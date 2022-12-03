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Новини Війна
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Бахмутський напрямок є найкривавішим. Напевно, це ключова точка вирішення війни, - речник Східного угруповання військ Череватий

бахмут

Бахмут є чи не однією з ключових точок війни, яку російські війська прагнуть пройти. Однак наші бійці попри важкі умови завдають ударів по ворогу, який зазнає великих втрат і вимотується.

Про це розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі "24 каналу", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"На сьогодні Бахмутський напрямок є найкривавішим, найжорстокішим і найважчим напрямком в російсько-українській війні. І, напевно, ключова точка вирішення цієї війни. Ворог там щодоби йде на штурми в районі різних міст: Бахмута, Соледара, Кліщіївки та інших населених пунктів", - каже Череватий.

Він також розповів, що окупанти продовжують вести масовані обстріли, лише за минулу добу зафіксовано 261 ворожий обстріл з різних систем артилерії.

"На фоні цього всього противник зазнає дуже великих втрат, щодоби саме на Бахмутському напрямку, напевно, найвища концентрація втрат ворога, лише за цю добу РФ втратила 81 людину вбитими та 68 пораненими. Це середня амплітуда їхніх втрат на цьому напрямку", - зазначив Череватий.

За його словами, загалом на східному фронті ворог зазнає найбільших втрат, а з огляду на те, що стратегічно у противника не вийшло досягти так званих "цілей", він зараз намагається за будь-що хочуть пройти одну з ключових точок.

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Тож ворог б'ється за Бахмут, аби на політичному рівні показати "визволення Донбасу" і "для чого гинули солдати РФ".

"Тому Бахмут - це одна з ключових точок, яку вони хотіли б пройти. Навіть іноземні експерти схиляються до цієї думки. Ми ж постійно у важких умовах завдаємо ударів по ворогу назустріч їхнім штурмовим діям, знищуючи масово особовий склад і техніку. І якщо говорити загалом, то ворог вимотується в цих боях", - підсумував Череватий.

Автор: 

армія рф (17216) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+22
То може все ж Бахмут є пунктом незламності, одним із, а не показуха на місцях, яка робиться за рахунок місцевих бюджетів, але використовується для піару найвеличнішого?
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03.12.2022 14:11
+17
Ні, не ключова. Вихід на ударні позиції для завдання ударів Хаймарсами по Криму, це ключове завдання. Тому ключова точка це Мелітополь. Завдання ударів у режимі нонстоп по цілях у Криму зруйнує міфологію путлера яку він конструював саме навколо сакральності Крима.
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03.12.2022 14:07
+16
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03.12.2022 14:24
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Правила форума Рада форумчан
Ні, не ключова. Вихід на ударні позиції для завдання ударів Хаймарсами по Криму, це ключове завдання. Тому ключова точка це Мелітополь. Завдання ударів у режимі нонстоп по цілях у Криму зруйнує міфологію путлера яку він конструював саме навколо сакральності Крима.
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03.12.2022 14:07 Відповісти
Це очевидно.Блокування Мелітополя й вихід до Азовського моря.
Звісно,завдання нашого угрупування на Донбасі,-сковування найбільш боєздатних підрозділів окупантів.
Речник каже,те що має сказати.
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03.12.2022 14:16 Відповісти
Та як раз ключова.Це водичка в Донецке,Горлiвку....
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03.12.2022 21:56 Відповісти
То може все ж Бахмут є пунктом незламності, одним із, а не показуха на місцях, яка робиться за рахунок місцевих бюджетів, але використовується для піару найвеличнішого?
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03.12.2022 14:11 Відповісти
Ключеву точку може означити нач.штабу з керівником
оперативного відділу. А все інше для преси.
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03.12.2022 14:17 Відповісти
Бахмут не має цінності, тільки як земля України. Досить писать про цінність.
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03.12.2022 14:20 Відповісти
Цінність у перемелюванні супротивника. Втрати там 1 до 10. Стратегічної цінності він не має.
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03.12.2022 14:22 Відповісти

