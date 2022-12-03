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ЗСУ збили під Бахмутом ворожий літак, тип якого уточнюється, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію що 3 грудня під Бахмутом знищено російський літак.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєьтся у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів. Також, в районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється".
Топ коментарі
+29 Валерий Коломиец #502756
показати весь коментар03.12.2022 19:08
+24 AbOriginal_UA
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+22 Volodymyr Pinchuk #382260
показати весь коментар03.12.2022 19:32
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Один шанс з трьох, що це Су-24
Су-34, прикордонники вже підтвердили.
интересно, чем мочконули.
Головне - результат!
Юра ******** ?
- Девочка, а что ты кушаешь
- Не жнаю, шамо приползло
де оперативна кмітливість, маневреність, десанти, диверсанти? де хвалене картонне ВДВ із чавунними бошками, які вміють лише фонтани брати штурмом по п'яні?
Де тік-токери кадиров, які хоробри тільки якщо в 100км від лінії фронту?
що, всі полягли у Гастомелях, Бучах, Ірпінях? під Харковом, під Черніговом?
своїм дуболомством, тупим натиском, нагадують стадо баранів, які намірилися стіну пробити своїми рогами.
може й прошибут, та ось падаючи, табір приб'є їх як слід.
невже насправді така задумка щоб довго довбати в одну точку, може щось проклюнеться?
імбіцили.