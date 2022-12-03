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Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів

макрон,путін

Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Росія має мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. Проте рішення щодо умов переговорів має ухвалювати Україна, а не Захід.

 Про це він сказав в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Коментуючи можливі переговори між РФ та Україною, Макрон припустив, що тема розширення НАТО буде одним з обговорюваних питань.

Макрон сказав, що хотів би надати "гарантію власної безпеки" Росії, коли країна-агресор повернеться до столу переговорів.

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Проте французький лідер наголосив: Україні вирішувати, коли проводити переговори та на яких умовах.

"Це вирішувати українському народу самостійно, на яких умовах, як, коли – не нам. Але ми хочемо вказати, хоча й не залучені до конфлікту, що ми його не приймаємо. Але одне залежить від нас – це безпека решти Європи", – сказав Макрон.

Автор: 

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Топ коментарі
+86
Пля яке воно пришелепкувате
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03.12.2022 17:43
+61
Гарантії безпеки для терористів?
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03.12.2022 17:45
+60
а дуже вибачаюсь. А хто рашці загрожує? на її територію ресурси ніхто не претендує. Репарації то інше)
які гарантії безпеки, хто на них нападає, хто їм загрожує?
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03.12.2022 17:45
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Єдина гарантія безпеки для кацапії від УКРАЇНИ на переговорах - це не момбіть баскву. Це ми можемо запропонувати.
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03.12.2022 21:48 Відповісти
Бляха. Як цей бабцьофіл ще не сказав, що Україна загрожувала безпеці рашки і та була вимушена провести спецоперацію, щоб убезпечити себе, а зараз потерпає від неадекватних дій ЗСУ? Бабцьофіл турбується про педофіла. Дуже зворушливо, зараз впущу сльозу.
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03.12.2022 21:49 Відповісти
впускайте
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03.12.2022 23:15 Відповісти
Бляха. Як цей бабцьофіл ще не сказав, що Україна загрожувала безпеці рашки і та була вимушена провести спецоперацію, щоб убезпечити себе, а зараз потерпає від неадекватних дій ЗСУ? Бабцьофіл турбується про педофіла. Дуже зворушливо, зараз впущу сльозу.
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03.12.2022 21:51 Відповісти
Я би назвав цей вид збочення некрофілія.
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04.12.2022 09:53 Відповісти
А макарон не уточнив яких саме гарантій?
То нехай віддасть х...лу половину Франції, а потім сідає з ним до переговорів!
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03.12.2022 22:06 Відповісти
Для цього достатньо:

- покинути територію нашої країни;

- виплатити репарації;

- покарати всіх воєнних злочинців;

- добровільно здати ядерну зброю.

Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав Арахамія.
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04.12.2022 09:11 Відповісти
НЕсмотря на Цезари был ********* и остался
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03.12.2022 22:10 Відповісти
По Будапешському меморандуму нам також гарантували безпеку,коли Україна позбувалась ядерної зброї,але путлер його порушив,про які гарантії може йти мова макрон???
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03.12.2022 22:44 Відповісти
Каким образом этот недоумок сумел стать президентом страны?!

Что он должен Путину, что так о нём беспокоится?
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03.12.2022 22:51 Відповісти
Вот благодаря кремлевскому ботоксному педофилу и стал
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04.12.2022 08:51 Відповісти
ЗСУ гарантують безпеку росии, як миротворці на території курської, вороніжської і кубанської республік
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03.12.2022 23:14 Відповісти
Якщо не хочуть НАТО на своїх кордонах, ну що ж кордони треба трошки зсунути
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03.12.2022 23:15 Відповісти
*******
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03.12.2022 23:17 Відповісти
гітлєру також давали гарантії безпеки?
Макрон шо ти куриш?
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03.12.2022 23:27 Відповісти
Iталiйцi дуже погано ставляться до хГанцузiв та нище плiнтуса до макГона.
макГон, пiшов ти на хутiна!
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04.12.2022 00:04 Відповісти
Жабоїде,ти реально вже підзаїбав тут усіх!
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04.12.2022 00:23 Відповісти
Макрон как союзник Украины мог бы предложить первому свою услугу повесить Путинскую падаль на Эйфелевой башне , но он просит для него гарантий . Не ожиданный поворот в истории дрыща Франции..
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04.12.2022 00:40 Відповісти
Франция и другие члены НАТО не союзники нам, а партнёры которые нас всячески поддерживают , если бы были союзниками то вступили бы в войну на нашей стороне против раши и поставляли бы нам вооружения на порядок больше
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04.12.2022 02:12 Відповісти
Макрону варто віддати оркостану "поісконно русскіє" землі--Ніццу, Лазурне узбережжя та Канни. І Україна готова надати гарантії що нападати на них не буде.
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04.12.2022 01:06 Відповісти
Эк ему неймется
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04.12.2022 08:16 Відповісти
Интересно, а гарантии безопасности Германии во Второй Мировой войне оговаривались? Или Моня окончательно сбрендил?? За Украину - ни слова, а вот мАцковии надо что то давать...
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04.12.2022 09:15 Відповісти
******** нет покоя
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04.12.2022 09:21 Відповісти
Цікава пропозиція давати гарантії безпеки агресору, а не стороні постраждалій, яка з великими людськими та матеріальними втратами відвойовує свої території. Мабудь цей некроіфл вже зовсім збренділ.
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04.12.2022 09:59 Відповісти
Макрона знову пучить переговорами з кацапією.
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04.12.2022 10:08 Відповісти
Жабі слова не давали
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04.12.2022 10:15 Відповісти
В чому проблема? Підписати новий меморандум, можна у Будапешті. Росія віддає всю ядерну зброю, а США, Франція, Германія і Велика Британія гарантують ій безпеку. Для економіі, можна навіть надрукувати на звороті старого меморандуму. Нє?
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04.12.2022 10:33 Відповісти
ЖАБИ КВАКАЮТЬ БО ДЕСЬ ДАЛЕКО ,А ВСУ,КОЖНОЇ МИТІ БОРЯТЬМЯ ЗА БЕЗПЕКУ СВОЄЇ ЗЕМЛІ,СВОЇХ,ПОБРАТИМІВ,А ЖАБИ ДЕСЬ ДАЛЕКО КВАКАЮТЬ
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04.12.2022 10:54 Відповісти
Макрон клинический идиот.
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04.12.2022 11:34 Відповісти
...скажите лягушатнику,что пусть ***** заберет себе и не надо встревать не в свои дела
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04.12.2022 12:26 Відповісти
Смертельна загроза нависла над росією. Мільйони недобитих в Бучі, Ірпені і Маріуполі українців точать ножі на беззахисних потомків Достоєвського і Льва Толстого, які якось незрозумілим чином (чи в результаті всенародного референдуму) прописали в своїй конституції 4 нових суб'єкта. Що було, то пройшло. Запоріжжя і Херсон , Луганськ і Донецьк взивають до гуманізму і законослухняності просвітленої Європи. Гарантії, гарантії потрібні беззахисній росії перед смертельною загрозою від полчищ зла.
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04.12.2022 14:28 Відповісти
Макрюша дуже любить "рускіх пісатєлєй" Має бізнес на території кацапів. Не здивуюся, коли він стане в інший кут і почне співати іншої.
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04.12.2022 16:47 Відповісти
Макрон идёт на хутор бабочек ловить
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05.12.2022 06:56 Відповісти
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