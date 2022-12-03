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Двоє чоловіків загинули, підірвавшись на невідомому ворожому пристрої у Харківській області

харківщина

1 грудня двоє чоловіків наїхали на невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок наїзду 59-річний та 44-річний чоловіки загинули.

Про це 3 грудня повідомили у поліції Харківської області, інформує Цензор.НЕТ.

"Чоловіки поїхали додому в село Пашкове Барвінківської територіальної громади та зв'язок з ними зник. Поліцейські встановили, що 1 грудня на польовій дорозі автомобіль чоловіків здійснив наїзд на невідомий вибуховий пристрій. Транспортний засіб зазнав значних механічних ушкоджень, 59 та 44-річні чоловіки загинули", - йдеться у повідомленні.

Територія, де загинули чоловіки, протягом кількох місяців перебувала в окупації.

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вибухівка (467) Нацполіція (15132) Харківщина (6054)


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Не понятно как там можно ездить по грунтовым дорогам ? Там мин очень много
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03.12.2022 14:24 Відповісти
судя по фото - ТМка.
Стране понадобятся сотни Armtrac'ов.
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03.12.2022 16:57 Відповісти
Хлеб людям везли.Жаль мужиков.Оккупацию пережили,и вот так.
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03.12.2022 18:14 Відповісти
 
 