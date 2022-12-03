Опубліковано перелік аптек та ветклінік, які працюватимуть у Києві в разі блекауту

Мер Києва Віталій Кличко оприлюднив адреси аптек та ветеринарних клінік, які працюватимуть у столиці навіть у разі повної відсутності електропостачання.

Кличко повідомив, що аптеки КП "Фармація" забезпечені резервними джерелами живлення і працюватимуть у разі повної відсутності електропостачання, передає Цензор.НЕТ.

Працюватимуть і частина аптек приватних мереж. Перелік буде оновлюватися.

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Крім того, у разі блекауту працюватимуть комунальні ветеринарні клініки, що входять до складу КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини".

Адреси аптек та ветеринарних клінік, які працюватимуть у Києві навіть у разі блекауту.