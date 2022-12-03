Рішення ЄС обмежити ціни на нафту значно скоротить доходи Росії, - фон дер Ляєн

Домовленість країн ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими партнерами, значно скоротить доходи Росії.

Про це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала в твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Угода ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими, значно скоротить доходи Росії. Це допоможе нам стабілізувати світові ціни на енергію, що принесе користь економікам, що розвиваються, у всьому світі", - йдеться у повідомленні фон дер Ляєн.

У оприлюдненому відеокоментарі вона нагадала, що ЄС та інші партнери вводять повну заборону на морський імпорт російської нафти з 5-го грудня.

"Ми маємо забезпечити, щоб нові країни, та країни, що розвиваються, надалі мали доступ до певної частини російської нафти за обмеженою ціною", - сказала фон дер Ляєн.

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Раніше стало відомо, що країни Євросоюзу домовилися про запровадження стелі цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Рішення має затвердити Рада ЄС, очікується, що це станеться 3 грудня.