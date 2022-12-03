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Трамп-молодший заступився за УПЦ МП і поставив під сумнів продовження допомоги Україні

трамп,молодший

Син експрезидента США Дональд Трамп-молодший досить різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського та українського уряду через санкції проти проросійських діячів УПЦ МП.

Про це він написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський забороняє Українську православну церкву. Його уряд також відбирає храми Української православної церкви та заарештовує священиків (можливо, тому для демократів він - суперзірка). Він - це цілком про свободу, хлопці. Давайте відправимо йому ще 100 мільярдів доларів без жодної звітності", - написав Трамп-молодший.

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Автор: 

США (22525) УПЦ МП (1205) Трамп Дональд (5483)


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Топ коментарі
+88
Клоун. Син клоуна
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03.12.2022 23:10
+60
Син кремлівської повії проснувся.
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03.12.2022 23:11
+42
Сімейка довбойобів
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03.12.2022 23:16
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Трамп менший вирішив стати на стезю заробітчанства. Бо ера милосерддя від відомого німецького банку, де заправляє друг Путіна по Дрездену, закінчилась із закінченням повноважень. А кацапські олігархи стреножені санкціями і не горять бажанням давати бабло сімейці.
Трохи історії. В Хрущова був в зятях Адьошка Аджубей, сам за фахом літератор. Хвацький пронира, він якось проліз до Хрущова і той почав йому доручати делікатні міжнародні справи. І Альошка зарвався. Був і Римі і вів бесіду з папою Римським, польські партійці отримали запис розмови і передали в ЦК КПРС, там послухали як він членів Політбюро обзиває, навіть почули, що він скаже папі і всіх розгонять. Його хотіли притягнути до відповідальності, але тут зняли Хрущова і а зятька через 20 років реабілітував уже Мішка Горбачов. Так і ця сімейка - що син, що зять.
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04.12.2022 02:43 Відповісти
Пренадлежать к политическому эстеблешменту такой великой страны, как Америка...и попасться на крючок, какой-то недоделанной гавноРашки.....это нужно быть сказочным *********)))
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04.12.2022 02:45 Відповісти
Син Трампа не знає що в Україні є промосковська церква
він висказався як типовий консерватор що захищає свободу віри
звичайно ліпше промовчав би, бо не знає що рпц та фсб це одна і та сама організація
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04.12.2022 02:46 Відповісти
Яблоко от яблони не далеко падает…

Что папаша писал кипятком о Путине, что сынишка.
Оба поцы.
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04.12.2022 05:55 Відповісти
Ще маємо слухати якогось гімнюха ?!!!Що воно таке і звідки вилізло ? Політик довбаний найшовся ! Сиди там з своїм придурочним татом в не вякай !!!
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04.12.2022 08:20 Відповісти
можливо, добре сформулювати це так, як це зрозуміють республіканці. "Що б ви зробили, якби таліби захотіли побудувати мечеть на місці торгових веж 11 вересня, щоб прославити нападника?"
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04.12.2022 08:01 Відповісти
Та ещё семейка😁😁😁 Походу, из адекватных, там только Иванка.....
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04.12.2022 02:50 Відповісти
занесли капусты и сказали что надо озвучить...
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04.12.2022 03:14 Відповісти
Ось цей байстрюк і спалив свого ПАПІКА підтвердивше то, що він та його папік має відношення до кацапомордих підоросів та агентури фсб, яка працює під прикриттям у церквах підоросів на території США...!!!
ПОРА ЦРУ та ФБР вже в притул зайнятися цією сімейкою шахраїв-шпигунів-зрадників-заколотників.
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04.12.2022 03:22 Відповісти
Эта семейка менеджеров путлера, до сих пор не знает, что их шеф путлер в рашке закрыл проект Украина. Поэтому у нас не должно быть церкви московского сатаната, еще и с названием Украинская.
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04.12.2022 03:44 Відповісти
Запомните этого *******. Он будет гадить Украине где сможет.
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04.12.2022 04:36 Відповісти
Все, що потрібно знати про дану сімейку адамсів-трампів
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04.12.2022 04:40 Відповісти
Де прихиники-трампісти,щось вас не видно...
Все зрозуміло з цим рижим тараканом,сімейка ще та....
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04.12.2022 04:51 Відповісти
упц мп - это часть российской пропагандистской машины.

россия реализовывает свою имперскую политику через упц мп.

