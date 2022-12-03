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СБУ опублікувала перелік духовних осіб, які потрапили у санкційний список РНБО. ПЕРЕЛІК

Служба безпеки України опублікувала повний список осіб, які за її поданням потрапили під санкції РНБО, і були затверджені Президентом Володимиром Зеленським.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється на офіційному сайті СБУ. 

У повідомленні зазначається: "Загалом йдеться про 10 фігурантів, які є представниками УПЦ (МЦ) або тісно пов’язані з цією організацією. Зокрема, це:

1. Новинський Вадим Владиславович (клірик УПЦ);

2. Лебідь Петро Дмитрович (митрополит Вишгородський і Чорнобильський Павло, намісник Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври);

3. Швець Ростислав Пилипович (Лазар, митрополит Симферопольський и Кримський);

4. Удовенко Володимир Петрович (Платон, митрополит Феодосійський і Керченський);

5. Опанасенко В’ячеслав Олександрович (єпископ Коктебельский Агафон);

6. Овсянніков Олександр Олександрович (єпископ Джанкойський і Роздольненський Олексій);

7. Чернишов Костянтин Валерійович (єпископ Бахчисарайський Калленік);

8. Таранов Олександр Борисович (архієпископ Ровеньківський і Свердловський Аркадій);

9. Іванов Олег Олександрович (колишній митрополит Ізюмський і Куп’янський Єлисей);

10. Масленіков Олексій Олександрович (колишній митрополит Роменський і Буринський Iосиф).

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Чернівецько-Буковинській єпархії УПЦ МП під час обшуків знайшли ноутбук із дитячою порнографією

Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном.

Фігуранти санкційних списків виступали з різними ініціативами, зокрема:

- запропонували приєднати очолювані ними єпархії до рпц;

- погодились на співпрацю з окупаційною владою;

-просувають проросійські наративи;

- виправдовують військову агресію росії в Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РНБО запровадила санкції проти голови Лаври Павла, екснардепа Новинського та інших діячів УПЦ МП

Обмежувальні заходи щодо цих осіб запроваджуються строком на п’ять років і стосуватимуться блокування активів, обмеження торговельних операцій, блокування на виведення капіталів за межі України тощо. Крім того, усі вони позбавляються державних нагород України, а також інших форм відзначення.

Відтепер ці особи не зможуть набувати у власність земельні ділянки, приватизувати державне майно та права інтелектуальної власності.

СБУ продовжує комплексну роботу щодо захисту української державності і надалі викриватиме осіб, які загрожують суверенітету і територіальній цілісності України".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новинський збирається оскаржити санкції в суді: Це "переслідування релігійних переконань"

Автор: 

санкції (11768) СБУ (12774) РНБО (2278) УПЦ МП (1205)


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Топ коментарі
+27
Дід Микола



Зе заборонив ОПЗЖ. І тепер депутати від ОПЗЖ і далі сидять у ВРУ, але вже хвалять Зе.
Зе заборонив телеканали медведчука і мураєва. І тепер журналісти з тих каналів на Єдиному телемарафоні хвалять Зе.

Зе забороняє УПЦ МП. Вам розповісти що буде далі? Чи самі зможете в логіку?
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03.12.2022 21:26
+22
Санкції це добре, а де заборона московського сатанату і розірвання, ненгайно, договору агенди Лавр? Після них ми ніколи не відсвятимо ті ікони, рукописи та інше, до счого прикасалися сатаністи і працівники ФСБ в рясах. Чому вони топчуться брудними чобітьми по пам'яті наших пращурів?
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03.12.2022 21:23
+22
Поліція під час війни нарешті зайнялася серйозними речами
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03.12.2022 21:24
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03.12.2022 21:22 Відповісти
зійде для початку, якщо дух відвалиться від цих копитних чортів.
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04.12.2022 11:58 Відповісти
Немає навіть згадки про головного одеського московського попа агафангела - зоологічного україноненависника. Його коробить від української мови і церкви, я вампіра від сонячного світла.
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04.12.2022 12:53 Відповісти
Санкції це добре, а де заборона московського сатанату і розірвання, ненгайно, договору агенди Лавр? Після них ми ніколи не відсвятимо ті ікони, рукописи та інше, до счого прикасалися сатаністи і працівники ФСБ в рясах. Чому вони топчуться брудними чобітьми по пам'яті наших пращурів?
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03.12.2022 21:23 Відповісти
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03.12.2022 21:24 Відповісти
17 січня 2022 набула чинності оновлена версія статті 12 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації". Згідно зі змінами, передбаченими цією статтею, усі релігійні установи, які підпорядковуються релігійним організаціям з країни, яка здійснила військову агресію проти України та/або тимчасово окупувала частину території України, зобов'язані у своїй повній назві, зазначеній у їхньому статуті (положенні), відображати свою приналежність. Джерело:

