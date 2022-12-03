Посол у Берліні Макеєв заявив про "цивілізаційний злам" у Німеччині: "Все починалося із 5000 касок"

Посол України в Берліні Олексій Макеєв заявив про кардинальні зміни в Німеччині, оскільки ще рік тому країна навідріз відмовлялася постачати зброю Україні, обмежуючись передачею "славнозвісних" 5000 касок, а зараз Берлін активно озброює ЗСУ сучасною технікою.

Про це він сказав в інтерв'ю НВ, передає Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що Німеччина стала першою країною, яка поставила Україні західну систему протиповітряної оборони – це була Iris-T. Також Берлін передав системи залпового вогню Mars, бронемашини Dingo, "Гепарди", мостоукладачі, САУ PzH 2000.

"Все це перебуває у списку того, що ми хочемо, щоб Німеччина продовжила далі постачати. І, звичайно, з цього списку не виключається тема подальшого постачання бронетехніки, зокрема танків (мова про Leopard, які Берлін поки що відмовляється передавати Україні. – Ред.)", – сказав Макеєв, наголосивши, що на дипломатичному рівні триває робота з цього питання.

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Він заявив про "цивілізаційний злам" у Німеччині, оскільки країна почала усвідомлювати свою роль у війні РФ проти України і дуже сильно змінилася. На думку Макеєва, закінчилася "епоха східної політики" Німеччини та відбувається визнання помилок.

"Ще рік тому жоден німець не міг собі уявити, що з Німеччини постачатиметься зброя <…> Усвідомлення цього зазвичай потребує цілих поколінь, а це відбувається за місяці. Звичайно, нам би хотілося, щоб це сталося із сьогодні на завтра. Але ми пам'ятаємо, з чого починалася німецька допомога, і ці славнозвісні 5000 шоломів. Давайте подивимось, до чого це прийшло сьогодні", – сказав Макеєв.