Деталізував наші запити в озброєнні та техніці, - Залужний провів розмову з Міллі

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонного спілкування з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, які несуть масовані ракетні удари Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Залужний повідомив у Фейсбуці,

"Провів телефонну розмову з Головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Подякував за значні зусилля, які генерал Міллі особисто, Міністр оборони Остін та Президент Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської повномасштабної агресії. Поділився оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари росії", - повідомив Головнокомандувач ЗСУ.

Він також відзначив, що деталізував запити України в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони. "Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до Перемоги", - додав Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний обговорив із генералом США Міллі забезпечення потреб Сил оборони України у відсічі російської агресії