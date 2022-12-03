Зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей, - Офіс президента

У Офісі президента України прокоментували зустріч російського міністра Шойгу із білоруським узурпатором Олександром Лукашенком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твітері написав радник керівнка президентського офіса Михайло Подоляк.

"Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність", - зазначив він.

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