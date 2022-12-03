ЗСУ збили під Бахмутом ворожий літак, тип якого уточнюється, - Генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію що 3 грудня під Бахмутом знищено російський літак.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляєьтся у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиції зенітно-ракетного комплексу окупантів. Також, в районі населеного пункту Підгородне Донецької області, було збито ворожий літак. Інформація щодо його типу уточнюється".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти продовжують вести наступ на Авдіївському і Бахмутському напрямках, застосовуючи авіацію, - Генштаб