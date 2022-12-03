Трамп-молодший заступився за УПЦ МП і поставив під сумнів продовження допомоги Україні

Син експрезидента США Дональд Трамп-молодший досить різко висловився на адресу президента України Володимира Зеленського та українського уряду через санкції проти проросійських діячів УПЦ МП.

Про це він написав у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський забороняє Українську православну церкву. Його уряд також відбирає храми Української православної церкви та заарештовує священиків (можливо, тому для демократів він - суперзірка). Він - це цілком про свободу, хлопці. Давайте відправимо йому ще 100 мільярдів доларів без жодної звітності", - написав Трамп-молодший.

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