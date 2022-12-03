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Новини Агресія Росії проти України
2 012 35

В Ізюмі перейменують 22 вулиці, назви яких пов’язані з РФ і СРСР

ізюм

Топонімічна комісія Ізюма (Харківська обл.) ухвалила рішення про перейменування 22 топонімів, пов’язаних з РФ і СРСР.

Про це у Facebook повідомив заступник міського голови Володимир Мацокін, інформує Цензор.НЕТ

"Вулиця Московська тепер вулиця Івана Мазепи. Вулиця Пушкінська - вулиця Степана Бандери. Площа Революції - площа Героїв Крут. Вулиця Ломоносова - вулиця Романа Ратушного. Вулиця Пролетарська - вулиця Лондонська. Вулиця Горького - вулиця Віталія Смолярова. Вулиця Тургенєва - вулиця Джохара Дудаєва. Вулиця Суворова - вулиця Симона Петлюри. Вулиця Волоха - вулиця Гетьмана Полуботка. Вулиця Камчатська - вулиця Аляски", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Близько 400 топонімів перейменують у Харкові, - Терехов

Автор: 

перейменування (584) Ізюм (325) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+16
вул. Аляски, це П"ЯТЬ!!!
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03.12.2022 13:35
+16
Ще одна пісатєльніца порівнює абсолютно різні речі. Ідеологічну роботу треба проводити завжди, щоб потім не боротись з дебілами, які кричать про «одін народ».
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03.12.2022 13:49
+12
Так. Потролили кацапню
Тепер кацапам залишилося лише "асвабадіть" Аляску Дрібничка.
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03.12.2022 13:47
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вул. Аляски, це П"ЯТЬ!!!
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03.12.2022 13:35 Відповісти
Так. Потролили кацапню
Тепер кацапам залишилося лише "асвабадіть" Аляску Дрібничка.
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03.12.2022 13:47 Відповісти
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03.12.2022 19:37 Відповісти
а чому у Криму не перейменовуються? Час уже, а Ізюм може і почекати.
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03.12.2022 13:35 Відповісти
На усе свій час... Не варта поспішати ...
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03.12.2022 13:38 Відповісти
Пащеку закрий «дєятель нєпонятний» і мандруй на історіческую сизрань, бидло завезене.
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03.12.2022 13:42 Відповісти
ну да, когда были московская и пушкинская, то не предлагали назвать цветочными и виноградными, а Бандера и Петлюра вам против шерсти! Но будьте уверенны, власть у нас уже никогда не поменяется на российскую
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03.12.2022 13:51 Відповісти
нам би ще від руzкагаєзика відмивитися.
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03.12.2022 14:41 Відповісти
Це хто для вас незрозумілий ? Бандера, Шухевич, Мельник, Коновалець, створені ними ОУН та УПА є Герої України !
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03.12.2022 13:53 Відповісти
Первоочередная проблема? Лучше бы трубы поменяли, которые воду людям подают, тепло! Еще со времен Союза лежат в земле. Каждый год чинят, причем начинают чинить почему-то осенью и зимой! А тут приграничная область, заняться есть чем!
Основную массу людей беспокоит другое. Что их ребёнок будет кушать и будет ли у него тепло в доме.
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03.12.2022 13:41 Відповісти
Ще одна пісатєльніца порівнює абсолютно різні речі. Ідеологічну роботу треба проводити завжди, щоб потім не боротись з дебілами, які кричать про «одін народ».
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03.12.2022 13:49 Відповісти
Ну як можна писати таку ахінею? Знаю вже одного придурка, який казав "неважно, как называется улица".
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03.12.2022 13:58 Відповісти
Як що б у даунецку, луганську, інших містах Донбасу були вулиці на честь Справжніх Героїв України (Мазепи, Петлюри, Бандери, Шухевича, тощо) замість назв на честь різного кацапського окупаційного лайна, біонепотребу, (артьомів, фрунзе, жукових, ватутіних, тощо) може ***** не наважився ю на окупацію !
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03.12.2022 14:03 Відповісти
