Нуланд впевнена, що Росія не зупинить експорт нафти після встановлення граничної ціни
Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд впевнена, що узгоджена державами G7 та ЄС верхня ціна на російську нафту в розмірі $60 є найкращим варіантом, бо гарантує незростання світових цін, яке було би вигідне також Росії.
Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
Нуланд наголосила, що для США та союзників під час узгодження граничної ціни було важливо уникнути цінового шантажу з боку самої Росії.
"Ця ціна повинна мати подвійний ефект, - заявила заступниця держсекретаря. - Вона забезпечить, що російська нафта лишиться на ринку, і це дозволить уникнути зростання ціни у разі, якщо Росія просто піде і обсяги наявної на ринку нафти скоротяться. Але при цьому ми встановлюємо максимальну ціну, яку будь-хто має платити за російську нафту".
Вона також зауважила, що на початок її візиту все було узгоджене, тому ціна у $60 не була предметом переговорів у Києві.
Раніше в РФ заявляли, що нібито не продаватимуть нафту країнам, які запровадять граничну ціну.
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Страны ЕС потратили на сжиженный газ из России в пять раз больше, чем годом ранее - Bloomberg
По данным издания, которое ссылается на данные отслеживания судов и портов, с января по сентябрь ЕС потратил рекордные 12,5 миллиардов евро на российский LNG - в пять раз больше, чем годом ранее.
Растущий спрос со стороны таких стран, как Франция и Бельгия, помог России стать поставщиком LNG №2 в северо-западную Европу в этом году.