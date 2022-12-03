Бахмутський напрямок є найкривавішим. Напевно, це ключова точка вирішення війни, - речник Східного угруповання військ Череватий

Бахмут є чи не однією з ключових точок війни, яку російські війська прагнуть пройти. Однак наші бійці попри важкі умови завдають ударів по ворогу, який зазнає великих втрат і вимотується.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні Бахмутський напрямок є найкривавішим, найжорстокішим і найважчим напрямком в російсько-українській війні. І, напевно, ключова точка вирішення цієї війни. Ворог там щодоби йде на штурми в районі різних міст: Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів", - каже Череватий.

Він також розповів, що окупанти продовжують вести масовані обстріли, лише за минулу добу зафіксовано 261 ворожий обстріл з різних систем артилерії.

"На фоні цього всього противник зазнає дуже великих втрат, щодоби саме на Бахмутському напрямку, напевно, найвища концентрація втрат ворога, лише за цю добу РФ втратила 81 людину вбитими та 68 пораненими. Це середня амплітуда їхніх втрат на цьому напрямку", - зазначив Череватий.

За його словами, загалом на східному фронті ворог зазнає найбільших втрат, а з огляду на те, що стратегічно у противника не вийшло досягти так званих "цілей", він зараз намагається за будь-що хочуть пройти одну з ключових точок.

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Тож ворог б'ється за Бахмут, аби на політичному рівні показати "визволення Донбасу" і "для чого гинули солдати РФ".

"Тому Бахмут - це одна з ключових точок, яку вони хотіли б пройти. Навіть іноземні експерти схиляються до цієї думки. Ми ж постійно у важких умовах завдаємо ударів по ворогу назустріч їхнім штурмовим діям, знищуючи масово особовий склад і техніку. І якщо говорити загалом, то ворог вимотується в цих боях", - підсумував Череватий.