На території України зареєстровані тисячі юридичних осіб - релігійних організацій, що здійснюють свою діяльність під егідою церковників рашистської пітьми (читай - спецслужб ворога).
Як правило, у назві цих ЮО міститься абревіатура "УПЦ", а про відношення до МП не зазначається.
Оскільки теперішня редакція Кодексу адміністративного судочинства (КАС) і судова практика не дають можливість кожному небайдужому громадянину чи громадській організації виграти справу за позовом про скасування держреєстрації такої ЮО, що порушує Закон (начебто ці позивачі не є належними і не є зацікавленими), тому адмінпозови мав би вже дев'ять місяців як подавати відповідний державний орган, який, однак, бездіє.
Тому, щоб зрушити з мертвої точки процес ліквідації офіційного статусу промосковської агентурної мережі, не задіюючи при цьому держоргани для уникнення звинувачень зі сторони різних пєскових до нашої влади у політизації релігійного життя громадян, треба внести відповідні зміни до КАС, щоби будь-яка особа могла оскаржити в адмінсуді офіційний юридичний статус формувань, які існують під впливом ворожих сил і порушують законодавство про релігійні організації.
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03.12.2022 22:07 Відповісти
Поліція під час війни нарешті зайнялася серйозними речами
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03.12.2022 21:24 Відповісти
Ви бачили, тут тімошенка на Порше проїхав?
Ні, не бачив! Цих поршнів стільки, що за ними запорожця не побачиш...

Тіпіли, мл.... 😕
На фронт, к епеням!
А не груші колотити 👿
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03.12.2022 21:28 Відповісти
Цей квартал ОП такі клоуни !
"Я весь обхохоталься..." 😕
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03.12.2022 21:25 Відповісти
То їх можемо вже ******* чи ні?
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03.12.2022 21:25 Відповісти
Дід Микола



Зе заборонив ОПЗЖ. І тепер депутати від ОПЗЖ і далі сидять у ВРУ, але вже хвалять Зе.
Зе заборонив телеканали медведчука і мураєва. І тепер журналісти з тих каналів на Єдиному телемарафоні хвалять Зе.

Зе забороняє УПЦ МП. Вам розповісти що буде далі? Чи самі зможете в логіку?
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03.12.2022 21:26 Відповісти
Але є проблема!
Кого треба кацапським попам славити першим: буйла чи ЗЄ-лю ?
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03.12.2022 22:18 Відповісти
Можна, бо вони на окупованих територіях...
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03.12.2022 21:29 Відповісти
тимчасово окупованих
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03.12.2022 21:35 Відповісти
Для рукоприкладства до означених поців то не має значення - вони поза зоною досяжності, а отже, ОПа може сміливо назвати їх зрадниками без будь якої шкоди для їхнього здоров'я, діяльності чи розкладу харчування
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03.12.2022 21:45 Відповісти
********* і членоблюстітелі гундяя отсосеного
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03.12.2022 22:42 Відповісти
"Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном." - добре, що у всіх церквах РПЦ на абсолютній більшості територій України працюють усього два попа. І Онуфрій не один з них
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03.12.2022 21:26 Відповісти
духовні особи...вам не смішно?це взагалі середньовіччя..
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03.12.2022 21:27 Відповісти
мда, перебор...
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03.12.2022 21:31 Відповісти
Суцільна безпросвітна профанація, зрештою, як і все, що виходить від зелені.
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03.12.2022 21:28 Відповісти
До чого був весь цей двіж?
Всі "правоохоронці" підскочили як собака, яку вкусила блоха, і почали броунівський рух
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03.12.2022 21:33 Відповісти
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03.12.2022 21:35 Відповісти
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03.12.2022 21:37 Відповісти
Не кизди!

