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У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП під час обшуків знайшли ноутбук із дитячою порнографією

упц,мп,обшук,московського

Відкрито кримінальне провадження.

30 листопада Служба безпеки України в Чернівецькій області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 22022260000000116 стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження), передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.

За даними джерел, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).

За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.

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В ході досудового розслідування кримінального провадження вилучена техніка направлена на комп’ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Нагадаємо, 25 листопада в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита.

Напередодні, 23 листопада, архімандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.

Автор: 

Буковина (846) обшук (1970) порнографія (110) СБУ (12774) священник (157) УПЦ МП (1205) Чернівці (561)


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Топ коментарі
+38
Десантувати на москальщину цих паскуд, без парашутів.
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03.12.2022 17:22
+32
Надо же.. Как то не удивился..
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03.12.2022 17:26
+31
Вася Ломаченко в шоці
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03.12.2022 17:26
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Десантувати на москальщину цих паскуд, без парашутів.
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03.12.2022 17:22 Відповісти
***** ПЕДОФИЛ № 1 мальчика целовал на площади ‼️Стереть в порошок педофилов 🤮мерзотники парашные‼️
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03.12.2022 19:22 Відповісти
Запустити з катапульти!
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03.12.2022 19:29 Відповісти
Забавлялись -- духовники .
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03.12.2022 17:22 Відповісти
Это послушники сатаниста кирила гундяева !
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03.12.2022 20:25 Відповісти
Ета духовная лапатная скрєпа,самаідєнтіфікация...
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03.12.2022 17:23 Відповісти
Надо же.. Как то не удивился..
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03.12.2022 17:26 Відповісти
Вот что значат сакральные скрепы с лишней хромосомой
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03.12.2022 17:26 Відповісти
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03.12.2022 18:05 Відповісти
маасковська фсбшна паскуда- щей збочинець!
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03.12.2022 18:07 Відповісти
нагадало...
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03.12.2022 22:05 Відповісти
Вася Ломаченко в шоці
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03.12.2022 17:26 Відповісти
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03.12.2022 17:34 Відповісти
Напевно, в дитбудинках буде роздавати
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03.12.2022 17:38 Відповісти
Гадаю що ні . Тому що - вася .. .
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03.12.2022 17:34 Відповісти
???
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03.12.2022 17:39 Відповісти
Ні друже , я не хотів образити ім'я Вася , багато достойних людей носять це ім'я . Тому й написав його з маленької букви .
Чув що на жаргоні васями називають простакуватих людей .
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03.12.2022 17:50 Відповісти
проехали )))
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03.12.2022 21:51 Відповісти
Усик теж
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03.12.2022 17:45 Відповісти
щас скарабеєва расскажет, что это были не просто дети, а ангелочки и посколько происходили от Адама и Евы, то и были нагими. А хоругвеносные попы банды ФСБ-РПЦ еще и морально пострадали так как в силу божественной службы вынуждены были это тайно лицезреть для более глубокого познания Ветхого Завета.
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03.12.2022 17:26 Відповісти
компреметувати та зачиняти кацапську лавочку як терористичну організацію, повязану з кацапією

час дуже слушний!
маємо не впустити нагоду - зараз ніхто ні в Україні, ні в Європах і не рипнеться на їх захист
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03.12.2022 17:26 Відповісти
Верно огнем и мечем паскуд фсб Если бздят или продались навести порядок пусть к воинам обратятся - раскатает эту шваль и отравят в ********* ******
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03.12.2022 17:34 Відповісти
Міністр культури (?) Ткаченко всіх заспокоїв - Лавра ПЦУ не передається, а так і залишається за УПЦ (МП)
ПЦУ передається один монастирчик на території заповідника. Решта - УПЦ (МП)
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03.12.2022 17:29 Відповісти
Перетворили церкву на кубло розпусти , свині гундяєвські . .
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03.12.2022 17:32 Відповісти
зєлєнський бореться з УПЦ МП так само, як і з корупцією, і вже скоро заявить, що в Україні немає Московського патріархату, хоча той буде скрізь, а особливо - в його отченні.
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03.12.2022 17:33 Відповісти
Таки виїхали. https://youtu.be/NGVcomhVtvo
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03.12.2022 19:11 Відповісти
А повинні сидіти в буцегарні бо повернуться, ще і заявлять що вони за Україну кров мішками проливали.
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03.12.2022 20:02 Відповісти
Хтось здивований? Я - ні.
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03.12.2022 17:34 Відповісти
Я здивований! Що, у цих чортів у рясі, залишилось від православія? А зайвехромосомам другого, віри в Бога і не треба! Є ******, ***** з бандюками і все гаразд. Здається мені що у "церквах" мп (мацькофськой ***********) і не таке знайдуть...
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03.12.2022 18:10 Відповісти
У них є підтримка влади, тому роблять все, що заманеться. В результаті фсбшна секта вийде в котрий раз «сухою з води», а нарід «православний» просто забуде їхні забави» , як вже забув обіцянки передвиборні Зелі і слуг Бені.
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03.12.2022 19:07 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?__cft__[0]=AZW0L31KkJDLXvGTjdvqLGzhLt7jh-Nhs4IFgGevxzQcFnh9PvRKQtE_rKJxI0fbm40xQaioQHtZwv_T2m96-leu2A7_UUDJBqjbsahb6ixz97DIu9H5he9s5Mh__2uR3c9twBZXgATKwTJd5dEzNlz7TyA6WqyRjqFV6RYz7WNVVw&__tn__=-UC%2CP-R Дмитро Корчинський

