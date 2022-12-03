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ЗСУ збили під Бахмутом ворожий літак, тип якого уточнюється, - Генштаб

вкс,армія,росія,літак

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію що 3 грудня під Бахмутом знищено російський літак. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєьтся у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів. Також, в районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти продовжують вести наступ на Авдіївському і Бахмутському напрямках, застосовуючи авіацію, - Генштаб

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) літак (2898) втрати (4384)


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Топ коментарі
+29
Не вгадав 😃😃😃
Су-34, прикордонники вже підтвердили.
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03.12.2022 19:08
+24
Вчера вертолёт, сегодня самолёт...
Юра ******** ?
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03.12.2022 19:19
+22
Дай Боже,щоб в кожному підрозділі ЗСУ був "Юра", я не проти, нехай ...башать моZZковитів.
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03.12.2022 19:32
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тип - руССофашистский скреполет анало-говнет.
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03.12.2022 19:01 Відповісти
Два шанси з трьох, що це Су-25
Один шанс з трьох, що це Су-24
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03.12.2022 19:02 Відповісти
уверен шо это грач.
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03.12.2022 19:08 Відповісти
это кацапская ворона
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03.12.2022 19:25 Відповісти
уверен что это дроч )))
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03.12.2022 21:59 Відповісти
Пишут, что СУ-34.
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03.12.2022 20:06 Відповісти
Не вгадав 😃😃😃
Су-34, прикордонники вже підтвердили.
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03.12.2022 19:08 Відповісти
оба не угадали ))
интересно, чем мочконули.
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03.12.2022 19:11 Відповісти
наверно снова какая нибудь игла. Непонятно куда подевались Стингеры, которых было поставлено более 2000 штук
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03.12.2022 20:56 Відповісти
часть использована по назначению, часть на руках. На Привозе точно купить нельзя.
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03.12.2022 20:58 Відповісти
сам решил что это была игла, и начал спрашивать где стингеры...
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03.12.2022 21:44 Відповісти
в самом начале стоит слово "наверно". если те кто в танке ассоциируют это с "решением", то бессмысленно им объяснять что речь идет всего лишь о предположении.
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03.12.2022 21:57 Відповісти
ну как бы второе предполагает что не наверное а игла, ведь стингеры куда-то подевались типа...
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03.12.2022 22:02 Відповісти
А яка різниця? ТТХ практично ті самі Тільки "Стінгери" треба везти з США, а "Ігли" у нас на складах лежать а "Перуни"(модернізовані "Ігли") нам поляки дають
Головне - результат!
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04.12.2022 05:34 Відповісти
Я не проти так помилятися: Су-34, коштує як два Су-24, та три Су-25...
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03.12.2022 19:16 Відповісти
лайк
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03.12.2022 19:10 Відповісти
Вчера вертолёт, сегодня самолёт...
Юра ******** ?
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03.12.2022 19:19 Відповісти
Василь, сбивший самолет лаптестана уже поменял в паспорте имя на Юрий.
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03.12.2022 20:53 Відповісти
Юра стає зіркою ✌✌✌
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03.12.2022 19:21 Відповісти
Дай Боже,щоб в кожному підрозділі ЗСУ був "Юра", я не проти, нехай ...башать моZZковитів.
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03.12.2022 19:32 Відповісти
премию расчету. стрелявшего к гос.награде
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03.12.2022 19:33 Відповісти
Это штучный экспортный вариант СУ 39м промежуток к СУ 57 как концепция по двигателю авионики и так далее выпущено не более 10 штук с 1988 по 1992 год....
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03.12.2022 19:40 Відповісти
То есть мы уже промежности сбиваем?
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03.12.2022 20:51 Відповісти
Трішки "не так" - "мы уже в "промежность" попадаем!" А це болюче!
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04.12.2022 05:37 Відповісти
Су-39 - це модернізація Су-25-го (дозвукового штурмовика) і не має стосунку до винищувача Су-57
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04.12.2022 05:41 Відповісти
.
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03.12.2022 19:47 Відповісти
Пепелац?
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03.12.2022 20:13 Відповісти
То напевно літак братів Райт... Невизначеного типу. Вже мали б мати в базі даних сигнатури польоту всього того кацапського лайна.
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03.12.2022 20:33 Відповісти
Сидит девочка в песочнице и что-то жует. Проходит дядя и спрашивает
- Девочка, а что ты кушаешь
- Не жнаю, шамо приползло
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03.12.2022 20:52 Відповісти
і чого ці дебіли так уперлися в Бахмут.
де оперативна кмітливість, маневреність, десанти, диверсанти? де хвалене картонне ВДВ із чавунними бошками, які вміють лише фонтани брати штурмом по п'яні?
Де тік-токери кадиров, які хоробри тільки якщо в 100км від лінії фронту?
що, всі полягли у Гастомелях, Бучах, Ірпінях? під Харковом, під Черніговом?
своїм дуболомством, тупим натиском, нагадують стадо баранів, які намірилися стіну пробити своїми рогами.
може й прошибут, та ось падаючи, табір приб'є їх як слід.
невже насправді така задумка щоб довго довбати в одну точку, може щось проклюнеться?
імбіцили.
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03.12.2022 20:54 Відповісти
Это зона ответственности зашкваренного повара, а ему надо показать результаты, а не то, что показывают армейские кацогенералы. А у повара свои мобресурсы, которыми он волен распоряжаться как хочет, хоть слоями укладывать.
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04.12.2022 00:59 Відповісти
Су-25
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03.12.2022 21:09 Відповісти
та шо ж такое !!!! пока я без свет сижу...никто Енота не выпустит?????

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03.12.2022 22:08 Відповісти
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03.12.2022 22:24 Відповісти
 
 