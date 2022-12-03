УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7356 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
3 749 40

Деталізував наші запити в озброєнні та техніці, - Залужний провів розмову з Міллі

залужний,міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонного спілкування з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, які несуть масовані ракетні удари Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний повідомив у Фейсбуці,

"Провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії. Поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари росії", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Він також відзначив, що деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони. "Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до Перемоги", - додав Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний обговорив із генералом США Міллі забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської агресії

Автор: 

допомога (8294) Залужний Валерій (723) Міллі Марк (156)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+12
показати весь коментар
03.12.2022 22:01
+12
Залужний велика Людина, орел! Респект, земний уклін. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.12.2022 22:20
+8
Генерал Залужний абсолютно гідний та спроможний бути Президентом України!
Але мені здається нам все ж таки зараз потрібен президент Порох.
Надто багато зовнішньополітичних проблем треба вирішити, щоб Україні стати членом ЄС та НАТО - тут потрібен лис-Порох!
Залужний можливо через одну каденцію Пороха, для підготовки нової війни з рашкою.....
показати весь коментар
03.12.2022 22:45
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони"
Гарно було б, якби їх відповіді були швидко і повними.
показати весь коментар
03.12.2022 21:50 Відповісти
Бюрократія.
показати весь коментар
03.12.2022 21:54 Відповісти
+ 100!

Такими ж конкретними як доповідь Головнокомандувача Залужного.
показати весь коментар
03.12.2022 22:24 Відповісти
Для повних та швидких видповидей треба миняти скорише дидуся
показати весь коментар
03.12.2022 23:55 Відповісти
Маккейна и Черчиля к величайшему сожалению нет ! Спасибо Борису Джонсону
показати весь коментар
04.12.2022 06:41 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 22:01 Відповісти
Залужний велика Людина, орел! Респект, земний уклін. Слава ЗСУ!
показати весь коментар
03.12.2022 22:20 Відповісти
Безумовно!
Головнокомандувач Залужний видатний полководець!
Але, хвалити Богу, не він один.
Наш весь Генеральський корпус дорого коштує: Генерали Сирський, Забродський, Марченко, Павловський, генштабісти, командири бригад...
Є ким пишатися і, головне, кому довіряти у скрутну годину.

Слава Генералам, Офіцерам та Воїнам ЗСУ!
Слава нашим Героям!
показати весь коментар
03.12.2022 22:38 Відповісти
Ну звичайно! Просто новина про Залужного, а я від нього в захваті, от і написала
показати весь коментар
03.12.2022 22:56 Відповісти
А генерал Кривонос , спасший Жуляны⁉️За ,что и преследуется выродками циркачами
показати весь коментар
04.12.2022 06:43 Відповісти
Должен быть следующим президентом
показати весь коментар
03.12.2022 22:32 Відповісти
Ще один!
******, славетний Генерал має бути президентом? Чому не головою Нацбанку?
Чи міністром екології?

Кожен має робити свою роботу - військові - воювати, пекарі - хліб випікати, вчителі - виховувати діточок і т.д.

Перестаньте вибирати за "приколом"!!!

