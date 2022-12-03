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Новини Санкції проти Росії
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Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: РФ завдала колосальних збитків усім країнам світу, а світ не може наважитися на її енергетичне роззброєння

зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав слабкою позицією і несерйозним рішенням встановлення членами Євросоюзу та Групи семи граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ

"Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста.

Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція.

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І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений.

Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів.

Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій.

Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у суботу Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.

Автор: 

Зеленський Володимир (23691) нафта (5487) росія (64935) санкції (11768)


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Топ коментарі
+18
Дуже цікаво почути від Зеленського про відновлення постачання аміаку з Росії трубопроводом через Ізюм до Одеси
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03.12.2022 21:56
+16
А бітуму для великого крадівництва вже не хоче купити у партнерів? А що такоє?
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03.12.2022 22:04
+11
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03.12.2022 21:45
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Всі ці санкції не покликані привести до повного і швидкого колапсу російської економіки, але вона буде поступово і невблаганно йти на це.
Росія вже скоротила видобуток нафти або зробить це після ембарго. А ціна на російську нафту і без того відносно низька і все ще може знижуватися через стелю цін на нафту.
Все це, швидше за все, вдарить по російському бюджету і по здатності РФ вести війну.
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03.12.2022 21:42 Відповісти
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03.12.2022 21:45 Відповісти
Код Великобритании
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03.12.2022 21:53 Відповісти
Захід в черговий раз справами показав реал-політік - це коли Ціни переважують Цінності.
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03.12.2022 21:54 Відповісти
Нам, дійсно, хочеться всього і зразу, але навіть у казках такого не буває. Президент хоче того ж, що і всі ми, але правда в тому, що нам ніхто "не должен". І так, дякувати Богу, нас піддержують
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03.12.2022 21:55 Відповісти
Нет. Это
«что нам «никто ничего не должен» Не Правда.

Правда в том, что Украина сейчас единственная страна которая защищает Европу и мир от расизма.

Миллионы людей это понимают.

Путин никогда не остановиться. Украина, Польша, чехия и Все другие страны уже под ударом.

Поэтому другие страны готовы нас поддерживать и платить деньги.

Украина делает свой вклад самым дорогим кровью.
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03.12.2022 22:13 Відповісти
Спору не має, що всі розуміють. А, ось, на приклад "вєнгрія" - не розуміє. По людські нам повинні допомогти, а в кого яка совість-то питання. А, якогось документу, що нам "обязані" допомагають не має. Такщо треба дякувати за те, що є.
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03.12.2022 23:15 Відповісти
Снова ошибка.
Документ есть.

Это «моральные стандарты цивилизованного Мира» , написанные и принятые ООН.
называют мы- Права Человека.
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04.12.2022 12:54 Відповісти
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03.12.2022 21:56 Відповісти
Дуже цікаво почути від Зеленського про відновлення постачання аміаку з Росії трубопроводом через Ізюм до Одеси
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03.12.2022 21:56 Відповісти
По 30 это эмбарго проще ввести

60 нормально учитывая что цену могут менять
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03.12.2022 22:00 Відповісти
Дело вообще не в цене. Даже если сделают потолок в 1$ это будет означать официальное разрешение страхования перевозок, разрешение заходить в порты, разрешение ЖД и наземных перевозок, причем ТУДА-СЮДА, т.е. в обоих направлениях. Возможность оплаты туда-сюда... Кто помешает им принять сотни миллиардов якобы вперед по оплате фьючерсив?

Поэтому дело не в уровне "потолка" не в 30 и не в 60. Обсуждение "30 или 60" - это для отвлечения внимания публики...

Фактически - введение "потолков" - означает снятие санкций и капитуляцию Европы перед Путиным.
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04.12.2022 05:04 Відповісти
А бітуму для великого крадівництва вже не хоче купити у партнерів? А що такоє?
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03.12.2022 22:04 Відповісти
Тут Зеленский абсолютно прав.

Цена на нефть при Рейгане , когда развалился ссср, была 10$.

