Тиск на Путіна щодо ядерної зброї змусив його змінити тактику війни, - Нуланд
Вікторія Нуланд переконана, що жорсткі попередження з боку інших держав переконали Путіна у тому, що реакція на застосування ядерної зброї буде небаченою і важкою для Росії, і це змусило РФ вдатися до нинішньої, також неприйнятної тактики війни.
Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Заступниця держсекретаря США наголосила, що після путінських погроз про застосування ядерної зброї, що лунали влітку та восени, світ вдався до спроб переконати РФ не робити незворотного кроку. "Ви бачили, що не тільки США, а й інші члени G7 виходили на Кремль із сигналами про те, що абсолютно неприйнятою і безвідповідально розкидуватися цим (натяками на застосування ядерної зброї)", - заявила Нуланд.
"Росія вже зробила себе ізгоєм, але ми пояснили, застосування ядерної зброї матиме відповідь та наслідки незрівнянного рівня. Наша відповідь була об’єднаною, і після того Росія перейшла до принципово іншої зброї, розпочавши атаки на енергетичну інфраструктуру" - сказала вона.
Вікторія Нуланд підкреслила, що тактика, обрана Росію замість ядерної ескалації, також є абсолютно неприйнятною. "Росія перенесла війну з поля бою на цивільних, до будинків людей, що саме по собі є абсолютно неприйнятною ескалацією", - заявила вона, підкресливши, що Захід застосовує санкції проти РФ. Однак, виходячи з її пояснень, зараз ядерна загроза не є частиною безпосередніх планів Росії.
"Після всіх цих розмов про ядерну зброю, які були дуже небезпечними, загрозливими і неприйнятними, і коли ми пояснили, якою буде ціна для Росії – тоді Путін вирішив робити щось інше. І з цим "іншим" вам доводиться зараз жити", - констатувала вона.
Вікторія Нулаунд наголосила, що попри це, Захід має "лишатися пильним" щодо усіх загроз з боку РФ.
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тая балістична ракета з кацапсько-білоруського С-300В, що вбила 2-х польських трактористів, несла імітацію ядерної боєголовки, що вона звісно й не вибухнула (в зв'язку з відсутністю того, що мало вибухати), просто шмякнула наче залізо-бетонним блоком...
жодні "тискуни" на неї не відреагували
зате по тому взялися вигадувати щось "страшне" за своєю безглуздістю
Альтернативой могла бы стать украинская ракетная программа с многочисленными ОТРК дальностью более 200 км, но её успешно уничтожил Офис Президента, который, кажется, был старательно отобран именно для этого. А НАТО балансирует между желанием помочь Украине и нежеланием вступить в Третью мировую, потому перспективы получить западные истребители, танки и ATACMS - призрачны.
чи Ви не бачите, яке лайно шумує в світі (не лише в кацапії)?
І президентів нормальних вибирати.Першим президентом повинен був стати Чорновіл.
Тому потрібно було вичищати силовий блок та розвідку від промосковської наволочі і заміняти її на патріотів України, після цього наявність ядерної зброї дозволила б Україні ніколи не отримати військову агресію проти себе, і вже на цьому фоні можна було проводити декомунізацію. Але Україна пішла протилежним шляхом - роззброїлась, постійно обирала собі злодіїв до влади, в результаті чого оборонятись стало нічим - все розікрали і розпродали.
Сама по собі декомунізація - дуже складний процес, коли половина населення мастурбує на срср і вважає росію братами, щоб зробити це різко, потрібна авторитарна влада з ядерною зброєю і повною підтримкою силовиків і СБУ.
А ***** в ответ потребовал не давать Украине авиацию и дальнобойное оружие. Сделку верифицировал Китай.