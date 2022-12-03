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Новини Війна
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Тиск на Путіна щодо ядерної зброї змусив його змінити тактику війни, - Нуланд

нуланд

Вікторія Нуланд переконана, що жорсткі попередження з боку інших держав переконали Путіна у тому, що реакція на застосування ядерної зброї буде небаченою і важкою для Росії, і це змусило РФ вдатися до нинішньої, також неприйнятної тактики війни.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Заступниця держсекретаря США наголосила, що після путінських погроз про застосування ядерної зброї, що лунали влітку та восени, світ вдався до спроб переконати РФ не робити незворотного кроку. "Ви бачили, що не тільки США, а й інші члени G7 виходили на Кремль із сигналами про те, що абсолютно неприйнятою і безвідповідально розкидуватися цим (натяками на застосування ядерної зброї)", - заявила Нуланд.

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"Росія вже зробила себе ізгоєм, але ми пояснили, застосування ядерної зброї матиме відповідь та наслідки незрівнянного рівня. Наша відповідь була об’єднаною, і після того Росія перейшла до принципово іншої зброї, розпочавши атаки на енергетичну інфраструктуру" - сказала вона.

Вікторія Нуланд підкреслила, що тактика, обрана Росію замість ядерної ескалації, також є абсолютно неприйнятною. "Росія перенесла війну з поля бою на цивільних, до будинків людей, що саме по собі є абсолютно неприйнятною ескалацією", - заявила вона, підкресливши, що Захід застосовує санкції проти РФ. Однак, виходячи з її пояснень, зараз ядерна загроза не є частиною безпосередніх планів Росії.

"Після всіх цих розмов про ядерну зброю, які були дуже небезпечними, загрозливими і неприйнятними, і коли ми пояснили, якою буде ціна для Росії – тоді Путін вирішив робити щось інше. І з цим "іншим" вам доводиться зараз жити", - констатувала вона.

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Вікторія Нулаунд наголосила, що попри це, Захід має "лишатися пильним" щодо усіх загроз з боку РФ.

Автор: 

путін володимир (23761) ядерна зброя (1145) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+3
американський тиск на куйла був такий міцний,що він вирішив зруйнувати енергосистему України,Ми Тебе будемо словами тиснути,а знищуй енергосистему України,Тиск плять
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03.12.2022 20:31
+3
Зашибісь. Нуланд дуже переконливо пояснила, що таке неприйцятна тактика війни. Цікаво, яка для неї прийнятна? Дати агресору адекватну відповідь це прийнятно чи ні, пані Нуланд? Ми звісно цінуємо допомогу і підтримку США. Але. Чи прийнятно, пані Нуланд, коли гарант не зміг, а точніше міг, але скажемо полінувався виконати свої зобов'язання з безпеки для України по Будапештському меморандуму і в час, коли від безпеки вже нічого не залишилось, продовжує дозувати озброєння, яке не достатнє не тільки для відновлення територіальної цілосності, а й для рівнозначної відповіді агресору?
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03.12.2022 21:07
+2
Неприйнятна тактика війни. А є прийнятна? Довбана дипломатія
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03.12.2022 20:17
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Неприйнятна тактика війни. А є прийнятна? Довбана дипломатія
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03.12.2022 20:17 Відповісти
Хрін редьки не солодшии --- хоче нас заморозити .
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03.12.2022 20:19 Відповісти
американський тиск на куйла був такий міцний,що він вирішив зруйнувати енергосистему України,Ми Тебе будемо словами тиснути,а знищуй енергосистему України,Тиск плять
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03.12.2022 20:31 Відповісти
тиск, кажете, а що ж тоді вакуум? )))

тая балістична ракета з кацапсько-білоруського С-300В, що вбила 2-х польських трактористів, несла імітацію ядерної боєголовки, що вона звісно й не вибухнула (в зв'язку з відсутністю того, що мало вибухати), просто шмякнула наче залізо-бетонним блоком...

жодні "тискуни" на неї не відреагували

зате по тому взялися вигадувати щось "страшне" за своєю безглуздістю
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03.12.2022 20:53 Відповісти
Украине после успешного референдума за выход из СССР нужно было взять курс в НАТО и по примеру Польши ещё в 2004 стать членом НАТО. Тогда можно было бы всерьёз ожидать готовность НАТО начать Третью мировую ради защиты Украины.

