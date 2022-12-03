Росіяни з окупованих територій вкрали української пшениці щонайменше на 1 мільярд доларів, - Bloomberg

Росіяни зібрали та вивезли з окупованих територій української пшениці щонайменше на 1 мільярд доларів. Про це свідчить дослідження із використанням супутникових зображень програми NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агенства, що з непідконтрольних Україні територій було зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовувались вздовж лінії фронту.

Майже чверть української пшениці вирощується на землях, які країна-терорист анексувала. Оцінки NASA Harvest стосуються пшениці й поки що виключають інші культури чи харчові продукти, які зберігалися на складах.

Російські кораблі експортували зерно, ймовірно, до різних країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.

Аналіз дає уявлення про те, що відбувається на окупованих територіях. Він використовує модель машинного навчання, яка виявляє зміни текстури та кольору на основі часових рядів супутникових зображень, щоб нанести на карту місця зібраного чи незібраного врожаю.

Команда NASA Harvest підрахувала, що аграрії цього року в Україні зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що на кілька мільйонів тонн перевищує інші провідні прогнози.

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