На окупованій території Луганської області знищено управління важливої для росіян ділянки залізниці, - Гайдай

На Луганщині партизани підпалили устаткування автоматизованого управління залізницею.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Обережно росіяни - працюють луганські партизани. "Хтось" підпалив устаткування автоматизованого управління залізницею (шафа СЦБ) – на ділянці залізничного сполучення Луганськ-Лантратівка в районі Луганської ТЕС (Щастя). З вогником устаткування було знищено", - йдеться в повідомленні.

За оцінкою фахівців, знищення такої системи призведе до переведення в "ручний режим" управління ділянкою залізничного сполучення, і як наслідок - унеможливить своєчасне доставлення вантажів військового призначення до передових позицій рашистів (орієнтовно на 14-20 діб).

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