https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02NdtBzJw3F4RwRx4CuQQtTVKaW2yGNQkVrWkGdMytwYZ1LxvzS9ZCwwUpNkUARd5rl?__cft__[0]=AZW0L31KkJDLXvGTjdvqLGzhLt7jh-Nhs4IFgGevxzQcFnh9PvRKQtE_rKJxI0fbm40xQaioQHtZwv_T2m96-leu2A7_UUDJBqjbsahb6ixz97DIu9H5he9s5Mh__2uR3c9twBZXgATKwTJd5dEzNlz7TyA6WqyRjqFV6RYz7WNVVw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·

Нас дуже надихали повідомлення про обшуки в резидентурах УПЦ ФСБ. Нарешті! - казали ми.

Але нині ми вже звикли. І тепер питаємо: де арешти?!
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03.12.2022 17:36 Відповісти
"Весна прийде - саджати будемо"
Нічого не нагадує?
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03.12.2022 17:52 Відповісти
Не плутайте передвиборні виступи шапіто-95 зі правжніми вчинками, коли дорвалися до влади.
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03.12.2022 19:09 Відповісти
Відправте пуйлу,а то може він не знає,чим його сатаністи-збоченці займаються.
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03.12.2022 17:39 Відповісти
Та да
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03.12.2022 17:54 Відповісти
Знає . Бо воно й само - збоченець . .
.
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03.12.2022 17:57 Відповісти
ППЦ - лисий старий чувак на людях цілує дитину в живіт!
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03.12.2022 18:18 Відповісти
На людях цілувати нижче живота якось «неудобно», а в монастирських келіях побачить тільки їх Бог
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03.12.2022 19:11 Відповісти
Не дотянулся до пиписки
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03.12.2022 20:30 Відповісти
не дивує..здивувався, як би не знайшли
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03.12.2022 17:39 Відповісти
За результатами заарештовано ноутбук - відмінно спрацювали!!!
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03.12.2022 17:42 Відповісти
новость была бы если бы не нашли...
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03.12.2022 17:50 Відповісти
Не таскалась по церквам і не збираюсь, ібо Бог єто одно, а церкви єто что-то другоє
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03.12.2022 17:51 Відповісти
У всі часи церковні заклади, монастирі особливо, були центрами розпусти. Поповщина сама по собі - зло. Це стосується як православного духівництва, так і католицького. Тут дивного нічого немає. Але для нас важливо, ща московський сатанат ще й філія ФСБ, тому це кубло гебняве треба викорінити з нашої землі остаточно!
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03.12.2022 18:04 Відповісти
Це такий тонкий натяк, що їм прийшов час у@обувати.
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03.12.2022 18:05 Відповісти
А оружие так и не нашли. Или не искали. Вот не верю , что московские попы не держат в храмах стрелковое оружие. Ну хотя бы для "самообороны"
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03.12.2022 18:14 Відповісти
Епаные мракобесы
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03.12.2022 18:17 Відповісти
а хто і коли з нормальних українців казав що в рпц МП батюшки та священники
всі знали що там підараси та розпусники
так що це для нас не новина
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03.12.2022 18:19 Відповісти
Збочене кацапське бидло в рясах.
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03.12.2022 18:22 Відповісти
"Пам'ятаєте Чернівецьку УПЦ МП, секретаря якої СБУ застала в ліжку з неповнолітнім під час обшуків?
Так ось, її голова, митрополит Мелетій, втік до Молдови. А разом із ним ще декілька служителів єпархії. "

Це вам не "ухилянтів" ловити, тут кордони відчинені.
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03.12.2022 18:28 Відповісти
Кожен день щось новеньке московсько-церковно-кримінальне.
Але лаври і монастирі передавати помісній церкві не на часі.
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03.12.2022 18:43 Відповісти
Брянский депутат и почетный гражданин россии Никифор Жуков изнaсилoвал 212 (!!!) российских детей.