Двойные стандарты это позор.
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03.12.2022 22:17 Відповісти
При Рейгані Китай був селом а зараз ці додіки не дають загнутись рашці
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03.12.2022 22:37 Відповісти
Так, а я не про те писав? Що нам усім цього хочеться, як найшвидше, і президенту також, але "маємо те, що маємо"
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03.12.2022 23:40 Відповісти
Нет, Шурик.

ты писал следующее:
»правда в тому, що нам ніхто "не должен".

Это не Правда.
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04.12.2022 04:09 Відповісти
Дружба дружбой, а табачок врозь
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03.12.2022 22:20 Відповісти
Реальная цена - $5 за бочку (барель)
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03.12.2022 22:21 Відповісти
Какие нафик $30? Государство-террорист за нефть может получать только куриньіе окорчка, и то еще надо считать сколько килограм окорочков за тонну нефти.
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03.12.2022 22:21 Відповісти
У гундосного голос прорезался? в 19 году от слова рассия срался.
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03.12.2022 22:27 Відповісти
закидай їх асфальтом тварюк!ці гади може ще й "мир в глазах" розгледіли?чи може війну в своїх головах закінчили?кончені якісь...тре їх шашликами накормити
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03.12.2022 22:32 Відповісти
Цена на московскую нефть не может быть выше $5 за бочку (барель). Иначе это - протекционизм!
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03.12.2022 22:33 Відповісти
Емммм, соромлюся запитати: а на які кардинальні кроки особисто пішла наша влада у питанні обмеження московії, щоб отак браво вимагати кардинальних кроків від решти світу?
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03.12.2022 22:45 Відповісти
бубочка не хочет вспомнить оборонный бюджет, закатанный в асфальт?
а может бубочка хочет поговорить о майских шашлыках?
всю страну превратили в один большой дымящийся майский шашлык.
бубочка доволен?
Вообще же расчет запада прост и циничен. Во впервых, никто не знает к чему это приведет и мало кто там реально хочет чтоб рф вот просто так взяла и склеила ласты.
Во вторых, даже после всех беспределов и недопониманий, в послевоенном мире поднять нефте- или какого другого бабла, с рф будет намного проще чем с украиной. В силу потенциала и ресурсов. Украина, до войны больше ходила с протянутой рукой. Какой бы героической она сама себе сейчас не казалась, но инерцию мышления не так просто преодолеть.
Потому, грохать через колено путиномику не спешат. Ждут когда снова мир-дружба-жвачка, и за счет газпрома можно будет оттягиваться с дорогими эскортницами на мальдивах-сейшелах.
Ничего личного, просто бизнес. Плюс инерция мышления. Плюс желание продолжать банкет. Пусть даже кто то буйный сломал всю мебель и расквасил себе рожу.
Слишком долго было хорошо за другой счет.
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03.12.2022 22:47 Відповісти
капиталисты сами дали веревку на которой их русские и повесят
так как раньше уже не будет
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03.12.2022 22:57 Відповісти
При чем тут «будочка?!

В Украине идет смертельная схватка кацапских фашистов с защитниками Украины.

Враг пришел на нашу землю с открыто сказал что будет уничтожать и страну и граждан.

Президент Украины в этой войне не « будочка», а Зеленский ВА.

Кацапы ведут оголтелую идеологическую пропаганду для дискредитации президента Украины.

Так, что должны делать граждане Украины?

идти за русскими пропагандистами и клеймить своего лидера?

Или выступать перед лицом врага единым фронтом?
Разом до перемоги?

Этот Вопрос риторический для украинских граждан.

И не надо путать наши внутренние разборки с битвой за само существование Украины.

Свою домашнюю работу украинцы выполнят сами. Без советов кацапов или Макрона с Меркель.
Это доказано историей- двумя Майданами.
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04.12.2022 04:20 Відповісти
а як же Європі будувати дороги ???? Себе 9 місяців назад згадай...
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03.12.2022 22:53 Відповісти
"Це самий слабкий крок з усіх. ... Шкода, що досвід з Північними потоками так і не було якісно засвоєно. Знову ті ж самі помилки.". - https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__cft__[0]=AZWXnJ_VIPJZsiOm_RlG6J6DRJCWm6flt5Iu2hDn93KIZjCbEQlJXbwZgq55AJQU7Uv32smFOwyigFk8gmmVTUC-UcAEdjYG00cNqojBTxQgnPCDFX11pVGbJs3-VKVwsSI&__tn__=-UC%2CP-R Andriy Kobolyev

НЕ ПОМИЛКА, то сутність, природа.

