Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на невідомому ворожому пристрої у Харківській області

1 грудня двоє чоловіків наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок наїзду 59-річний та 44-річний чоловіки загинули.

Про це 3 грудня повідомили у поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади та зв'язок з ними зник. Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, 59 та 44-річні чоловіки загинули", - йдеться у повідомленні.

Територія, де загинули чоловіки, протягом кількох місяців перебувала в окупації.

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