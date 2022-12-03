На окупованій території Луганської області знищено управління важливої для росіян ділянки залізниці, - Гайдай
На Луганщині партизани підпалили устаткування автоматизованого управління залізницею.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.
"Обережно росіяни - працюють луганські партизани. "Хтось" підпалив устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) – на ділянці залізничного сполучення Луганськ-Лантратівка в районі Луганської ТЕС (Щастя). З вогником устаткування було знищено", - йдеться в повідомленні.
За оцінкою фахівців, знищення такої системи призведе до переведення в "ручний режим" управління ділянкою залізничного сполучення, і як наслідок - унеможливить своєчасне доставлення вантажів військового призначення до передових позицій рашистів (орієнтовно на 14-20 діб).
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Питання: чому збройні сили України досі не знищили ці мости? HIMARS дістане, та й 155-мм теж.
І таким чином рашисти ще більше будуть зазнавати втрат бо логістика буде працювати погано
В усіх військових підручниках описано, що під час початку військових дій (війни) та нападу ворогом на суверенну державу з цілью захоплення земель держави з подальшою їх окупацією уся життєдіяльна інфроструктура має бути знищеною і виведеною з ладу у 100 кілометровій зоні на шляху наступаючих окупаційних військ, а це передбачає підрив та знищення усіх мостів, авто та ж/д доріг та колій разом з вузловими станціями та усією інфоструктурою, а також водо, газо, нафто, електро підстанцій та вузлів звязку, та обєктів науково-промислової галузі (інститути, заводи, фабрики, підприємства) з подальшим їх мінуванням та негайної евакуації та знищення усіх продовольчих запасів, архівних документів усіх органів влади, банків, інститутів, казначейств, та правохоронних органів, для ускладнення пересування ворога та повної його деморалізації...!!!
Евекуація усього населення у цих зонах, примусова та добровільна.
Видно "продвінуті" паркетні гімнерали порошенка, не вчилися у військових вишах та нечитали книгу Карла фон Клаузевіца "Про війну", "Природа війни", "Принципі війни", з усіма хитрощами та стратегією уміння ведення війни до переможного кінця....???!!!
А звідки це можуть знати ДИВАННІ ПРКЕТЧИКИ та красавчики з ДЕРЖ ОХОРОНИ...!!!
Тому кацапоморді підороси і завезли аж до ДЕБАЛЬЦЕВОГО ешелонами тисячі своїх орків та усе озброєння котре мали з танками, артилерією та ЗРК....!!!
Що хероїчні гімнерали пороха цього не передбачали...???!!! НЕДУМОВ...!!!
Вони розмірковували, як на цьому нажитися, усьо порішати та спекти коровай для зустрічі кацапомордих братьєв з любовью до конца...!!!
Та видно тим п*дарастам не судилося це зробити...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ кацапомордим підоросам...!!!
ПІДТРИМУЙТЕ ЗСУ хто, як і чим спроможний...!!!!