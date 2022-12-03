Деталізував наші запити в озброєнні та техніці, - Залужний провів розмову з Міллі
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонного спілкування з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, які несуть масовані ракетні удари Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний повідомив у Фейсбуці,
"Провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії. Поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари росії", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.
Він також відзначив, що деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони. "Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до Перемоги", - додав Залужний.
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Гарно було б, якби їх відповіді були швидко і повними.
Такими ж конкретними як доповідь Головнокомандувача Залужного.
Головнокомандувач Залужний видатний полководець!
Але, хвалити Богу, не він один.
Наш весь Генеральський корпус дорого коштує: Генерали Сирський, Забродський, Марченко, Павловський, генштабісти, командири бригад...
Є ким пишатися і, головне, кому довіряти у скрутну годину.
Слава Генералам, Офіцерам та Воїнам ЗСУ!
Слава нашим Героям!
******, славетний Генерал має бути президентом? Чому не головою Нацбанку?
Чи міністром екології?
Кожен має робити свою роботу - військові - воювати, пекарі - хліб випікати, вчителі - виховувати діточок і т.д.
Перестаньте вибирати за "приколом"!!!
Вже одні понавибирали паскуд, що вся Україна кров'ю плаче.
каже правильні речі, але що нам до речей коли в нас гинуть люди і в полоні до 10 000 вояків.
Хто проти аргументів Швеця, тот одразу трампіст і кремлівський агент.
Але мені здається нам все ж таки зараз потрібен президент Порох.
Надто багато зовнішньополітичних проблем треба вирішити, щоб Україні стати членом ЄС та НАТО - тут потрібен лис-Порох!
Залужний можливо через одну каденцію Пороха, для підготовки нової війни з рашкою.....
І хто виявився клоуном?
Не треба думати, що неадеквати здатні у когось виграти! Вони здатні тільки програти, що Петя і довів.
Дівно, що людину, яка виявилася нездатною оцінити реальний стан речей перед виборами, хто вважає нормальним кандидатом в Президенти! Хоча... Вважайте. В Україні таке можливе.
PS Для особливо обдарованих: цілі олігарха Пе приципово не відрізняються від цілей олігарха Бе чи будь-якого іншого олігарха.
ОЦЕ СПРАВЖНІЙ РЕАЛЬНИЙ ЛЕНД ЛІЗ, США ТАМ НЕМАЄ БЛИЗЬКО
Іди на фіг.
НАТО в ХАТУ любі друзі,це наш ТАТО...,нові види озброєння від Британії Німеччини та Франції... відосік вгорі🖕
Швець буде розказувати що це норм, але ж з мотивацієй наших людей ми можем освоїти любу
зброю за місяць, звісно окрім літаків і гелікоптерів. НАТО усунулись від цієї війни, бо в реалі
це більше бюрократична організація ніж військовй блок.
Зе казав Термос...на гастролях на Кіпрі...або в Греції...не пам'ятаю точно