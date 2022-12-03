Росіяни обстріляли з міномету прикордонне село на Сумщині, жертв немає, - ОВА
Російські військові обстріляли прикордоння Сумської області, по одному із сіл ворог вдарив з мінометів 120-міліметрового калібру.
Як передає Цензор.НЕТ, про це голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький повідомив у телеграмі.
За його даними, протягом 3-го грудня росіяни обстріляли Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл вони вдарили з мінометів 120-міліметрового калібру. Чотири міни розірвалися на українській території.
Живицький заявив, що внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.
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