Про фонарі з асвальтом какая разніца у тебе лилось дійсно від всього ватного сердця 😕
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03.12.2022 21:47 Відповісти
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03.12.2022 21:52 Відповісти
Красивоє!

Мурло із характерним носом у вишиванці 😂
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03.12.2022 22:05 Відповісти
Не сумніваюся: якби президентом був Порошенко, Зеленський разом із 20-доларовими блогерами звинувачували б у вимкненнях світла саме його, а не русню - щодня по 24 години.
Але з іншого боку також не сумніваюся, що якби президентом був Порошенко - він би до такого країну не довів.
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03.12.2022 21:56 Відповісти
Ви праві!
Не було б ані війни, ані цієї херні із світлом...

Але історія "не знает сослагательного наклонения" -
Усі ці б.... почались з квітня 2019

.
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03.12.2022 22:09 Відповісти
*******, як і всі пархаті роблять.
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03.12.2022 21:55 Відповісти
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03.12.2022 21:59 Відповісти
+ заборона московсько-гебістського патріархату на законодавчому рівні.
Тоді буде достатньо. Майже достатньо. Щоб полетіли, треба ще чогось піддати!
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03.12.2022 21:30 Відповісти
Щас!
У ЗЄлі для цього немає ані бажання, ані вміння.

Вправно потрошити УПЦ почав Порох - забороною на назву "українська".
щоб називались як є кацапська церква мокшанського паханату

це був перший крок по відвадженню українського люду від чортів у рясах
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03.12.2022 21:38 Відповісти
Щойно виліз синок бєшеной бєлки трампа з заявою про релігійні утиски в Україні

На цензорі є трампісти?
Агов....
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03.12.2022 21:50 Відповісти
допуя таких.
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04.12.2022 07:37 Відповісти
апсолютно вірно !!! уся справа в тому що цей зелений недо-прі3.14здент і наркоман, під керівництвом агента фсб єрмака хоче не ліквідувати цю фсб секту, як явище в Україні, а зробити з упц мп (читай упц фсб), на противагу кананічній ПЦУ, яку вони чомусь вважають власністю Порошенка - упц зе (упц сн) !!! ось в чому проблема !!!
друге питання де зе влада візьме "томос" для цієї зеленої упц сн ??? Вселенській (Константинопольській) Патріарх його не дасть !!! залишився варіант, або взяти томос в мацковцькому, сталінському паханаті, який з "томосом" від тогваріща сталіна, або в Ізраїлі в іудейського головного равіна !!!
якщо зе влада хотіла дійсно вигнати цю фсб/кгб секту з України то це робиться набагато швидше і єфективніше:
1. три Лаври забираються елементарно за 1-2 дні наказм мініністерства культури з допомогою 10-тьох СБУшкиків і 1-2 рот НацГвардії чи тероборони !!! пободаті фсб попи то там знаходяться ариштовуються, лайно описуються та інвентаризується !!!
2. до парохій так званої "упц мп" - СБУ виставляє ультиматум головам територіальних громад- або на виших територіях за 1-2 тижні буде ПЦУ (в деяких випадках можливо УГКЦ), або ви усі сядите і надовго !!!

https://youtu.be/6NhxsGpLRf8?t=3
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04.12.2022 05:57 Відповісти
А от цікаво. Мосійчучка із Г+Г бачить на що намазує. Мовою і армією їй уже повозили. Прийшла черга вірою
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03.12.2022 21:34 Відповісти
Ви думаєте в Г+Г поміняли меню, а залишили стару вивіску?😂
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03.12.2022 21:41 Відповісти
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03.12.2022 21:44 Відповісти
Щось ця "агітація московськими попами за ЗЄ-лю" не налазить