Вже одні понавибирали паскуд, що вся Україна кров'ю плаче.
показати весь коментар
03.12.2022 22:48 Відповісти
Тут є ще один аспект, наступний кандидат в президенти повинен бути проєвропейський і мати високий рейтинг, інакше зебарани оберуть знову як не зелену шмарклю, так клоунашахрая притулу, або якогось зажопінця. От і підкажіть хто б це міг бути? Майте на увазі час спливає швидко. А Залужний має і політичну позицію і рейтинг. Моя така думка, може і помилкова.
показати весь коментар
03.12.2022 23:04 Відповісти
Сравнил совкодрочеров 🤢🤡повязанных бизнесом с кацапами , ставленника ОЛИГАРХАТА и ЧЕЛОВЕКА ДОСТОЙНОГО во всех отношениях! Без хунты Украине не выжить т.как режим выродков УЖЕ ДЕЛЯТ ШКУРУ НЕУБИТОГО МЕДВЕДЯ РАСПИЛ МИЛЛИАРДОВ ПОМОЩИ НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ,посмотри на этих ублюдков -посмели украсть авто у ЗСУ Тимошенко , Резниченко ,старух ГУММАНИТАРКУ
показати весь коментар
04.12.2022 06:54 Відповісти
зе-шваль и весь шапито 95, костьми лягут, но не допустят Залужного в президенты. одна история как полицаи ищут того, кто сообщил на какой машине ездит зе-шваль тимошенко, чего стоит. наверно все силы бросили на розыск.
показати весь коментар
04.12.2022 00:03 Відповісти
Эти мерзавцы хитрее , циничнееи изощреннее банды януковича , не гнушаются кадрами Азарова - янушевич и вся мразь ОПЗЖопы Бойко Шуфрич ………
показати весь коментар
04.12.2022 06:57 Відповісти
Игорь Смешко - Вот кого вам надо, нюх нюх с топ американцами, боролся против кремлёвских в Украине, профессионал своего дела. Швец рекомендует, Швецу я верю.
показати весь коментар
04.12.2022 00:15 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2022 05:04 Відповісти
Швец не владеет ситуацией внутри Украины
показати весь коментар
04.12.2022 07:01 Відповісти
Ще Швець відмазує повільні поставки зброї в Україну, на то і поставлений. Мужик він нормальний і
каже правильні речі, але що нам до речей коли в нас гинуть люди і в полоні до 10 000 вояків.
Хто проти аргументів Швеця, тот одразу трампіст і кремлівський агент.
показати весь коментар
04.12.2022 12:37 Відповісти
Да, скорее всего не владеет, поэтому он и советует человека, который там был и боролся против путинцев, кого там траваниули, Ющенко? И на Игоря перевели стрелки, мол на кгб работает. Короче, я в Латвии родился и мне жалко будет если в Украине после победы ничего не измениться и будут нас называть хохлами.
показати весь коментар
04.12.2022 16:50 Відповісти
Так як там щодо бомбардировщика B-21 Raider?
показати весь коментар
03.12.2022 22:44 Відповісти
Генерал Залужний абсолютно гідний та спроможний бути Президентом України!
Але мені здається нам все ж таки зараз потрібен президент Порох.
Надто багато зовнішньополітичних проблем треба вирішити, щоб Україні стати членом ЄС та НАТО - тут потрібен лис-Порох!
Залужний можливо через одну каденцію Пороха, для підготовки нової війни з рашкою.....
показати весь коментар
03.12.2022 22:45 Відповісти
Порох звичайно ідеальний варіант, у нього все готове, і досвід, і зв'язки, і дипломатичний талант, і працьовитість безмежна. Але ж кремль глибоко в баранячі бошки забив гасло: тільки не Порох.
показати весь коментар
03.12.2022 23:09 Відповісти
Порох виявився нездатним виграти у клоуна. Міністр у Яника з Петі був класний. Товариш Медведчука з Петі був(?) класний. "Бізнесмен" при владі (олігарх) з Петі був(?) класний. А от президент з Петі виявився ніякий, бо навіть у клоуна виграти вибори нездатний.

І хто виявився клоуном?

Не треба думати, що неадеквати здатні у когось виграти! Вони здатні тільки програти, що Петя і довів.

Дівно, що людину, яка виявилася нездатною оцінити реальний стан речей перед виборами, хто вважає нормальним кандидатом в Президенти! Хоча... Вважайте. В Україні таке можливе.

PS Для особливо обдарованих: цілі олігарха Пе приципово не відрізняються від цілей олігарха Бе чи будь-якого іншого олігарха.
показати весь коментар
03.12.2022 23:55 Відповісти
Мілі Ванілі, танки давай. І літаки
ОЦЕ СПРАВЖНІЙ РЕАЛЬНИЙ ЛЕНД ЛІЗ, США ТАМ НЕМАЄ БЛИЗЬКО
показати весь коментар
03.12.2022 22:48 Відповісти
ПО ТАНКАМ
показати весь коментар
03.12.2022 22:49 Відповісти
Открой глаза и вытащи затычки из ушей, идиот.
показати весь коментар
04.12.2022 06:13 Відповісти
Перднув ?
Іди на фіг.
показати весь коментар
04.12.2022 12:28 Відповісти
Залужный достоин быть президентом Украины. Даже если чего то не знает - где то у советника спросит, где то сам подучится. А в премьеры очень неплохо был бы Борис Джонсон. Можно ведь на контракт скажем 4 года, взять иностранного специалиста. Хуже чем при шапито-95 и боневтике, точно не будет.
показати весь коментар
04.12.2022 00:13 Відповісти
Добрый доктор отрезает хвост собаке не сразу, а по частям...
показати весь коментар
04.12.2022 05:31 Відповісти
https://youtu.be/xLZ64u8f5z8 ...

НАТО в ХАТУ любі друзі,це наш ТАТО...,нові види озброєння від Британії Німеччини та Франції... відосік вгорі🖕
показати весь коментар
04.12.2022 05:49 Відповісти
По каплям нажаль.
Швець буде розказувати що це норм, але ж з мотивацієй наших людей ми можем освоїти любу
зброю за місяць, звісно окрім літаків і гелікоптерів. НАТО усунулись від цієї війни, бо в реалі
це більше бюрократична організація ніж військовй блок.
показати весь коментар
04.12.2022 12:33 Відповісти
Як казав Петро Олексійович ТОМОС-НАТО-ЄС...
Зе казав Термос...на гастролях на Кіпрі...або в Греції...не пам'ятаю точно
показати весь коментар
04.12.2022 05:56 Відповісти
Даже слепому видно, что при святом Байдене и демократах эта война не закончится.
показати весь коментар
04.12.2022 07:40 Відповісти
а если закончится сьешь свою шапку? ))
показати весь коментар
04.12.2022 08:54 Відповісти
Даже две - и твою тоже
показати весь коментар
04.12.2022 10:30 Відповісти
 
 