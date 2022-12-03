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У разі перебоїв з водопостачанням понад 100 бюветів Києва підключать до генераторів, - Кличко

вода

У разі перебоїв з водопостачанням у столиці забезпечуватимуть систему резервних джерел отримання питної води. В першу чергу, це бюветні комплекси, більшість яких має можливість підключення до генераторів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, столиця придбала та залучила для цього генератори, до яких оперативно підключаються 105 бюветів комунального підприємства "Київводфонд" та ще шість бюветів "Київводоканалу" на лівому березі.

Крім того, як зазначає Кличко, питну воду та воду для інших потреб доставлятимуть в пункти обігріву за необхідності. Місто відпрацювало з комунальними службами транспортування цистерн з водою.

"Також, нагадаю, в випадку повної відсутності енергопостачання, працюватимуть ті торгові мережі та магазини, що живляться від автономних джерел, тобто генераторів. У них можна буде придбати питну воду. Інформація про те, де розташований найближчий до вашого дому бювет і статус його підключення до електроенергії можна знайти на мапі бюветів", - резюмує він.

Також читайте: Водопостачання відновлено в усіх районах Києва, але потрібен час для роботи системи на повну потужність, - Кличко

Автор: 

бювет (3) Київ (19415) Кличко Віталій (3508) водопостачання (831)


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Топ коментарі
+3
главно дело, что бы в процесс патриотического воспитания не лезли тупые долбоёбы, контуженные телевизором на Новый год.
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03.12.2022 16:37
+2
Виживемо!!!!!!!
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03.12.2022 15:56
+1
главно дело шоб страна снова не занялась патриотичным воспитанием очередного андреямолочного, а то тогда мы удивим наших союзников до состояния ступора. А так - да. Большинство выживет.
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03.12.2022 16:10
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Виживемо!!!!!!!
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03.12.2022 15:56 Відповісти
главно дело шоб страна снова не занялась патриотичным воспитанием очередного андреямолочного, а то тогда мы удивим наших союзников до состояния ступора. А так - да. Большинство выживет.
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03.12.2022 16:10 Відповісти
Головне, щоб у процес патріотичного виховання не лізли принципово москвороті.
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03.12.2022 16:16 Відповісти
главно дело, что бы в процесс патриотического воспитания не лезли тупые долбоёбы, контуженные телевизором на Новый год.
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03.12.2022 16:37 Відповісти
Тупий довбойоб, тунгусе - це тупорогий валянок, якому бракує клепки навіть опанувати державну.
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04.12.2022 14:39 Відповісти
считай, что я тебя уже послал первый раз за сегодня
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04.12.2022 18:54 Відповісти
щось белькоче собі бурят калічний своєю мокшанською говіркою болгарського суржику - чи то вокзал шукає, чи то парадне, щоб посцяти ))
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04.12.2022 22:13 Відповісти
третий раз тебя посылаю #*&Yй.
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05.12.2022 00:49 Відповісти
навряд чи мене цікавить твій сумний статевий досвід, імбециле бурятський )))
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05.12.2022 09:24 Відповісти
ты просто мне поднимаешь настроение: имею возможность между включениями энергии послать тебя ***** четвёртый раз.
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05.12.2022 18:29 Відповісти
плінтусний маргінальний рівень тупого москворотого бурята підтверджено багаторазово - і це прекрасно )))
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05.12.2022 19:51 Відповісти
Ты заходи в коменты почаще - я буду тебя использовать как макивару для посылания *****.
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05.12.2022 20:37 Відповісти
Кретинізм заклопотаних мордовських даунів, що параноїдально марять пенісом, розчулює і тішить. ))
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05.12.2022 22:26 Відповісти
да ты просто мазохист )))
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05.12.2022 22:27 Відповісти
Схоже, збочена бурятська мавпа так себе збудила, що сама собі засадила. )))
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05.12.2022 22:34 Відповісти
я уже сбился со счёта в какой раз я тебя посылаю ***** за сегодня, то ли в шестой раз, то ли уже в седьмой.
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05.12.2022 22:40 Відповісти
бурятський олігофрен перед дзеркалом - це класика, як вогонь і море... )))
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05.12.2022 22:43 Відповісти
в восьмой раз. Не останавливайся ))
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05.12.2022 22:53 Відповісти
А що заважає воду підвозити цистернами???? Поруч Дніпро - технічної води валом. Вже стільки часу минуло, а ви до цього й досі не додумалися???

А з цими бюветами буде все як завжди: довжелезні черги та зіпсовані нерви. Бо бюветів мало, а людей овер і дофіга.
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03.12.2022 16:39 Відповісти
Віталя, тут раптово сніг пішов попри прогнози і де та техніка уборочна, якою ти стільки вихвалявся?
Навіть, по Хрещатику неможливо проїхати - все стоїть. Давай вже, бювети, які з часу Омелі ніхто не ремонтував, зачекають.
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03.12.2022 17:05 Відповісти
Ось треба покійному Сан Саничу Омельченко сказати дякую - це він почав програму будівництва бюветів . Грамотний господар і провидець .
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03.12.2022 19:25 Відповісти
Пам'ятник треба Омельченку поставити - це був один із найкращих градобудивельників. Всі досі работають на його напрацюваннях і Кличко в т ч
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03.12.2022 19:29 Відповісти
 
 