Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: РФ завдала колосальних збитків усім країнам світу, а світ не може наважитися на її енергетичне роззброєння
Президент Володимир Зеленський назвав слабкою позицією і несерйозним рішенням встановлення членами Євросоюзу та Групи семи граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.
Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста.
Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція.
І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений.
Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів.
Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій.
Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень", - заявив Зеленський.
Нагадаємо, у суботу Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.
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Росія вже скоротила видобуток нафти або зробить це після ембарго. А ціна на російську нафту і без того відносно низька і все ще може знижуватися через стелю цін на нафту.
Все це, швидше за все, вдарить по російському бюджету і по здатності РФ вести війну.
«что нам «никто ничего не должен» Не Правда.
Правда в том, что Украина сейчас единственная страна которая защищает Европу и мир от расизма.
Миллионы людей это понимают.
Путин никогда не остановиться. Украина, Польша, чехия и Все другие страны уже под ударом.
Поэтому другие страны готовы нас поддерживать и платить деньги.
Украина делает свой вклад самым дорогим кровью.
Документ есть.
Это «моральные стандарты цивилизованного Мира» , написанные и принятые ООН.
называют мы- Права Человека.
60 нормально учитывая что цену могут менять
Поэтому дело не в уровне "потолка" не в 30 и не в 60. Обсуждение "30 или 60" - это для отвлечения внимания публики...
Фактически - введение "потолков" - означает снятие санкций и капитуляцию Европы перед Путиным.
Цена на нефть при Рейгане , когда развалился ссср, была 10$.
Двойные стандарты это позор.
ты писал следующее:
»правда в тому, що нам ніхто "не должен".
Это не Правда.
а может бубочка хочет поговорить о майских шашлыках?
всю страну превратили в один большой дымящийся майский шашлык.
бубочка доволен?
Вообще же расчет запада прост и циничен. Во впервых, никто не знает к чему это приведет и мало кто там реально хочет чтоб рф вот просто так взяла и склеила ласты.
Во вторых, даже после всех беспределов и недопониманий, в послевоенном мире поднять нефте- или какого другого бабла, с рф будет намного проще чем с украиной. В силу потенциала и ресурсов. Украина, до войны больше ходила с протянутой рукой. Какой бы героической она сама себе сейчас не казалась, но инерцию мышления не так просто преодолеть.
Потому, грохать через колено путиномику не спешат. Ждут когда снова мир-дружба-жвачка, и за счет газпрома можно будет оттягиваться с дорогими эскортницами на мальдивах-сейшелах.
Ничего личного, просто бизнес. Плюс инерция мышления. Плюс желание продолжать банкет. Пусть даже кто то буйный сломал всю мебель и расквасил себе рожу.
Слишком долго было хорошо за другой счет.
так как раньше уже не будет
В Украине идет смертельная схватка кацапских фашистов с защитниками Украины.
Враг пришел на нашу землю с открыто сказал что будет уничтожать и страну и граждан.
Президент Украины в этой войне не « будочка», а Зеленский ВА.
Кацапы ведут оголтелую идеологическую пропаганду для дискредитации президента Украины.
Так, что должны делать граждане Украины?
идти за русскими пропагандистами и клеймить своего лидера?
Или выступать перед лицом врага единым фронтом?
Разом до перемоги?
Этот Вопрос риторический для украинских граждан.
И не надо путать наши внутренние разборки с битвой за само существование Украины.
Свою домашнюю работу украинцы выполнят сами. Без советов кацапов или Макрона с Меркель.
Это доказано историей- двумя Майданами.
НЕ ПОМИЛКА, то сутність, природа.
То свідома ІМІТАЦІЯ ... санкційності.
Це "генеральна лінія поведінки, то "стратигема" хитрих, лукавих, боязливих,....
Ось Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів - агресор вимагає гарантій, насильник ставить умови.
І вертлявий, метушливий Макрон вже квапиться, пережива за насильника...
Макрон - адвокат Путіна, який розколює і дезорієнтує і без того неодностайний і непослідовний умовний Захід, який "гдє-то во глубине своего труслово-продажного естества" лебезить перед Кремлем.
Експорт корупції процес Schröder&Merkel-ізації Європи, всього умовного Заходу.
Як Саркозі у свій час клопотався за РФ, допомагав Путіну "умиротворять" Грузію... Макрон повторяє Саркозі вже на новій спіралі... безчестя
То вже ... традиція...
Політічєская простітутка -"Полити́ческая проститу́тка - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5 политическое клише , используемое для обозначения беспринципного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C политического деятеля , готового поступиться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C честью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C совестью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3 долгом (перед народом и отечеством) и другими высокими ценностями ради собственной выгоды.". І скільких таких політічєскіх простітуток - ніби "безкорисних, за мир на Землі, за охорону навкілля, за...
Фактически - введение "потолков" - означает снятие санкций и капитуляцию Европы перед Путиным.
Выгодный вариант для нас... Михаил Шейтельман объясняет почему...эта цена приемлима на сегодня