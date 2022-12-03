Зеленський розкритикував граничну ціну на російську нафту: РФ завдала колосальних збитків усім країнам світу, а світ не може наважитися на її енергетичне роззброєння

Президент Володимир Зеленський назвав слабкою позицією і несерйозним рішенням встановлення членами Євросоюзу та Групи семи граничної ціни на російську нафту на рівні 60 доларів за барель.

Про це він заявив у своєму вечірньому зверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Зараз у світі завершилась – на жаль, без серйозних рішень – дискусія щодо прайс-кепів, тобто щодо обмеження експортної ціни російської нафти. Бо не назвеш серйозним рішення встановити таку межу для російських цін, яка цілком комфортна для бюджету держави-терориста.

Росія вже завдала колосальних збитків усім країнам світу свідомою дестабілізацією енергоринку. А світ ніяк не може наважитися на її справжнє енергетичне роззброєння. Це слабка позиція.

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І лише питання часу, коли все одно доведеться застосовувати сильніші інструменти. Шкода, що цей час буде втрачений.

Логіка очевидна: якщо обмеження ціни на російську нафту – 60 доларів замість, наприклад, 30, про які говорили, зокрема, Польща та країни Балтії, то російський бюджет отримає на рік близько 100 мільярдів доларів.

Ці гроші підуть не тільки на війну й не тільки на подальше спонсорування Росією інших, інших терористичних режимів та організацій.

Ці гроші підуть і на подальшу дестабілізацію якраз тих країн, які намагаються зараз уникнути серйозних рішень", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, у суботу Рада ЄС ухвалила рішення про встановлення граничної ціни на нафту і нафтопродукти, що походять з Росії або експортуються з неї, на рівні 60 доларів за барель.