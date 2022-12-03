СБУ опублікувала перелік духовних осіб, які потрапили у санкційний список РНБО. ПЕРЕЛІК
Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО, і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.
У повідомленні зазначається: "Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:
1. Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);
2. Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);
3. Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);
4. Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);
5. Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);
6. Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);
7. Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);
8. Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);
9. Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);
10. Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).
Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.
Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:
- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;
- погодились на співпрацю з окупаційною владою;
-просувають проросійські наративи;
- виправдовують військову агресію росії в Україні.
Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.
Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.
СБУ продовжує комплексну роботу щодо захисту української державності і надалі викриватиме осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України".
Будь ласка, зачекайте...
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На території України зареєстровані тисячі юридичних осіб - релігійних організацій, що здійснюють свою діяльність під егідою церковників рашистської пітьми (читай - спецслужб ворога).
Як правило, у назві цих ЮО міститься абревіатура "УПЦ", а про відношення до МП не зазначається.
Оскільки теперішня редакція Кодексу адміністративного судочинства (КАС) і судова практика не дають можливість кожному небайдужому громадянину чи громадській організації виграти справу за позовом про скасування держреєстрації такої ЮО, що порушує Закон (начебто ці позивачі не є належними і не є зацікавленими), тому адмінпозови мав би вже дев'ять місяців як подавати відповідний державний орган, який, однак, бездіє.
Тому, щоб зрушити з мертвої точки процес ліквідації офіційного статусу промосковської агентурної мережі, не задіюючи при цьому держоргани для уникнення звинувачень зі сторони різних пєскових до нашої влади у політизації релігійного життя громадян, треба внести відповідні зміни до КАС, щоби будь-яка особа могла оскаржити в адмінсуді офіційний юридичний статус формувань, які існують під впливом ворожих сил і порушують законодавство про релігійні організації.
Ні, не бачив! Цих поршнів стільки, що за ними запорожця не побачиш...
Тіпіли, мл.... 😕
На фронт, к епеням!
А не груші колотити 👿
"Я весь обхохоталься..." 😕
Зе заборонив ОПЗЖ. І тепер депутати від ОПЗЖ і далі сидять у ВРУ, але вже хвалять Зе.
Зе заборонив телеканали медведчука і мураєва. І тепер журналісти з тих каналів на Єдиному телемарафоні хвалять Зе.
Зе забороняє УПЦ МП. Вам розповісти що буде далі? Чи самі зможете в логіку?
Кого треба кацапським попам славити першим: буйла чи ЗЄ-лю ?
Всі "правоохоронці" підскочили як собака, яку вкусила блоха, і почали броунівський рух
Про фонарі з асвальтом какая разніца у тебе лилось дійсно від всього ватного сердця 😕
Мурло із характерним носом у вишиванці 😂
Але з іншого боку також не сумніваюся, що якби президентом був Порошенко - він би до такого країну не довів.
Не було б ані війни, ані цієї херні із світлом...
Але історія "не знает сослагательного наклонения" -
Усі ці б.... почались з квітня 2019
.
Тоді буде достатньо. Майже достатньо. Щоб полетіли, треба ще чогось піддати!
У ЗЄлі для цього немає ані бажання, ані вміння.
Вправно потрошити УПЦ почав Порох - забороною на назву "українська".
щоб називались як є кацапська церква мокшанського паханату
це був перший крок по відвадженню українського люду від чортів у рясах
На цензорі є трампісти?
Агов....
друге питання де зе влада візьме "томос" для цієї зеленої упц сн ??? Вселенській (Константинопольській) Патріарх його не дасть !!! залишився варіант, або взяти томос в мацковцькому, сталінському паханаті, який з "томосом" від тогваріща сталіна, або в Ізраїлі в іудейського головного равіна !!!
якщо зе влада хотіла дійсно вигнати цю фсб/кгб секту з України то це робиться набагато швидше і єфективніше:
1. три Лаври забираються елементарно за 1-2 дні наказм мініністерства культури з допомогою 10-тьох СБУшкиків і 1-2 рот НацГвардії чи тероборони !!! пободаті фсб попи то там знаходяться ариштовуються, лайно описуються та інвентаризується !!!
2. до парохій так званої "упц мп" - СБУ виставляє ультиматум головам територіальних громад- або на виших територіях за 1-2 тижні буде ПЦУ (в деяких випадках можливо УГКЦ), або ви усі сядите і надовго !!!
https://youtu.be/6NhxsGpLRf8?t=3
Уявіть собі,
піп: "осанна ЗЄ-люшці - наркоману жидо-бєндеровському"
а ватні прихожани у відповідь: "вставай с кален рассєюшка на войну с сатаною ЗЄ-льоной" 😂
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
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https://twitter.com/Ogrysko/status/1599095038889570304 2 год
РПЦ в Україні (УПЦ МП) починає шкірити зуби.
Поширюються ролики з явно антидержавним підтекстом.
Під сумнів ставляться рішення РНБО.
Закликають приходити до «їхньої святині» - Лаври і «спільно молитися» тощо.
Сподіваюсь, це все не пройде повз увагу наших правоохоронних органів
але! якщо дійсно підготовлена гарна клізма, а тоиндьож
Найгірше кинути справу на половину шляху - але саме так і буде.
І тоді біда
щоб прилюдно обісратись проти кацапських попів?
ЗеЄрмак просто змушений був якось зреагувати, ну і не можна виключати що в СБУ працює кілька патріотів яких теж задовбала вся ця московська нечесть - тому самовільні обшуки можливо
поки що дуже слабенько...
навiть i духу москальского сатанату РПЦ-КДБ не повинно бути в Українi, а тут якiсь дитячi
iграшки проти ворожого рашистського клубла, всi Лаври пiд сатанiстами до цих пiр...
ЗеБiли, пан Порошенко свою частину роботи зробив на вiдмiнно, а Ви, наполовину колаборанти та по духу брати ЗаЖоПП, до цих пiр граєтесь в щось з цим пiдступним москальським ворогом.
Ще б пак!