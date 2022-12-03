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Країни ЄС "надзвичайно швидко" зроблять наступні кроки щодо членства України, - євродепутат Пает

урмас,пает

Для європейської безпеки потрібна сильна Україна, і країни ЄС мають намір прискорити її членство.

Про це на брифінгу в Офісі президента заявив заступник голови комітету із закордонних справ Європарламенту Урмас Пает, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він сказав, що атаки Росії по критичній інфраструктурі України "є абсолютно нелюдськими, змушують мільйони людей страждати й загрожують їхньому життю".

"Усе це - виклики для всіх нас, для Європейського союзу. І всі держави мають бути відповідальними в тому, щоб надати Україні всю необхідну допомогу, тому що само собою зрозуміло, що єдине розв'язання цього питання - це тоді, коли Україна знову буде вільною та відновить свої кордони", - сказав він.

Депутат наголосив, що за таких обставин країни ЄС оперативно реагуватимуть на проходження української заявки.

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"Країни ЄС надзвичайно швидко зроблять наступні кроки щодо заявки України на членство в Євросоюзі. Ми бачимо, що відбувається в Україні, особливо в останні місяці. Для нас зрозуміло, що для європейської безпеки нам потрібна сильна Україна", - додав він.

Автор: 

Європарламент (1041) членство в ЄС (1231)


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Топ коментарі
+8
Вони і свої і нашу армію озброїли, а "ніяких" ми на виборах обираєм.
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03.12.2022 13:09
+7
Міняти потрібно виборців які бігли голосити за аххх какова чувака на лісапеті.
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03.12.2022 13:19
+6
Я б із заплющеними очима поміняв би нашу владу на владу будь якої країни Балтії. Небо і земля.
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03.12.2022 13:05
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Єссєссна, бо ваші армії ніякі.
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03.12.2022 13:05 Відповісти
Вони і свої і нашу армію озброїли, а "ніяких" ми на виборах обираєм.
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03.12.2022 13:09 Відповісти
В 14 році добробати давали люлєй кацапам в кросовках зі зброєю яка була..
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03.12.2022 13:16 Відповісти
...та ще й відбирали у кацарилих
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03.12.2022 13:21 Відповісти
Попри героїзм добробатів тоді ми, на жаль, здавали території. Зараз, попри зрадливу владу, але завдяки допомозі союзників, починаєм повертати.
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03.12.2022 13:51 Відповісти
Я б із заплющеними очима поміняв би нашу владу на владу будь якої країни Балтії. Небо і земля.
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03.12.2022 13:05 Відповісти
Міняти потрібно виборців які бігли голосити за аххх какова чувака на лісапеті.
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03.12.2022 13:19 Відповісти
...слово чоловіка - я не голосував за цих покидьків. Але виборців нікуди не дінеш, то утопія
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03.12.2022 13:24 Відповісти
А в вас є на що міняти?
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03.12.2022 13:29 Відповісти
Сподіваюсь що війна довела що клоунів не можна допускати до влади на гарматний постріл.
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03.12.2022 13:33 Відповісти
Тобто міняти таки доведеться владу, а не виборця.
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03.12.2022 13:56 Відповісти
Отлично, и венграм заткните рот
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03.12.2022 13:05 Відповісти
Дермак швидко не дозволить !
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03.12.2022 13:21 Відповісти
Напичкали Украину всякими HIMARSами и прочими Javelinami...Stingeraми...,что от армии рабZeи остались одни сгоревшие Лапти и балалайка Таманской и Кантемировской дивизий...остались одни ЧМОбики петуха Пригожина🐓🐓🐓
Астанавитесь...🤣🤣🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇱🇷🇬🇧
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03.12.2022 13:27 Відповісти
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03.12.2022 13:33 Відповісти
Вагнергейт наше все... телемарафон по имени Лохотрон тоже...😆Лукашеску подтвердит..Зеля мне звонил...
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03.12.2022 13:37 Відповісти
А им просто деваться некуда. Они сюда столько бабла ввалили, что если мы не будем в ЕС, они его назад хрен получат
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03.12.2022 14:13 Відповісти
 
 