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Новини Санкції проти Росії
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Нуланд впевнена, що Росія не зупинить експорт нафти після встановлення граничної ціни

нефть

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд впевнена, що узгоджена державами G7 та ЄС верхня ціна на російську нафту в розмірі $60 є найкращим варіантом, бо гарантує незростання світових цін, яке було би вигідне також Росії.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Нуланд наголосила, що для США та союзників під час узгодження граничної ціни було важливо уникнути цінового шантажу з боку самої Росії.

"Ця ціна повинна мати подвійний ефект, - заявила заступниця держсекретаря. - Вона забезпечить, що російська нафта лишиться на ринку, і це дозволить уникнути зростання ціни у разі, якщо Росія просто піде і обсяги наявної на ринку нафти скоротяться. Але при цьому ми встановлюємо максимальну ціну, яку будь-хто має платити за російську нафту".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада ЄС затвердила рішення про обмеження ціни російської нафти

Вона також зауважила, що на початок її візиту все було узгоджене, тому ціна у $60 не була предметом переговорів у Києві.

Раніше в РФ заявляли, що нібито не продаватимуть нафту країнам, які запровадять граничну ціну.

Автор: 

нафта (5487) росія (64935) санкції (11768) Нуланд Вікторія (175)


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Топ коментарі
+3
Багатство призводить до пихи, пиха - до агресії, що веде до війни.
Війна спричиняє бідність, що спонукає до миру.
Мир - це запорука багатства...
СТОП!
Збагачення рашистів веде до війни зі Світом і рашистської пітьми, а війна з пітьмою веде до перемоги Світу й до миру.
Мир без рашистів - запорука багатства і миру !
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03.12.2022 20:56
+3
Коннечно не остановит, классную цену дали 60, учитывая что сейчас она и так в этом диапазоне.
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03.12.2022 21:51
+2
Да пусть прекращает, это будут ее проблеммы.
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03.12.2022 20:41
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Да пусть прекращает, это будут ее проблеммы.
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03.12.2022 20:41 Відповісти
Не можна передбачити кроки терориста.
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03.12.2022 20:45 Відповісти
рили? кажется все наоборот. как минимум тот вариант, что террорист отпустит заложников и сдастся можно исключить, нет? а значит все вроде однозначно.
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03.12.2022 22:29 Відповісти
Звичайно ні, але спочаьку пуйло, як недобитий бик почибає, попускає слюні, а потім піде в стойло як "миленький".
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03.12.2022 20:54 Відповісти
Багатство призводить до пихи, пиха - до агресії, що веде до війни.
Війна спричиняє бідність, що спонукає до миру.
Мир - це запорука багатства...
СТОП!
Збагачення рашистів веде до війни зі Світом і рашистської пітьми, а війна з пітьмою веде до перемоги Світу й до миру.
Мир без рашистів - запорука багатства і миру !
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03.12.2022 20:56 Відповісти
Ой как она не дооценивает агента госдепа на ресее1 Путин закроет скважены и глазом не моргнет и при этом все знают что потом скважены не востановить
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03.12.2022 20:56 Відповісти
Коннечно не остановит, классную цену дали 60, учитывая что сейчас она и так в этом диапазоне.
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03.12.2022 21:51 Відповісти
На сьогодні ринкова ціна нафти марки Ural 69.45. Китай та Індія купують зі знижкою 25-30 доларів, тобто по 40-45 доларів за барель. Так що обмеження нікчемне.
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03.12.2022 22:24 Відповісти
Різати ворога треба маленькими кусочками!...
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03.12.2022 22:42 Відповісти
А тим часом:

Страны ЕС потратили на сжиженный газ из России в пять раз больше, чем годом ранее - Bloomberg

По данным издания, которое ссылается на данные отслеживания судов и портов, с января по сентябрь ЕС потратил рекордные 12,5 миллиардов евро на российский LNG - в пять раз больше, чем годом ранее.
Растущий спрос со стороны таких стран, как Франция и Бельгия, помог России стать поставщиком LNG №2 в северо-западную Европу в этом году.
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03.12.2022 23:24 Відповісти
 
 