Альтернативой могла бы стать украинская ракетная программа с многочисленными ОТРК дальностью более 200 км, но её успешно уничтожил Офис Президента, который, кажется, был старательно отобран именно для этого. А НАТО балансирует между желанием помочь Украине и нежеланием вступить в Третью мировую, потому перспективы получить западные истребители, танки и ATACMS - призрачны.
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03.12.2022 20:33 Відповісти
після референдуму треба було виховувати власного "маска", будувати ракети й чимчикувати прожогом на Марс

чи Ви не бачите, яке лайно шумує в світі (не лише в кацапії)?
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03.12.2022 20:55 Відповісти
Серед тих, хто може нам нашкодити, лайна не настільки багато, щоб тікати аж на іншу планету. А от стати сильними, щоб не залежати від допомоги інших - потрібно. Щоб ми почали жити не за рахунок допомоги, а за рахунок співпраці - розвивати виробництво того, що можна вигідно продавати країнам ЄС, НАТО й іншим, які не несуть загрози Україні, зробити інвестування в Україну привабливим для Заходу, Японії і подібних країн. І, звісно, виробляти власне озброєння, у нас був проєкт ракет на 280 км (Грім-2, який нажаль нам не належить за словами Жданова, але ж можна було його дещо переробити і виробляти вже для себе), на 202 км (одна з версій Вільхи). Якщо не продають танки і винищувачі - зробити диво й побудувати власні заводи для цього, з танками це не настільки вже й складно.
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04.12.2022 10:45 Відповісти
Треба було своє озброєння нікому не віддавати,хоча б частину
І президентів нормальних вибирати.Першим президентом повинен був стати Чорновіл.
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03.12.2022 21:05 Відповісти
Ні. Треба було справжню декомунізацію зробити. Тобто покаятись в гріхах минулого. А так у нас радянських людей не менше ніж за поребриком
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04.12.2022 06:07 Відповісти
У нас навіть у 2014 було безліч колаборантів у міноборони та СБУ, а станом на 1991 колаборантами там могли стати майже всі. За таких обставин неможливо різко зробити декомунізацію, тому що забагато ватників були б проти, московія організувала б протести, а ті, хто мали цьому протистояти - силовики, розвідка - допомогли б їм, в результаті "новоросію" створили б ще у першій половині 90-х.

Тому потрібно було вичищати силовий блок та розвідку від промосковської наволочі і заміняти її на патріотів України, після цього наявність ядерної зброї дозволила б Україні ніколи не отримати військову агресію проти себе, і вже на цьому фоні можна було проводити декомунізацію. Але Україна пішла протилежним шляхом - роззброїлась, постійно обирала собі злодіїв до влади, в результаті чого оборонятись стало нічим - все розікрали і розпродали.

Сама по собі декомунізація - дуже складний процес, коли половина населення мастурбує на срср і вважає росію братами, щоб зробити це різко, потрібна авторитарна влада з ядерною зброєю і повною підтримкою силовиків і СБУ.
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04.12.2022 11:06 Відповісти
кацапи не використали ядерну зброю по одній причині - функціональної не має
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03.12.2022 20:33 Відповісти
Тогда бы США с ними по другому разговаривали
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03.12.2022 21:30 Відповісти
Що, перестали погрожувати? Китайці обломали? А українці доб'ють простою зброєю рештки агресії і терора в світі. Після знищення імперії зла і ІДІЛ і ХАМАС і інші терористичні групіровки пропадуть, бо зникне джерело підготовки і фінансування - московія.
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03.12.2022 20:57 Відповісти
Зашибісь. Нуланд дуже переконливо пояснила, що таке неприйцятна тактика війни. Цікаво, яка для неї прийнятна? Дати агресору адекватну відповідь це прийнятно чи ні, пані Нуланд? Ми звісно цінуємо допомогу і підтримку США. Але. Чи прийнятно, пані Нуланд, коли гарант не зміг, а точніше міг, але скажемо полінувався виконати свої зобов'язання з безпеки для України по Будапештському меморандуму і в час, коли від безпеки вже нічого не залишилось, продовжує дозувати озброєння, яке не достатнє не тільки для відновлення територіальної цілосності, а й для рівнозначної відповіді агресору?
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03.12.2022 21:07 Відповісти
Я вообще не понимаю политиков Запада , зарывание головы в песок . В место того , что бы быстро принудить расию миру военным и экономическим путем , чтобы расия вывела войска со всей территории Украины включая Крым . Они размазывают кашу по тарелке . Время господа работает против вас . Ну предположим ЯО не будет , но надвигается другая беда . Продовольственный и Экологический кризисы . И тоже умрут миллионы . А потом все равно расия попытается применить ЯО . Так может быть нужно уже сейчас начинать действовать жестко , а не ждать шо само рассосется
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03.12.2022 22:22 Відповісти
Не удивлюсь, если это именно США подсказали ***** бить ракетами по энергетике. В обмен на временный отказ от применения ЯО. Типа - это ты всегда успеешь...

А ***** в ответ потребовал не давать Украине авиацию и дальнобойное оружие. Сделку верифицировал Китай.
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04.12.2022 04:56 Відповісти
 
 