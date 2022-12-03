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Рішення ЄС обмежити ціни на нафту значно скоротить доходи Росії, - фон дер Ляєн

фон,дер,урсула,ляєн

Домовленість країн ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими партнерами, значно скоротить доходи Росії.

Про це голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн написала в твітері, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Угода ЄС про обмеження цін на нафту, узгоджена з G7 та іншими, значно скоротить доходи Росії. Це допоможе нам стабілізувати світові ціни на енергію, що принесе користь економікам, що розвиваються, у всьому світі", - йдеться у повідомленні фон дер Ляєн.

У оприлюдненому відеокоментарі вона нагадала, що ЄС та інші партнери вводять повну заборону на морський імпорт російської нафти з 5-го грудня.

"Ми маємо забезпечити, щоб нові країни, та країни, що розвиваються, надалі мали доступ до певної частини російської нафти за обмеженою ціною", - сказала фон дер Ляєн.

Читайте: G7 встановила граничну ціну на російську нафту слідом за ЄС

Раніше стало відомо, що країни Євросоюзу домовилися про запровадження стелі цін на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Рішення має затвердити Рада ЄС, очікується, що це станеться 3 грудня.

Автор: 

нафта (5486) росія (64935) ціни (3907) Євросоюз (13315) фон дер Ляєн Урсула (761)


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Топ коментарі
+8
Ви просто імпотенти…
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03.12.2022 13:26
+5
У раши в бюджете $70 нефть заложена на 2023
Значит по нефти минус

Еще перевозки от санкций дорожают
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03.12.2022 13:39
+3
Кацапы будут меньше есть
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03.12.2022 14:02
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Ви просто імпотенти…
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03.12.2022 13:26 Відповісти
ця тітка вже ляпнула про втрати ЗСУ, зараз про нафту мелет . Поживемо-побачимо, але вірити на слово ей не варто.
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03.12.2022 13:29 Відповісти
У ***** бабла як у дурня фантиків.
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03.12.2022 13:36 Відповісти
*Бабками* бомбити не будеш. так само і їх їсти. Головне. щоб не було де за ці *бабки* закупляти зброю. бо. мабуть що в самих нема можливості виробляти. багато чого че
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03.12.2022 14:36 Відповісти
У раши в бюджете $70 нефть заложена на 2023
Значит по нефти минус

Еще перевозки от санкций дорожают
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03.12.2022 13:39 Відповісти
Папа будет меньше пить?
Нет...
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03.12.2022 13:58 Відповісти
Кацапы будут меньше есть
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03.12.2022 14:02 Відповісти
цену то они закладывали в бюджет. интересно, а планируемое для продаж количество нефти тоже заложили?
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03.12.2022 14:10 Відповісти
на 23 еще не заложили, на 22 была 43$
70 это по итогам цен за 22 год.
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03.12.2022 14:16 Відповісти
Для преодоления инфляции США заложили в бюджет дополнительно 430 ярдов доляров...,экономика ЕС тоже в переходном периоде..., отсюда вывод этот потолок в 60 баксов приемлемый вариант для всех стран ЕС...,капиталисты не дураки...✊👍✌️🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇨🇦🇦🇮
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03.12.2022 13:54 Відповісти
Русні пи... Ну Ви зрозуміли .
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03.12.2022 13:59 Відповісти
Фрахтувати наливні танкери кацапам стало не вигідно і занадто дорого, залишився лише один нафтопровід Дружба, який іде через всю Україну. Але мабуть перекривати його не на часі, бо тоді у кацапів зовсім грошей на війну не залишиться.
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03.12.2022 14:00 Відповісти
Если Заэс оставят значит не перекроют
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03.12.2022 14:02 Відповісти
как и прежде будут отплывать от порта и в море переливать в другие.
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03.12.2022 14:17 Відповісти
террористы против ограничений, есть вариант что прекратят поставки
Через Босфор не должны пускать, а по другому в Индию дорого.
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03.12.2022 14:05 Відповісти
Каци масово скупають старі списані танкери по всьому світу, щоб возити власну нафту без страховки. Із цим треба щось робити, поки вони не засрали всі океани планети через аварійний стан старих танкерів.
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03.12.2022 14:10 Відповісти
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03.12.2022 14:16 Відповісти
пишут, что русня в этом году чуть ли не 100 танкеров закупила для своего нефтяного флота. танкеров старых, которые через 3-5 лет должны быть списанные. откуда ж они тогда этими танкерами будут отправлять нефть по миру? Эрдоган же сказал, что без страховок танкеры через Босфор пропускать не будет. на а эти 100 старых танкеров явно будут без страховок. То есть русня только с Владивостока сможет этими старыми танкерами отправлять свою нефть.
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03.12.2022 14:16 Відповісти
- Куме, а колорадські жуки від того "Децісу" повиздихають?
- Мо й не повиздихають, але здоровля в них вже не те буде! (с)
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03.12.2022 14:17 Відповісти
Nie.mogę patrzyć na tę szwabską hitlerowską mordę tej baby. Uważajcie na niemca
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03.12.2022 14:22 Відповісти
І яким чином це рішення скоротить доходи?Вони свою ,,каламучу" urals по 55 продають,і добре себе почувають.А тут обмеження аж в 60. Маю надію що я не все добре розумію в цьому питанні,і це насправді буде мати сенс.
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03.12.2022 14:30 Відповісти
не, ну *******, зараз світовим опустити ціну до 35 і хай ***** в своїй багнюці втопиться 😁
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03.12.2022 14:39 Відповісти
для значного скорочення доходів рашистів від продажі нафти ,не шановні прорашистські європейські лицеміри ,брехуни,аферисти , шулєри і торгаші Україною і життям українського народу потрібно було встановлювати не 60 доларів за барель,а 30% вартості нафти на світовому ринку ,на кожний день продажі .Оце б було значне скорочення
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03.12.2022 15:25 Відповісти
Что значит их не обмбят
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03.12.2022 15:39 Відповісти
ЕС должен не цены ограничивать, а полностью перекрыть России любые возможности торговли нефтью. Хотя бы.

Продолжают финансировать агрессию России и помогают ей в уничтожении Украины.
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03.12.2022 22:59 Відповісти
 
 