У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП під час обшуків знайшли ноутбук із дитячою порнографією
Відкрито кримінальне провадження.
30 листопада Служба безпеки України в Чернівецькій області внесла відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінальне провадження № 22022260000000116 стосовно невстановлених осіб Чернівецько-Буковинської єпархії Української православної церкви (МП), в діях яких наявні ознаки злочину, передбаченого ч.1 ст. 301-1 Кримінального кодексу (одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження), передає Цензор.НЕТ з посиланням на lb.ua.
За даними джерел, йдеться про керівника Чернівецько-Буковинського єпархіального управління митрополита Мелетія (Єгоренка) та секретаря архімандрита Никиту (Сторожука).
За результатами обшуків у приміщеннях єпархіального управління на ноутбуці було виявлено порнографічні матеріали за участі неповнолітніх (дитячу порнографію), які за попередніми даними, не були завантажені з мережі інтернет, а відзняті на відеокамеру.
В ході досудового розслідування кримінального провадження вилучена техніка направлена на комп’ютерно-технічну експертизу, за результатами якої планується подальше проведення слідчих дій щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.
Нагадаємо, 25 листопада в Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП знайшли паспорт РФ у митрополита і 17-го річного хлопця в ліжку архімандрита.
Напередодні, 23 листопада, архімандрита Никиту синод УПЦ обрав єпархіальним архієреєм Івано-Франківської єпархії – замість митрополита Івано-Франківського і Коломийського Серафима, який утік до Росії.
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Чув що на жаргоні васями називають простакуватих людей .
час дуже слушний!
маємо не впустити нагоду - зараз ніхто ні в Україні, ні в Європах і не рипнеться на їх захист
ПЦУ передається один монастирчик на території заповідника. Решта - УПЦ (МП)
https://www.facebook.com/korchynskyi/posts/pfbid02NdtBzJw3F4RwRx4CuQQtTVKaW2yGNQkVrWkGdMytwYZ1LxvzS9ZCwwUpNkUARd5rl?__cft__[0]=AZW0L31KkJDLXvGTjdvqLGzhLt7jh-Nhs4IFgGevxzQcFnh9PvRKQtE_rKJxI0fbm40xQaioQHtZwv_T2m96-leu2A7_UUDJBqjbsahb6ixz97DIu9H5he9s5Mh__2uR3c9twBZXgATKwTJd5dEzNlz7TyA6WqyRjqFV6RYz7WNVVw&__tn__=%2CO%2CP-R 3 год ·
Нас дуже надихали повідомлення про обшуки в резидентурах УПЦ ФСБ. Нарешті! - казали ми.
Але нині ми вже звикли. І тепер питаємо: де арешти?!
Нічого не нагадує?
.
всі знали що там підараси та розпусники
так що це для нас не новина
Так ось, її голова, митрополит Мелетій, втік до Молдови. А разом із ним ще декілька служителів єпархії. "
Це вам не "ухилянтів" ловити, тут кордони відчинені.
Але лаври і монастирі передавати помісній церкві не на часі.
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Комісія Ткаченка буде довго розбиратися, поки сатаністи знову не перейдуть у наступ.
Публіка і єлєкторат для Зе клоуна це все.