Принципиально важная точкв

Раша хочет показать что еще что-то может

Это нельзя допустить
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03.12.2022 14:32 Відповісти
Цінність- це .життя наших людей. Цінність - це наша вільна Україна.
Цінність - це наша земля, наші сім'ї, наші діти, наш дім на нашій українській землі.
І ніяка гнидота не зможе нас цього лишити.
А ти, курва, пішла за руським кораблем, бо Бахмут, Маріуполь, Запоріжжя, Донецьк, Луганськ, Севастополь, Ялта, Алушта і всі окуповані міста і села повернуться в Україну.
Ми боремося і поборемо!!!
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!! Слава українському незламному народу!!!
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03.12.2022 15:26 Відповісти
У вас з головою усе в нормі? Ви мій пост і анонс читали чи тільки по коментам пройшлися? Тоді і аналіз війни від інститутів Америки і Англії курси,бо мова іде про військову цінність операції,а не інше. У вас там хоть хтось є? А мій племінник забирає сьогодні з Дніпра пораненого під Бахмут. Бахмут дав можливість операції Херсон,а тепер захисників потрібно зберегти. Так що ідіть,як сказав мій земляк,самі по тому напрямку
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03.12.2022 16:56 Відповісти
За Бахмутом у районі Часового Яру розташований водогін, який є майже єдиним джерелом подачі води для Донеччини. Тож окупантам необхідно взяти цей водогін, щоб мати воду, оскільки без неї вони не зможуть там жити.
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03.12.2022 19:03 Відповісти
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03.12.2022 14:24 Відповісти
Вчепились зубами в Бахмут -- треба вибивати .
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03.12.2022 14:33 Відповісти
Априори наступающая сторона всегда несёт кратно бОльшие потери. А учитывая что ватники наступают на Бахмут уже месяц, убитых там уже огромное количество
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03.12.2022 14:38 Відповісти
Просто красивое....

https://twitter.com/i/status/1599018660143603712

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03.12.2022 14:42 Відповісти
Таки дуже гарно!
Дякую, аж на душі просвітліло!
PS. Той шоферюга горбатий повеселив .
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03.12.2022 17:26 Відповісти
Їм же казали:не возить бк ближче,чим на 100 км....великими партіями....вони думали,камазом можна)))
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03.12.2022 17:58 Відповісти
Та да.Наступающая сторона несёт потери в три и более раз...
В этом плане маршал Жюков под Ржевом побил все рекорды...за год штурма миллион трупов...,немецкий гарнизон в Ржеве тогда был 44 000 солдат и офицеров Вермахта...
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03.12.2022 14:50 Відповісти
Наскільки пам'ятаю з історії Другої світової війни співвідношення втрат під Ржевом 1:44.За такі жахливі втрати в будь-якій іншій державі Жукова б розстріляли, в ссср зробили героєм. А була ще Зайцева гора на Смоленщині. Її штурмували два роки, втрати 1 мільйон 200 тысяч бійців. Коли після війни Жукова запитали про доцільність цих безперервних атак і втрат, він не зміг дати логічного пояснення.
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03.12.2022 16:21 Відповісти
Авдеевку под Донецком обезьяны💀🦍🦍🦍☠️ путлера берут девятый год..
Слава ЗСУ та генералу Залужному Марченко Наеву Кривоносу Забродскому 🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦💙💛
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03.12.2022 14:55 Відповісти
👍👍👍
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03.12.2022 15:34 Відповісти
Интересно, что в программах у пропагандонов пропали наглухо названия городов и сел
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03.12.2022 15:12 Відповісти
Убийте їх там усіх нещадно! Там буде їм злам. Далі піде, як з гори. Слава ЗСУ!
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03.12.2022 15:23 Відповісти
В войне оборонительной для обороняющихся не бывает никаких ключевых точек. Если враг прорывает линию обороны, то за ней создается новая, и новая и новая и так пока сволота не выдохнется, после чего идёт контрнаступление и освобождение.
Что подтверждает и эта война, Мариуполь ключевая точка, Северодонец ключевая точка, Лисичански ключевая точка - всё это лишь линии обороны.
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03.12.2022 16:08 Відповісти
Щоб не писали,а Бахмутський напрямок стратегічний....тому орки так упираються...наші хлопці не встигають двухсотити.
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03.12.2022 18:01 Відповісти
 
 