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Посол у Берліні Макеєв заявив про "цивілізаційний злам" у Німеччині: "Все починалося із 5000 касок"

олексій,макеєв

Посол України в Берліні Олексій Макеєв заявив про кардинальні зміни в Німеччині, оскільки ще рік тому країна навідріз відмовлялася постачати зброю Україні, обмежуючись передачею "славнозвісних" 5000 касок, а зараз Берлін активно озброює ЗСУ сучасною технікою.

 Про це він сказав в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Німеччина стала першою країною, яка поставила Україні західну систему протиповітряної оборони – це була Iris-T. Також Берлін передав системи залпового вогню Mars, бронемашини Dingo, "Гепарди", мостоукладачі, САУ PzH 2000.

"Все це перебуває у списку того, що ми хочемо, щоб Німеччина продовжила далі постачати. І, звичайно, з цього списку не виключається тема подальшого постачання бронетехніки, зокрема танків (мова про Leopard, які Берлін поки що відмовляється передавати Україні. – Ред.)", – сказав Макеєв, наголосивши, що на дипломатичному рівні триває робота з цього питання.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина дозріє до рішення про постачання Україні танків, - посол Макеєв

Він заявив про "цивілізаційний злам" у Німеччині, оскільки країна почала усвідомлювати свою роль у війні РФ проти України і дуже сильно змінилася. На думку Макеєва, закінчилася "епоха східної політики" Німеччини та відбувається визнання помилок.

"Ще рік тому жоден німець не міг собі уявити, що з Німеччини постачатиметься зброя <…> Усвідомлення цього зазвичай потребує цілих поколінь, а це відбувається за місяці. Звичайно, нам би хотілося, щоб це сталося із сьогодні на завтра. Але ми пам'ятаємо, з чого починалася німецька допомога, і ці славнозвісні 5000 шоломів. Давайте подивимось, до чого це прийшло сьогодні", – сказав Макеєв.

Автор: 

Німеччина (7323) зброя (7435) Макєєв Олексій (29)


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Топ коментарі
+7
Штайнмайер оказался не шлюхой, а просто полезным идиотом. И у него хватило мужества это признать.
Трусливый Шольц, совершает невиданные для себя поступки, поставляя определенные виды в вооружений в Украину, которых от Германии, в принципе не ждали.
Он готов поставлять и больше, но ждет, что первый шаг сделает США. Как только Байден объявит о поставке первого Абрамса, в Украину начнут прибывать десятки Леопардов.
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03.12.2022 23:04
+4
Передайте цій бездітній сучці, фрау штазі, що до неї вже виїхали її друзья от владіміра:
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03.12.2022 23:24
+3
Не злам.А німці відчули слабку надію повернути свої землі віджаті московитами в 1945 році А зброя це як оплата наперед за таке діло.Бо кожен почне забирати своє після розвалу московії.
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03.12.2022 22:50
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останнім буде зброя ... ******* III
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03.12.2022 22:37 Відповісти
Авторе, Ви смалите 😂
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03.12.2022 23:11 Відповісти
Не злам.А німці відчули слабку надію повернути свої землі віджаті московитами в 1945 році А зброя це як оплата наперед за таке діло.Бо кожен почне забирати своє після розвалу московії.
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03.12.2022 22:50 Відповісти
Может лучше Польше отдать Пруссию

Немцы потеряли ее тоже за "быкование" излишнее
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03.12.2022 23:06 Відповісти
Німці зрозуміли, поки не пізно треба допомагати Україні, щоб не сидіти разом з ****** у Гаазькому трибуналі.

"Відданість "Північному потоку-2" у відповідь на анексію Криму була внеском Німеччини у розв'язання війни", - заявив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.
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04.12.2022 01:26 Відповісти
Штайнмайер оказался не шлюхой, а просто полезным идиотом. И у него хватило мужества это признать.
Трусливый Шольц, совершает невиданные для себя поступки, поставляя определенные виды в вооружений в Украину, которых от Германии, в принципе не ждали.
Он готов поставлять и больше, но ждет, что первый шаг сделает США. Как только Байден объявит о поставке первого Абрамса, в Украину начнут прибывать десятки Леопардов.
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03.12.2022 23:04 Відповісти
Та пошвидше вже би!

Rheinmetall, якби могла, вже б мабуть Шольцові пику натовкла. Такі бізнес-контракти зриваються!

Втім, одне вже зараз зрозуміло на 100%: ВПК Німеччини (так само, як і індустрію, пов'язану зі скрапленим газом), у найближчі роки чекає величезний підйом. І це є добре.
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03.12.2022 23:15 Відповісти
Наверное, поставят. Шт 20-30, Леопардов при потребности Украины минимум в 200-300 шт. А больше врядли. На вооружении Бундевеера их 220 шт всего.
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03.12.2022 23:24 Відповісти
Очень много Леопардов по всей Европе. Немцы просто дадут разрешение союзникам на поставку своих танков.
Где-то была статистика, что в сумме Украина может получить не менее 200 танков леопард 2.
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03.12.2022 23:27 Відповісти
Опупеть! Т.е для того, что бы Греция например, приняла решение о выводе из состава своих вооруженных сил и передаче Украине танков, достаточно всего навсего того, что "Немцы просто дадут разрешение" ? Даже не знаешь, смеяться или плакать. И никакие соображения собственной безопасности, политики, сохранения уровня боеспособности своей армии, не остановят Грецию в передаче танков?
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04.12.2022 00:32 Відповісти
емммммм,та як би ні... країни згодні пердати нам іменно радянські танки,щоб отримати від гансів леопарди,а ті в кого вони є,не готові їх віддати,бо отримають від німців що? тіж самі леопарди?
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05.12.2022 01:28 Відповісти
Передайте цій бездітній сучці, фрау штазі, що до неї вже виїхали її друзья от владіміра:
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03.12.2022 23:24 Відповісти
Тфу-тьфу-тьфу шоб ненаврочити...
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03.12.2022 23:31 Відповісти
Ггг
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04.12.2022 00:15 Відповісти
Про Німеччину. Оркостан проводить програму знецінення мови німців,знань і культури. Ходять молодики по вагонах метро,просять допомогти в написанні німецького слова, а потім починають ображати німців. Прийшлося послати одного в недокраїну до нелюдей. Заставили вийти з вагона.
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04.12.2022 00:40 Відповісти
Посол. забудь про танки. Їх поки що немає. Наш человек в Вашигтоні повідомив, що боеприпасами (снарядами) бундесвер забезпечений на 1 день бою. А нова техніка навіть не замовлялась, літак ф 35 будеу 27 році. Їх генерали крутили ролики і цілувались з бабуїнами в дйосна - лишь би небило войни. В них дружба фройншафт
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04.12.2022 03:02 Відповісти
Всех просим кроме Господа Бога. А ведь всё в Его руках
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04.12.2022 06:02 Відповісти
Прибрали зеленого дебіла Мельника пішла співпраця.
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04.12.2022 06:16 Відповісти
 
 