Рекламирование упц мп, навязывание русского языка, финансирование пророссийской партии регионов - это инструменты, которыми россия проводила свою имперскую политику в нашей стране.
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04.12.2022 05:07 Відповісти
От є упц. Вона підпорядковується московському патріархату. Тому що у неї немає свого томосу.

Чому б їй не перепідпорядкуватися київському патріархату і ходити під ним?
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04.12.2022 05:13 Відповісти
Это цветочки. Теперь ещё джавелины и проч. в зависимость поставят от того, легализуем ли однополых и прочих извращенцев как у них. в проекте сената.
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04.12.2022 05:57 Відповісти
ahhah, kupuy skotch zamist trusiv, ale tse zh dobre nigh sidaty na rashystsku butylku? Bulbofurer i Putler uzhe boyalusya LGBT, a teper podyvys na yih ***********.
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04.12.2022 07:13 Відповісти
Кто платить -той і замовляє ...
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04.12.2022 06:13 Відповісти
а це ще шо за вулупок? "трамп" стає синонімом дебіла
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04.12.2022 06:19 Відповісти
Глупость, наглость, продажность - это у них наследственное. Духовные скрепы семьи трампов.
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04.12.2022 06:21 Відповісти
да там сложилась целая агентурная группа трампов - и папанька, и сынок... и оба мудаковатые...
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04.12.2022 06:30 Відповісти
Шо за довбой@б?😧
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04.12.2022 06:49 Відповісти
.

Син Трампа - нiхто в Америцi та й сам пiд слiдством.

не вiд цього поца залежить допомога та пiдтримка.
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04.12.2022 07:10 Відповісти
So, the young tramp is pro-Russian?
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04.12.2022 07:11 Відповісти
Якщо ця прокацапська гидота виє, як **** у мороз, то значить, що ми робимо вірну справу. Нехай вилупок рудодупого згадає, що мордор зробив з українськими храмами та священиками у Криму та на Донбасі, а вже тоді вже патякає.
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04.12.2022 07:12 Відповісти
hey Tramp, don't you know that Putin puts his agents into taht religious sect and they spy on Ukraine? The are from the Russian KGB. Agents under cover, always ready to sing church prayers about the russian dictator.
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04.12.2022 07:18 Відповісти
У мене тільки одне питання чому за цю кацапьку церкву взялися тільки зараз? Чому не 30 років тому? Напевно як і з мовою було "а какая радзница'.
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04.12.2022 07:44 Відповісти
Не лякайся! Це Зеля пожартував !
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04.12.2022 07:59 Відповісти
А караван то іде!
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04.12.2022 08:12 Відповісти
Відпрацьовує російські гроші трампьониш.
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04.12.2022 08:18 Відповісти
Українську православну церкву НІХТО не забороняє, а ФСБ в попівській рясі на територів України дійсно не потрібна
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04.12.2022 08:24 Відповісти
сказочньій долбойоб...(с)
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04.12.2022 08:29 Відповісти
..и кто его научил, что выглядеть идиотом чи брехуном - это круто?..
чи он такой и есть?
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04.12.2022 08:36 Відповісти
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04.12.2022 08:41 Відповісти
Такеж лайно як і батько
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04.12.2022 08:41 Відповісти
Який далекоглядний Порошенко, дійсно державник, бо якби не його робота по визнанню Української Церкви І Томос, то ми б ніколи не змогли позбавитись цієї філії московського ФСБ в Україні! А так... дійсні віряни мають де молитись, молитись за себе та за Україну, а любітєлі масковського сатанату нехай ідуть в напрямку за "русскім корабльом"....
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04.12.2022 08:42 Відповісти
... но стомотолог второго ранга Табах и хороший русский Илларионов по прежнему будет называть Трампона лучшим вариантом для Украины =)
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04.12.2022 08:55 Відповісти
А що думає з цього питання коленька лукашенка?
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04.12.2022 09:04 Відповісти
Полезные идиоты тут как тут...
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04.12.2022 09:17 Відповісти
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04.12.2022 09:46 Відповісти
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04.12.2022 09:48 Відповісти
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04.12.2022 09:49 Відповісти
Не просто так Жириновский поднимал в думе бокал шампанского при победе Трампа на выборах.Он больше знал,чем говорил.
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04.12.2022 10:46 Відповісти
Мажор він ів Америці мажор , що ви хочете від людини яка виросла за спиною папіка -мільярдера.
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04.12.2022 10:47 Відповісти
Насрать на семейку рыжего гондона.
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04.12.2022 12:19 Відповісти
Природа вообще отдыхает на фамилии Трамп!
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04.12.2022 13:04 Відповісти
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