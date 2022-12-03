Вибух в Одесі стався через боєприпас, який волонтер перевозив як сувенір, - ЗМІ

Вибух в автомобілі волонтера, якого увечері 2 грудня зупинили для перевірки одеські правоохоронці, спричинив один з вибухонебезпечних предметів, який власник транспортного засобу перевозив як сувенір.

Про це з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

"Поліція Одеської області відкрила провадження щодо волонтера сусідньої області, який переміщав в автомобілі "в якості сувеніра" боєприпас. При перевірці правоохоронцями транспортного засобу на вул. Прохорівській в Одесі вибухонебезпечний предмет здетонував, завдавши поранень різного ступеня тяжкості семи особам, в тому числі цивільним", - зазначив співрозмовник агентства.

Потерпілі внаслідок вибуху зазнали поранень уламками боєприпасу, мінно-вибухових травм, переломів і рваних ран.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

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У відділі комунікацій ГУ НП в області подробиці події не коментують.

"Можу лише сказати, що тривають слідчі дії за фактом незаконного поводження з боєприпасами, жодних коментарів з цього приводу поки що не надаємо", - сказала керівник відділу Любов Гордієвська.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, увечері 2 грудня в Одесі стався вибух, внаслідок якого постраждали семеро людей: двоє цивільних і п'ятеро поліцейських.