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Новини Війна
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Остін звинуватив Росію в навмисній жорстокості у війні проти України: "Атаки РФ призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень"

остін

Росія з навмисною жорстокістю цілиться у мирних жителів України та її цивільну інфраструктуру.

Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх знарядь. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень", - наголосив Остін.

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За його словами, сусідні з РФ країни дивляться на таку імперську агресію з тривогою, що зростає. Міністр заявив, що конфлікт в Україні дав можливість усім країнам побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.

Автор: 

армія рф (17216) Пентагон (1415) росія (64935) воєнні злочини (1851) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+13
А декому кацапія подобається. Тому це просто балакня світова. При великому бажанні всього світу з кацапією можна покінчити максимум за тиждень. Але чогось це бажання не трапляється. Висновок: ця війна дуже вигідна всьому світові.
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04.12.2022 00:04
+11
мало того, кацапии надо дать гарантии безопасности
чтоб тот жабоед подавился лягушкой!
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04.12.2022 00:07
+10
так! саме так!!! нічим не виправдана жорстокість саме до мирного населення, мирної інфраструктури, до тих хто не представляє ніякої небезпеки для самої срахи і її серливого війська ...
тільки з жінками і дітьми.... з транформаторами і хатами вміє воювати ця ********** рать...
(Єнота ім теж не пробачу!!)
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04.12.2022 00:11
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А декому кацапія подобається. Тому це просто балакня світова. При великому бажанні всього світу з кацапією можна покінчити максимум за тиждень. Але чогось це бажання не трапляється. Висновок: ця війна дуже вигідна всьому світові.
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04.12.2022 00:04 Відповісти
мало того, кацапии надо дать гарантии безопасности
чтоб тот жабоед подавился лягушкой!
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04.12.2022 00:07 Відповісти
Які мільйони, які мільярди? ******* світова військова техніка знищує кацапську савєцку техніку максимум за тиждень з мінімальними витратами. Але...
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04.12.2022 00:39 Відповісти
можна бути крутими, і покласти мільйони чи мільярди життів, і заради чого? Щоб врятувати українців, які відмовлялись від самозахисту і погоджувались но роль недорозвинутого придатка, для московії?
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04.12.2022 00:35 Відповісти
Які мільйони, які мільярди? ******* світова військова техніка знищує кацапську савєцку техніку максимум за тиждень з мінімальними втратами. Але...
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04.12.2022 00:40 Відповісти
Але в них є ядерна зброя. І не покінчує з ними ніхто саме через це.
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04.12.2022 00:42 Відповісти
Ядерна зброя тут ні до чого.
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04.12.2022 00:45 Відповісти
Бо ядерна зброя є не тільки у кацапів.
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04.12.2022 00:46 Відповісти
Головне що в нас ії нема. Ти ж не хвастаєшся чужим мерсом.
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04.12.2022 00:50 Відповісти
В нас їх немає, бо самі її просрали. Є таке оповідання, Україна то не росія. Один вилупок її "написав".
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04.12.2022 17:39 Відповісти
Кацапи теж говорять аналоговнет, не будь кацапом.
Буде ядерна війна, а знищення одного великого міста, це мільйони жертв. Навіть якщо вдасться збити 99% ракет москви.
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04.12.2022 01:38 Відповісти
І при маленькому теж
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04.12.2022 08:43 Відповісти
Уявляю, як вони цього остіна сротймають. "О, сматри какой баклажан. Чё он там трындит? Да пашол он на ..й"
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04.12.2022 00:07 Відповісти
так! саме так!!! нічим не виправдана жорстокість саме до мирного населення, мирної інфраструктури, до тих хто не представляє ніякої небезпеки для самої срахи і її серливого війська ...
тільки з жінками і дітьми.... з транформаторами і хатами вміє воювати ця ********** рать...
(Єнота ім теж не пробачу!!)
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04.12.2022 00:11 Відповісти
‼️Четверть украинцев ПОДЛЕЖАЛА УНИЧТОЖЕНИЮ В ЛАГЕРЯХ!
| Киву назначили главным ПОЛИЦАЕМ / ПЕТРОВ

https://youtu.be/4yxIrw60B5I

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04.12.2022 00:53 Відповісти
Где ПВО, которое должен был поставить Белый Дом, в соответствии с Ленд-лизом??
Где Ленд-лиз??
Американский генерал-лейтенант , Кит Келлог:
,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение.... ,,
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04.12.2022 00:11 Відповісти
орк, а ти чого переживаєш?
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04.12.2022 00:14 Відповісти
Московія рашистів впродовж 30 років здійсьнює військові злочини проти людяності, а з 2014 року ПРОТИ УКРАЇНИ на очах ООН, ОБСЄ та всього світу!!!
Військовий злочинець прутін, разом із своїми приспішниками, повинен бути ПОКАРАНИЙ МІЖНАРОДНИМ ПРАВОВИМ СУДОМ!!!
Слава Захисникам України!!
‼️⚔️❤️🇺🇦🇺🇸🇬🇧🇩🇪🇱🇹🇫🇮🇳🇴🇪🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️😡😠🤔⚖️🤯‼️‼️‼️
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04.12.2022 00:16 Відповісти
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04.12.2022 00:54 Відповісти
А в Сирії вони чим займались? Тоді всі мовчали. ніби, повилазило.
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04.12.2022 00:19 Відповісти
У Сирії вони заплющували очі, тому що росія ними сприймалась як менше зло проти ІДІЛу.
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04.12.2022 01:28 Відповісти
Здрасте, а вы не видели что они делали в Чечне, Сирии?
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04.12.2022 00:45 Відповісти
В сравнении с политикой запах разложившегося трупа может показатся тонким ароматом духов "Шанель№5"...
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04.12.2022 01:02 Відповісти
Верно сказал Остин. Надо рассказывать всему миру о преступлениях Кремля в Украине!
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04.12.2022 01:49 Відповісти
"ми не могем иначе". У бабуїнів робота нано-мізків не спостерігається. Там керівництво все на кровожерливих інстинктах. Ось і планують абсолютно все, покору або знищення. Гібридною війною і не пахне йде тотальна війна на знищення держави України.
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04.12.2022 02:25 Відповісти
Ну ти дивись-Остін відкрив Америку..."сказав"
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04.12.2022 04:36 Відповісти
Сподіваюсь що всі держави які бояться нападу мордору,озброюються.Бо інакше і в них може початись щось подібне
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04.12.2022 08:25 Відповісти
 
 