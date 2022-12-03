У Макіївці російські окупанти роздають повістки на "мобілізацію" у чергах за водою

Щоб отримати воду, треба показати паспорт і документ про військовий облік.

Окупанти вирішили скористатися ситуацією з відсутністю водопостачання в окупованій Макіївці Донецької області. Вони почали роздавати повістки на "мобілізацію" в чергах за водою. Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"В тимчасово окупованій Макіївці (Донецька область) немає централізованої подачі води, натомість окупанти роздають її в пляшках. Видача відбувається з 9 до 15 години. Задля отримання води необхідно пред’явити паспорт з пропискою, або свідоцтво про народження(якщо отримувач дитина). У чоловіків також перевіряють наявність відмітки про ставання на облік у військкоматі. Також зафіксовані випадки, коли чоловіки отримували повістки в черзі за водою. Тобто, ворог використовує кризу в регіоні, як метод виявлення чоловіків для поповнення свого війська. Центр національного спротиву закликає мешканців тимчасово окупованих територій покинути регіон та не ставати ресурсом для окупантів", - йдеться у повідомленні.

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