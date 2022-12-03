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Новини Війна
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У Макіївці російські окупанти роздають повістки на "мобілізацію" у чергах за водою

рф

Щоб отримати воду, треба показати паспорт і документ про військовий облік.

Окупанти вирішили скористатися ситуацією з відсутністю водопостачання в окупованій Макіївці Донецької області. Вони почали роздавати повістки на "мобілізацію" в чергах за водою. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках. Видача відбувається з 9 до 15 години. Задля отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою, або свідоцтво про народження(якщо отримувач дитина). У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі. Також зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська. Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій покинути регіон та не ставати ресурсом для окупантів", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Уснул и не проснулся": російське командування приховує причини загибелі мобілізованих, - перехоплення СБУ. АУДIО

Автор: 

армія рф (17216) Макіївка (108) окупація (6668) мобілізація (3023)


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Топ коментарі
+25
самое время касками по асфальту стучать
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03.12.2022 18:23
+15
тяжёлая судьба категории "япалитекайнеинтирисуюсь".
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03.12.2022 18:28
+12
Прелести "руцкаго мира" во всей красе. Еще немного и до облав дело дойдет.
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03.12.2022 18:21
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У чергах за водою до "макєєвського роднічка"
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03.12.2022 18:14 Відповісти
не пей водички, орком убиенным станешь...
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03.12.2022 18:16 Відповісти
ну і - правільна!!!! а чьо імі далжны бындэры камандывадь!!!!
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03.12.2022 18:21 Відповісти
Прелести "руцкаго мира" во всей красе. Еще немного и до облав дело дойдет.
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03.12.2022 18:21 Відповісти
значит скоро перейдут к методу облав.
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03.12.2022 18:21 Відповісти
самое время касками по асфальту стучать
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03.12.2022 18:23 Відповісти
тяжёлая судьба категории "япалитекайнеинтирисуюсь".
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03.12.2022 18:28 Відповісти
Я так понял, Донбасс уже услышали? Или ещё нет?
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03.12.2022 18:53 Відповісти
Дореферендились?
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03.12.2022 19:19 Відповісти
__АсвабадитесЬ ! вас круто наi Бали . Мэстных меняют на бурят ,заселяя регион.__
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03.12.2022 19:24 Відповісти
к5асками по колонці постукайте
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03.12.2022 22:46 Відповісти
Ось вона, ціна зневажання своєї армії та держави загалом...
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04.12.2022 09:02 Відповісти
 
 