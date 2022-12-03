В Ізюмі перейменують 22 вулиці, назви яких пов’язані з РФ і СРСР

Топонімічна комісія Ізюма (Харківська обл.) ухвалила рішення про перейменування 22 топонімів, пов’язаних з РФ і СРСР.

Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ.

"Вулиця Московська тепер вулиця Івана Мазепи. Вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери. Площа Революції - площа Героїв Крут. Вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного. Вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська. Вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова. Вулиця Тургенєва - вулиця Джохара Дудаєва. Вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри. Вулиця Волоха - вулиця Гетьмана Полуботка. Вулиця Камчатська - вулиця Аляски", - йдеться в повідомленні.

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