Депутат-пeдoфил от "Единой России" Андрей Смирнов изнаcилoвал собственного сына и еще 25 школьников.

На счету пeдoфилов членов партии "единая россия", депутатов областной думы Виталия Курскова и Игоря Поплевко из Астрахани 78 эпизодов сексуального насилия над российскими детьми и съемка детского порно.

Педофил депутат Волгоградской областной думы Николай Волков, член партии "справедливая россия" (ранее состоял в партии "единая россия") обвинен в серии преступлений в отношении российских детей по 19 эпизодам, которые связаны с сексуальным насилием и развращением малолетних.

Православный священник рпц иеромонах Мелетий шесть лет педофильствовал в возглавляемой им Свято-Иннокентьевской православной гимназии. В уголовном деле отца Мелентия - 87 эпизодов сексуального насилия над лицами, не достигшими 14-летнего возраста.

Общее число жертв православного священника Спасо-Преображенского храма г. Димитрограда Александра Берсенева составляет около 50 человек. Надругательства над малолетней паствой происходили даже в церкви.

Настоятель православного храма в Вологодской области священник Алексей Мокиевский совершал развратные действия дома и в храме с двумя девочками, не достигшими 14-летнего возраста, распространял детскую порнографию и демонстрировал ее несовершеннолетним.

Священник благочинного округа Оренбургской епархии Николай Стремский изнасиловал 11 несовершеннолетних, приемных детей.

Священник церкви рпц Глеб Грозовский насиловал девочек в православных лагерях.
По данным российского общественного движения "Сдай педофила!" ежегодно от действий педoфилов в россии страдает 150 тысяч детей. За 10 лет - 1,5 миллиона детишек...

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03.12.2022 19:09 Відповісти
сатанисты кацапские!
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03.12.2022 19:12 Відповісти
Опять странно подозрительно. А почему не сразу во всех епархиях? Ну день два пусть, но массово все проверить? Да уже все почти закопали, куда не пришли! Опять по воробьям. Как же настохерело.
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03.12.2022 19:16 Відповісти
Момент для України вирішальний. Повна заборона московського патріархату.
Комісія Ткаченка буде довго розбиратися, поки сатаністи знову не перейдуть у наступ.
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03.12.2022 19:20 Відповісти
Там духовно мужики в женских платьях в жопу друг друга трахают, а с детками забавляться, так проявлений наивысшей духовности. В общем одни скрепы
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03.12.2022 19:23 Відповісти
у нас и у них конечно, ибо тут московские попы из покон веков, очень интересное православие в котором переплетены обычаи из язычества. например: масленица, проводы зимы, иконы , ивана купала и т.д.. и этот, простигоспади "обычай" тоже от туда. поэтому я своего ребенка всячески отсторонял от этой и других религий. так что я даже не удивлен.
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03.12.2022 20:27 Відповісти
Підароси, педофіли...зоофіли ?
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03.12.2022 20:35 Відповісти
Сьогодні, як ніколи Україна має шанс позбавитися від московських попів і секти ФСБ, яка одягнувши ряси, дурить людей і знищує Україну зсередини. Ця секта крім агітація ворожої пропаганди збирає мільярди доларів, які перевозяться в РПЦ і передаються на ворожу армію, на підтримку агентурив Україні. Ці секти використовують найсвятіші приміщення -Лаври, тисячі гектар землі, заводи по виробництву золотих і срібних виробів, свічок, вина, кон'яку та іншого і ні копійки не платять податків в казну. Використовують по пільгових цінах газ, воду, електроенергію, каналізацію і розвели притони педофілії, переховування ДРГ та інше. Коли Верховна Рада розгляне питання забороницієї секти?
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03.12.2022 21:20 Відповісти
Сейчас эти фсб-шники в рясах будут вонять как всегда, что это сфабриковано и инсценировано
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03.12.2022 22:02 Відповісти
Зе клоун сцить прибити масковскій патріархат в Україні, бо в МП багато людей які теоретично можуть проголосувати за Зе клоуна.
Публіка і єлєкторат для Зе клоуна це все.
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03.12.2022 23:15 Відповісти
відосики з розіп'яти ми малчегами в трусіках?
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04.12.2022 01:47 Відповісти
Яка церква такі і ********. Скрєпно.
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04.12.2022 08:42 Відповісти
Коли УНА-УНСО, на чолі з Корчинським звільнили Лавру в Києві (на жаль тільки на години - назвали провокаторами і Філарет, заради которого це все робилося, тупо відморозився) то там знайшли кімнату з відаком та безліччю різноманітного порно....
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04.12.2022 09:24 Відповісти
 
 