 дрона с моторки с подвешенным выстрелом от РПГ Вампир тандемным без двигателя, прилетел в упор к танкеру, взорвал двойную стенку в двух местах и потекла нефть наружу. Все равно виноваты будут кацапы, никто ничего не узнает, малазийский боинг уже показал, что такое международное право (ничто) и какие оно может нести последствия для виновных (никаких, жалкие, не реализуемые наказания для исполнителей).
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03.12.2022 12:48 Відповісти
Сам хотел такое написать. Удивительно, тебе не накидали негодований за предложение бороться с кацапской заразой не совсем джентельменскими методами. А то здесь на сайте туева хуча чистоплюев пасется.
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03.12.2022 15:20 Відповісти
"Да ,незря я назвал сваю яхту "паБєда"))))
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03.12.2022 12:56 Відповісти
Ну ось що то за такі санції, по мільярду в день за вуглеводні заробляє, ракети клепає, та ще й має гроші на купівлю танкерів?!!!
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03.12.2022 12:59 Відповісти
Якщо таке вже знають то можуть знаходити шляхи запобігання обходу санкцій.
А взагалі щоб ці санкції не обходили просто заборонити транспортування нафти не тільки морем але і нафтопроводом ось тоді серйозно вдарить по Росії.
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03.12.2022 13:00 Відповісти
Старым танкерам - новые торпеды. И пусть потом разбираются - что везут, куда, кто страховал и чьё оно.
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03.12.2022 13:01 Відповісти
отлично. списки танкеров в студию. И топить беспилотниками к хренам
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03.12.2022 13:23 Відповісти
Рашки еще танкерной войны не нюхали ))
Кстати с какого хрена газопровод в турцию пашет? Долбануть его к едреням. Да и партизаны могут спокойно взорвать на территории Рашки газо и нефте проводы в китай. Врага нужно лупить по болевым точкам. Без экспорта нефти и газа Рашка просто какашка.
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03.12.2022 13:26 Відповісти
Китай закрыл свои морские порты грузам из мавзолея..без страховки ты никто...
Индия сделает тоже самое...😆
Дефолта все равно не будет...у мавзолейных Шизофреников есть план Б... Гаага это не Шпага Дартаньяна...😆😆😆💀☠️💀
Як казав мій покійний Батько...СССР сдох от Дебилизма,РабZeя сдохне от Идиотизма...
Слава Україні 🇺🇦Слава ЗСУ ❤️🖤 та Генералу Залужному Наєву Кривоносу Забродському Марченко ✊✊✊🔱💯💯🔱🔱🔱
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03.12.2022 13:47 Відповісти
І хто ці старі танкери буде страхувати?
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03.12.2022 13:48 Відповісти
Срочно продам лодку. Из дуба. В подарок 2 весла. По желанию клиента могу установить бочку 50 л
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03.12.2022 14:21 Відповісти
Тіньовий, тобто нічий. Агов, є де ще пірати в світі? Тут халява попре морями-океанами, даю підказку, не дякуйте
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03.12.2022 14:45 Відповісти
Приватна митна організація "Роджерс унд Кою" оголосила прийом на роботу сомалійцев з досвідом роботи з танкерами. Зарплатня акордна. Можливі надбавки.
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03.12.2022 16:31 Відповісти
 
 