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Трамп-молодший заступився за УПЦ МП і поставив під сумнів продовження допомоги Україні
Син експрезидента США Дональд Трамп-молодший досить різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського та українського уряду через санкції проти проросійських діячів УПЦ МП.
Про це він написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Зеленський забороняє Українську православну церкву. Його уряд також відбирає храми Української православної церкви та заарештовує священиків (можливо, тому для демократів він - суперзірка). Він - це цілком про свободу, хлопці. Давайте відправимо йому ще 100 мільярдів доларів без жодної звітності", - написав Трамп-молодший.
Топ коментарі
+88 MrStepanovM
показати весь коментар03.12.2022 23:10
+60 Garry Dron #477536
показати весь коментар03.12.2022 23:11
+42 Mykola Trofimenko #544375
показати весь коментар03.12.2022 23:16
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Трохи історії. В Хрущова був в зятях Адьошка Аджубей, сам за фахом літератор. Хвацький пронира, він якось проліз до Хрущова і той почав йому доручати делікатні міжнародні справи. І Альошка зарвався. Був і Римі і вів бесіду з папою Римським, польські партійці отримали запис розмови і передали в ЦК КПРС, там послухали як він членів Політбюро обзиває, навіть почули, що він скаже папі і всіх розгонять. Його хотіли притягнути до відповідальності, але тут зняли Хрущова і а зятька через 20 років реабілітував уже Мішка Горбачов. Так і ця сімейка - що син, що зять.
він висказався як типовий консерватор що захищає свободу віри
звичайно ліпше промовчав би, бо не знає що рпц та фсб це одна і та сама організація
Что папаша писал кипятком о Путине, что сынишка.
Оба поцы.
ПОРА ЦРУ та ФБР вже в притул зайнятися цією сімейкою шахраїв-шпигунів-зрадників-заколотників.
Все зрозуміло з цим рижим тараканом,сімейка ще та....
россия реализовывает свою имперскую политику через упц мп.
Рекламирование упц мп, навязывание русского языка, финансирование пророссийской партии регионов - это инструменты, которыми россия проводила свою имперскую политику в нашей стране.
Чому б їй не перепідпорядкуватися київському патріархату і ходити під ним?
Син Трампа - нiхто в Америцi та й сам пiд слiдством.
не вiд цього поца залежить допомога та пiдтримка.
чи он такой и есть?