Нуланд впевнена, що Росія не зупинить експорт нафти після встановлення граничної ціни

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд впевнена, що узгоджена державами G7 та ЄС верхня ціна на російську нафту в розмірі $60 є найкращим варіантом, бо гарантує незростання світових цін, яке було би вигідне також Росії.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

Нуланд наголосила, що для США та союзників під час узгодження граничної ціни було важливо уникнути цінового шантажу з боку самої Росії.

"Ця ціна повинна мати подвійний ефект, - заявила заступниця держсекретаря. - Вона забезпечить, що російська нафта лишиться на ринку, і це дозволить уникнути зростання ціни у разі, якщо Росія просто піде і обсяги наявної на ринку нафти скоротяться. Але при цьому ми встановлюємо максимальну ціну, яку будь-хто має платити за російську нафту".

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Вона також зауважила, що на початок її візиту все було узгоджене, тому ціна у $60 не була предметом переговорів у Києві.

Раніше в РФ заявляли, що нібито не продаватимуть нафту країнам, які запровадять граничну ціну.