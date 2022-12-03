СБУ опублікувала перелік духовних осіб, які потрапили у санкційний список РНБО. ПЕРЕЛІК

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО, і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті СБУ.

У повідомленні зазначається: "Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

1. Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

2. Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

3. Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);

4. Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

5. Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

6. Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

7. Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

8. Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

9. Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

10. Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

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Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;

- погодились на співпрацю з окупаційною владою;

-просувають проросійські наративи;

- виправдовують військову агресію росії в Україні.

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Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

СБУ продовжує комплексну роботу щодо захисту української державності і надалі викриватиме осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України".

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