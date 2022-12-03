Зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей, - Офіс президента
У Офісі президента України прокоментували зустріч російського міністра Шойгу із білоруським узурпатором Олександром Лукашенком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у твітері написав радник керівнка президентського офіса Михайло Подоляк.
"Кремль не втрачає надії розділити лаву підсудних зі своїми білоруськими партнерами. Сьогоднішня зустріч Лукашенка і Шойгу увійде в матеріали обвинувачення як розподіл злочинних ролей. Однак явка з повинною та викривальні покази пом’якшать відповідальність", - зазначив він.
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кацапо-ординськi орки? все це вони повiдправляли по українським амбасадам?
горiти рашистам вiчно в пеклi !
- Думаю, вам уже белорусский министр обороны рассказал о ситуации в Беларуси, о подготовке, боевом слаживании подразделений Беларуси и России, которые присутствуют в Беларуси. Должен сказать, что мы серьезно к этому подошли. И наши, и ваши офицеры готовят ребят. И белорусских, и россиян готовят. Для того, чтобы в случае необходимости первые ряды наши - защитники Союзного государства - смогли отразить любую агрессию, - заявил Лукашенко. - От аптечек медицинских до… Я уже не говорю там про обмундирование и прочее, вооружение. Здесь никто не делится: мы как единая группировка, единая армия сегодня готовимся. Все об этом знают вокруг. Мы это не прятали. Да и в современном мире спрятать это невозможно.
По словам Лукашенко, именно об этом он договорился с Владимиром Путиным.
- Я приехал с наилучшими пожеланиями от нашего президента. Готов обсудить темы, о которых вы говорили по телефону, на прошлой встрече, - ответил Шойгу. https://4557wa-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/4557wa.c97.org/ru/news/2022/12/3/526763/
"Я не збираюся тут нікого лякати. Ви тим більше. Усі вже й так налякані-перелякані. Але якщо вони хочуть, щоб ми мирно жили в нашому регіоні, не озираючись на те, як на це дивляться з-за океану, і Росія, й Білорусь до цього готові.