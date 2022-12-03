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Опубліковано перелік аптек та ветклінік, які працюватимуть у Києві в разі блекауту

аптека

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив адреси аптек та ветеринарних клінік, які працюватимуть у столиці навіть у разі повної відсутності електропостачання.

Кличко повідомив, що аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання, передає Цензор.НЕТ.

Працюватимуть і частина аптек приватних мереж. Перелік буде оновлюватися.

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Крім того, у разі блекауту працюватимуть комунальні ветеринарні клініки, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Адреси аптек та ветеринарних клінік, які працюватимуть у Києві навіть у разі блекауту.

Автор: 

Київ (19415) електроенергія (6176) аптека (186)


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А Блекаут только Киеву угрожает? Других городов нет? Почему панику разгоняют только вокруг Киева?
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03.12.2022 18:08 Відповісти
Столиця
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03.12.2022 18:11 Відповісти
Яка паніка? Ви не з України і з 23.11 не просиділи мінімум кілька днів без світла, води, інтернета і мобільного зв'язку? Мер Києва проінформував містян куди звертатись в Києві при такому перебігу подій. В інших містах та областях це має робити місцева влада. Чи місцеві ОВА.
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03.12.2022 19:33 Відповісти
Блекаут в Києві був з 24-го. З якої ви України якшо сиділи в темряві з 23-го?
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04.12.2022 00:39 Відповісти
Обстріл був 23 листопада. А ти мабуть конашенков?
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04.12.2022 00:56 Відповісти
"просиділи мінімум кілька днів без світла, води, інтернета і мобільного зв'язку" - звідки ти, чучєло?
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04.12.2022 00:40 Відповісти
Чого в тебе так запалало і які аргументи по суті, крім того, що ти хамло в російському стилі?
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04.12.2022 01:00 Відповісти
Лишь бы цены были разумными...
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03.12.2022 18:09 Відповісти
 
 