Один дурень вулиці вирішив перейменувати, коли снаряди над головою літають, інший дурень його підтримуе на форумі. А то що люди без світла, опалення та зв'язку сидять iм пох.
у спам цього дурня.
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03.12.2022 14:03 Відповісти
яка ідеологічна робота? Крім путаници зараз ці перейменуваня нічого не несуть. У тому бідному Ізюмі населення відсотків 30 залишилося і iм пох на те перейменування, зараз головне з голоду та холоду не здохнути.
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03.12.2022 13:57 Відповісти
Євгєній, у кацапів та окацаплених, все українське викликає "путаницу".
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03.12.2022 14:00 Відповісти
мені як українцю начхати на ці перейменування зараз. Буде мир і тоді розберемося.
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03.12.2022 14:09 Відповісти
Ні, розбиратися потрібно вже, зараз, негайно - і з вулицями названими названими на честь кацапів-окупантів, їхніми пам'ятниками, окупаційними ФСБ сектами, тощо !
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03.12.2022 16:18 Відповісти
Так, для українців це нагальна проблема ! "Думка" лаптеногих ріпоїдів українців не цікавить !
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03.12.2022 14:17 Відповісти
Українці ще мордву москвороту не питали, що нам робити у власній хаті.
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03.12.2022 14:26 Відповісти
за звичай людина мала б стидатися того, що її розвиток на рівні свині чи барана в стайні, а не писати в дописах вумниє мислі
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03.12.2022 14:44 Відповісти
Про ЖКХ, асфальтування вулиць, витрати грошей на переіменування, їжу і одяг замість знищення символів тоталітарноїх культури ми чуємо з 1991 року. Через те і існують напади московщини на терріторії, де стоять або звучать її ретранслятори та маркери терріторії і як результат знищується і майно і люди і орками забирається та сама їжа . При чому тут одне до одного ? Може пора вже жити по нормальному, а це можливо тільки при повній очистці від рашизму. У України своя історія як Київської Русі, ВКЛ, козаччина і далі по списку і нам є ким називати свої місця перебування без кацапських недолюдей.
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03.12.2022 14:52 Відповісти
Це ж треба дочекатися до такої руйнації,а потім ,ніби , порозумнішати((Лиш рускіх класікав не чіпати?((((
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03.12.2022 13:47 Відповісти
а где мистер жикалей?
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03.12.2022 13:55 Відповісти
Исходим из того,что все кто боролся с краснопузым дебилами начиная с 7 ноября 1917 года..Герои...Шариковы и Швондеры из Моцкальской Подворотни..помните слова профессора Преображенского..
Доктор Борменталь..не читайте с утра газеты и журналы сраного ПРОЛЕТАЙрята 😆💀💀☠️🐓 и прочих петухов...типа чЛенин Сралин😆😆
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03.12.2022 14:01 Відповісти
А до 1917?
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03.12.2022 14:07 Відповісти
Наступний етап еволюції валянків - прибрати назви на честь "героїв" і "перемог" окупаційної червоної армії, яка окрім окупації України, Польщі, Фінляндії, Литви, Латвії, Естонії також забезпечувала геноцид, репресії і переселення українців та інших окупованих нею народів.
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03.12.2022 14:19 Відповісти
Як патріотично і швидко ,а коли в Одесі вже знесуть катерину ? чи чому в Києві ніяк не переіменують станції метро: площа Льва Толстого ,Мінська ,Дружби народів ?
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03.12.2022 14:19 Відповісти
https://kiev.segodnya.ua/ua/kiev/ktransport/pereimenovanie-stanciy-metro-v-kieve-pochemu-ostanovilsya-process-1628630.html Перейменування станцій метро у Києві: чому зупинився процес
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03.12.2022 14:31 Відповісти
Молодці!
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03.12.2022 14:37 Відповісти
А саме місто коли перейменують ?В українській мові нема слова ізюм,є родзинка.
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03.12.2022 16:55 Відповісти
шоб и духа руського тут не було...від руського смєрдить!
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03.12.2022 20:51 Відповісти
 
 