Уявіть собі,

піп: "осанна ЗЄ-люшці - наркоману жидо-бєндеровському"
а ватні прихожани у відповідь: "вставай с кален рассєюшка на войну с сатаною ЗЄ-льоной" 😂
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03.12.2022 21:58 Відповісти
такм уся справа в тому щрґо цей зелений недопрі3.14здент і наркоман, під керівництвом агента фсб єврмака хоче не ліквідувати цю фсб секту як явище в Україні, а зропити з упц мп (читай упц фсб), на противагу кананічній ПЦУ, яку вони чомусь вважають власністю Порошенка - упц зе (упц сн) !!! ось в чому проблема !!!
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03.12.2022 23:08 Відповісти
Щось мало. Там 98% агентів фсб, решта 2% - корисні ідіоти.
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03.12.2022 21:36 Відповісти
І що? Вони здійснили кримінальні злочини і мають відповідати за законом як і інші злочинці. Тобто - розслідування, суд, тюрма. А тут якісь міфічні санкції...
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03.12.2022 21:43 Відповісти
Стабільно у зелених.Вийшов пшшшик💁
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03.12.2022 21:50 Відповісти


Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·

https://twitter.com/Ogrysko/status/1599095038889570304 2 год

РПЦ в Україні (УПЦ МП) починає шкірити зуби.

Поширюються ролики з явно антидержавним підтекстом.

Під сумнів ставляться рішення РНБО.

Закликають приходити до «їхньої святині» - Лаври і «спільно молитися» тощо.

Сподіваюсь, це все не пройде повз увагу наших правоохоронних органів
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03.12.2022 21:52 Відповісти
Це добре - інколи для лікування хвороби треба викликати штучний криз

але! якщо дійсно підготовлена гарна клізма, а тоиндьож
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03.12.2022 22:01 Відповісти
там полофіса Зелі та половина ВР є парафіянами РПЦ ФСБ, тож я не вірю в рішучість силовиків.

Найгірше кинути справу на половину шляху - але саме так і буде.

І тоді біда
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03.12.2022 22:05 Відповісти
до чого був двіж?

щоб прилюдно обісратись проти кацапських попів?
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03.12.2022 22:14 Відповісти
просто українці задовбали петиціями закрити РПЦ-ФСБ та багато фактів їхньої роботи на ворогів.

ЗеЄрмак просто змушений був якось зреагувати, ну і не можна виключати що в СБУ працює кілька патріотів яких теж задовбала вся ця московська нечесть - тому самовільні обшуки можливо
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03.12.2022 22:28 Відповісти
Прямо Шекспір *много шума и нечего*.
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03.12.2022 22:06 Відповісти
Порохоботы?
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03.12.2022 22:09 Відповісти
Не зрадники,не колаборанти,а духовні особи. Що тут скажеш,мило так звучить.
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03.12.2022 22:11 Відповісти
**** православная =)
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03.12.2022 22:14 Відповісти
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03.12.2022 22:53 Відповісти
Як я і підозрював - це не санкції, а повна херня. Всі ці ворожі агенти і диверсанти трохи постраждають від деяких незручностей, а потім все наладиться і життя пійде своїм чередом. І ще одне запитання - чому громадян україни за антиукраїнську діяльність не судять по підповідним статтям, а впроваджують нічого не значущі санкції? У нас що, є якась каста яка не підпадає під кримінальний кодекс України?
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04.12.2022 10:17 Відповісти
А заборони діяльності філіала рпц не буде чи що ?
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04.12.2022 10:50 Відповісти
.

поки що дуже слабенько...

навiть i духу москальского сатанату РПЦ-КДБ не повинно бути в Українi, а тут якiсь дитячi

iграшки проти ворожого рашистського клубла, всi Лаври пiд сатанiстами до цих пiр...

ЗеБiли, пан Порошенко свою частину роботи зробив на вiдмiнно, а Ви, наполовину колаборанти та по духу брати ЗаЖоПП, до цих пiр граєтесь в щось з цим пiдступним москальським ворогом.
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04.12.2022 10:53 Відповісти
Більшість із них наразі перебуває на тимчасово окупованих територіях України або за кордоном. Джерело: https://censor.net/ua/n3384736
Ще б пак!
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04.12.2022 10:53 Відповісти
 
 