То свідома ІМІТАЦІЯ ... санкційності.

Це "генеральна лінія поведінки, то "стратигема" хитрих, лукавих, боязливих,....

Ось Макрон заявив, що хоче "гарантій безпеки" для Росії, коли та повернеться до переговорів - агресор вимагає гарантій, насильник ставить умови.

І вертлявий, метушливий Макрон вже квапиться, пережива за насильника...

Макрон - адвокат Путіна, який розколює і дезорієнтує і без того неодностайний і непослідовний умовний Захід, який "гдє-то во глубине своего труслово-продажного естества" лебезить перед Кремлем.

Експорт корупції процес Schröder&Merkel-ізації Європи, всього умовного Заходу.

Як Саркозі у свій час клопотався за РФ, допомагав Путіну "умиротворять" Грузію... Макрон повторяє Саркозі вже на новій спіралі... безчестя
То вже ... традиція...
Політічєская простітутка -"Полити́ческая проститу́тка - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%88%D0%B5 политическое клише , используемое для обозначения беспринципного https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C политического деятеля , готового поступиться https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C честью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C совестью , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B3 долгом (перед народом и отечеством) и другими высокими ценностями ради собственной выгоды.". І скільких таких політічєскіх простітуток - ніби "безкорисних, за мир на Землі, за охорону навкілля, за...
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03.12.2022 23:22 Відповісти
Не його тема. От хай краще в Буковелі побухає, та про шашлики на майскіє розкаже.
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03.12.2022 23:26 Відповісти
Арахамія з Герусом можуть домовлятися за енергетику, за якусь копійчину і для себе🙈🐷🤔🤷‍♂️‼️‼️‼️🇺🇦⚔️
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04.12.2022 00:29 Відповісти
А шо там на счот кацапського аміака, якій піде через Україну? Про це Янелох не хоче розповісти українцям і Заходу?
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04.12.2022 03:23 Відповісти
Введение "потолка" - это фактический отказ от санкций, т.к. помимо цены - разрешает страхование, перевозку, заходы в порты, финансовые потоки и т.п. А что значит заходы в порты - это значит будут ввозить чипы и микросхемы для ракет и другие военные грузы. Финансовые потоки - это значит финансирование войны. Страхование перевозок - это значит юридическое снятие санкций на морские, авиа и ЖД перевозки, т.е. на всю логистику.

Фактически - введение "потолков" - означает снятие санкций и капитуляцию Европы перед Путиным.
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04.12.2022 04:50 Відповісти
они самоэмбарго наложат как с газом. че истерите?
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04.12.2022 05:23 Відповісти
Ціна на нафту у Світі 20 долярів за барель и Мирова економіка у дупі...,а с чого тоді надаватимуть країни НАТО озброєння та гроші Україні...то вже інша справа ..мабуть надрукують долярів триліярди ТОНН ..😆😆😆🤣🤣🤣
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04.12.2022 06:20 Відповісти
Китай и Индия покупают нефтю у Хмыря мавзолейного по 25 за бочку ...рабZeя встала с кален 😝🦍🦍🦍
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04.12.2022 06:28 Відповісти
https://youtu.be/ycfo4gQBaSI ...

Выгодный вариант для нас... Михаил Шейтельман объясняет почему...эта цена приемлима на сегодня
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04.12.2022 06:37 Відповісти
И нахрена пиииз...еть, не разбираясь досконально в теме?
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04.12.2022 11:07 Відповісти
А что он курит (критикуя)? Если четвертый месяц не вносится в ВР законопроект 7694 о лишении мандатов любителей русского мира. Наверное Ермак шепчет на ухо Зеленскому.... не надо вносить мы его провалим.... нас люди не поймут.., а так они у нас на крючке....., и ручки нам озолотят и по барабану что думает незламний народ...
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05.12.2022 00:07 Відповісти
 
 