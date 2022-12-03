УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6695 відвідувачів онлайн
Новини Війна
1 244 8

Росіяни з окупованих територій вкрали української пшениці щонайменше на 1 мільярд доларів, - Bloomberg

зерно

Росіяни зібрали та вивезли з окупованих територій української пшениці щонайменше на 1 мільярд доларів. Про це свідчить дослідження із використанням супутникових зображень програми NASA з продовольчої безпеки та сільського господарства.

Про це повідомляє Bloomberg, інформує Цензор.НЕТ.

За даними агенства, що з непідконтрольних Україні територій було зібрано майже 6 млн тонн пшениці, близько 88% озимих культур, посіяних на окупованих територіях, а незібрані площі переважно розташовувались вздовж лінії фронту.

Майже чверть української пшениці вирощується на землях, які країна-терорист анексувала. Оцінки NASA Harvest стосуються пшениці й поки що виключають інші культури чи харчові продукти, які зберігалися на складах.

Російські кораблі експортували зерно, ймовірно, до різних країн, включаючи Лівію та Іран, але важко оцінити обсяги, оскільки вантажовідправники приховують походження вантажів.

Аналіз дає уявлення про те, що відбувається на окупованих територіях. Він використовує модель машинного навчання, яка виявляє зміни текстури та кольору на основі часових рядів супутникових зображень, щоб нанести на карту місця зібраного чи незібраного врожаю.

Команда NASA Harvest підрахувала, що аграрії цього року в Україні зібрали 26,6 млн тонн пшениці, що на кілька мільйонів тонн перевищує інші провідні прогнози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський та президент Африканського союзу Салл обговорили ініціативу "Зерно з України"

Автор: 

зерно (3114) росія (64935) Bloomberg (235)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мародери кацапські
показати весь коментар
03.12.2022 15:45 Відповісти
та ні, то ті іноземні "інвестиції" про які триндів ЗЄлячка перед війною
заманював "інвесторів", кідарас ЗЄ-льоний !
показати весь коментар
03.12.2022 17:31 Відповісти
А в цей час ****** абхазька бібізяна - хламідія, їздить у лондон аби попросити зняти санкції з 7 млрд євро абрамовіча.
Не так страшні чужі воші, як зелені гниди.
показати весь коментар
03.12.2022 15:46 Відповісти
Нехай воно їм поперек горла стане! А тут ще свої вивозять! Потім будемо по закордонах в тридорога купувати.
показати весь коментар
03.12.2022 16:15 Відповісти
узбагойся, йди купи хліба на помовч
показати весь коментар
03.12.2022 17:32 Відповісти
а это ж не унитаз или стиралка...
это караваны барж или эшелоны зерновозов...и это при желании не так тяжело было отследить...
показати весь коментар
03.12.2022 17:12 Відповісти
Нехай вони вдавляться тією пшеницею.
показати весь коментар
03.12.2022 21:42 Відповісти
возместить в 5-ти или 10-ти кратной стоимости
5-10 млрд.дол. только за пшеницу
и т.д.
показати весь коментар
03.12.2022 22:05 Відповісти
 
 