Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів
Президент Франції Емманюель Макрон вважає, що Росія має мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. Проте рішення щодо умов переговорів має ухвалювати Україна, а не Захід.
Про це він сказав в інтерв'ю французькому телеканалу TF1, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Коментуючи можливі переговори між РФ та Україною, Макрон припустив, що тема розширення НАТО буде одним з обговорюваних питань.
Макрон сказав, що хотів би надати "гарантію власної безпеки" Росії, коли країна-агресор повернеться до столу переговорів.
Проте французький лідер наголосив: Україні вирішувати, коли проводити переговори та на яких умовах.
"Це вирішувати українському народу самостійно, на яких умовах, як, коли – не нам. Але ми хочемо вказати, хоча й не залучені до конфлікту, що ми його не приймаємо. Але одне залежить від нас – це безпека решти Європи", – сказав Макрон.
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То нехай віддасть х...лу половину Франції, а потім сідає з ним до переговорів!
- покинути територію нашої країни;
- виплатити репарації;
- покарати всіх воєнних злочинців;
- добровільно здати ядерну зброю.
Після цього ми готові сісти за стіл переговорів і поговорити про гарантії безпеки", - написав Арахамія.
Что он должен Путину, что так о нём беспокоится?
Макрон шо ти куриш?
макГон, пiшов ти на хутiна!