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Росіяни обстріляли з міномету прикордонне село на Сумщині, жертв немає, - ОВА

сумщина

Російські військові обстріляли прикордоння Сумської області, по одному із сіл ворог вдарив з мінометів 120-міліметрового калібру.

Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у телеграмі.

За його даними, протягом 3-го грудня росіяни обстріляли Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл вони вдарили з мінометів 120-міліметрового калібру. Чотири міни розірвалися на українській території.

Живицький заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.

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Автор: 

обстріл (28250) Сумська область (3550) Живицький Дмитро (466)


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