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Вибух в Одесі стався через боєприпас, який волонтер перевозив як сувенір, - ЗМІ

вибух,одеса

Вибух в автомобілі волонтера, якого увечері 2 грудня зупинили для перевірки одеські правоохоронці, спричинив один з вибухонебезпечних предметів, який власник транспортного засобу перевозив як сувенір.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція Одеської області відкрила провадження щодо волонтера сусідньої області, який переміщав в автомобілі "в якості сувеніра" боєприпас. При перевірці правоохоронцями транспортного засобу на вул. Прохорівській в Одесі вибухонебезпечний предмет здетонував, завдавши поранень різного ступеня тяжкості семи особам, в тому числі цивільним", - зазначив співрозмовник агентства.

Потерпілі внаслідок вибуху зазнали поранень уламками боєприпасу, мінно-вибухових травм, переломів і рваних ран.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Також читайте: Двоє цивільних і п’ятеро поліцейських постраждали внаслідок вибуху під час перевірки автомобіля в Одесі, - Нацполіція. ВIДЕО

У відділі комунікацій ГУ НП в області подробиці події не коментують.

"Можу лише сказати, що тривають слідчі дії за фактом незаконного поводження з боєприпасами, жодних коментарів з цього приводу поки що не надаємо", - сказала керівник відділу Любов Гордієвська.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 2 грудня в Одесі стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро людей: двоє цивільних і п'ятеро поліцейських.

Автор: 

боєприпаси (2262) вибух (4439) Одеса (5437) волонтери (1328)


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Топ коментарі
+9
А чего он сдетонировал-то? Они этот сувенир из рук друг у друга вырывали или как?
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03.12.2022 14:39
+8
Ничему не учатся, идиоты
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03.12.2022 14:16
+8
Никерасе сувенир. Мозги у него сувенир.
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03.12.2022 14:21
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які волонтер перевозив в якості сувенірами
Йа.
Український мова йє дуже важке!
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03.12.2022 13:23 Відповісти
Ничему не учатся, идиоты
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03.12.2022 14:16 Відповісти
до речі,син Андрюшки Портнова....теж крутий волонтер! Зараз волонтерить за кордоном....
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03.12.2022 14:21 Відповісти
Никерасе сувенир. Мозги у него сувенир.
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03.12.2022 14:21 Відповісти
Ой дурень, треба було Йорика брати.
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03.12.2022 14:27 Відповісти
хто йому дав цей сувенір?
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03.12.2022 14:29 Відповісти
А чего он сдетонировал-то? Они этот сувенир из рук друг у друга вырывали или как?
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03.12.2022 14:39 Відповісти
Розповзаєця --- а потім якась п"янка - гранату на стіл -- три трупи чи каліки .
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03.12.2022 14:43 Відповісти
А нєхєр ручками лазити, там де не треба....
Карма за волонтерів.....
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03.12.2022 15:08 Відповісти
Особо одарённому:

Примерно в 2016 подобный "волонтёр" привез в смт. Репки, Черниговской области три "мухи", по одной отдал в школу и в гимназию упомянутого смт. Типа "для музея". Хорошо что дети не пострадали, помню что вроде библиотекарь - труп. Гуглите детали, включайте мозг, при наличии.

Вас же просили:

-Думайте!(с)
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04.12.2022 00:23 Відповісти
Спаси, отведи и сохрани от такого, бо любой пересiчний мог оказаться рядом возле такой машины.
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03.12.2022 15:22 Відповісти
Намалювали відмазу. Для лохів, короче!
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03.12.2022 20:29 Відповісти
Может мусорня пыталась подкинуть боеприпас, но шото пошло не так. Щас такие действия в тренде... (предположение)
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03.12.2022 23:24 Відповісти
 
 