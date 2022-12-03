Країни ЄС "надзвичайно швидко" зроблять наступні кроки щодо членства України, - євродепутат Пает

Для європейської безпеки потрібна сильна Україна, і країни ЄС мають намір прискорити її членство.

Про це на брифінгу в Офісі президента заявив заступник голови комітету із закордонних справ Європарламенту Урмас Пает, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він сказав, що атаки Росії по критичній інфраструктурі України "є абсолютно нелюдськими, змушують мільйони людей страждати й загрожують їхньому життю".

"Усе це - виклики для всіх нас, для Європейського союзу. І всі держави мають бути відповідальними в тому, щоб надати Україні всю необхідну допомогу, тому що само собою зрозуміло, що єдине розв'язання цього питання - це тоді, коли Україна знову буде вільною та відновить свої кордони", - сказав він.

Депутат наголосив, що за таких обставин країни ЄС оперативно реагуватимуть на проходження української заявки.

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"Країни ЄС надзвичайно швидко зроблять наступні кроки щодо заявки України на членство в Євросоюзі. Ми бачимо, що відбувається в Україні, особливо в останні місяці. Для нас зрозуміло, що для європейської безпеки нам потрібна сильна Україна", - додав він.