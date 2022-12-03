Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на невідомому ворожому пристрої у Харківській області
1 грудня двоє чоловіків наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок наїзду 59-річний та 44-річний чоловіки загинули.
Про це 3 грудня повідомили у поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.
"Чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади та зв'язок з ними зник. Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, 59 та 44-річні чоловіки загинули", - йдеться у повідомленні.
Територія, де загинули чоловіки, протягом кількох місяців перебувала в окупації.
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