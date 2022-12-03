Російські окупанти за минулу добу вбили 1 цивільного, ще 6 осіб зазнали поранень, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Унаслідок російської збройної агресії за минулу добу, 2 листопада, в Україні загинув 1 цивільний громадянин, 6 осіб зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, посилаючись на дані обласних військових адміністрацій, інформує Цензор.НЕТ.

"У Донецькій області - 1 загиблий, 4 поранених. У Харківській області - 1 поранений. У Херсонській області - 1 поранений", - йдеться в повідомленні.

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