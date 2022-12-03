Остін звинуватив Росію в навмисній жорстокості у війні проти України: "Атаки РФ призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень"
Росія з навмисною жорстокістю цілиться у мирних жителів України та її цивільну інфраструктуру.
Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.
"Росія з навмисною жорстокістю ставить цивільне населення та цивільну інфраструктуру під приціл своїх знарядь. Російські війська вбили тисячі українських громадян. Російські атаки призвели до загибелі дітей, руйнування шкіл та розгрому лікарень", - наголосив Остін.
За його словами, сусідні з РФ країни дивляться на таку імперську агресію з тривогою, що зростає. Міністр заявив, що конфлікт в Україні дав можливість усім країнам побачити тиранічну та смертельну війну, яку ніхто не хотів би пережити.
Топ коментарі
+13 Andrii Pushkarchuk
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+11 Женя-Женя
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+10 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар04.12.2022 00:11
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чтоб тот жабоед подавился лягушкой!
Буде ядерна війна, а знищення одного великого міста, це мільйони жертв. Навіть якщо вдасться збити 99% ракет москви.
тільки з жінками і дітьми.... з транформаторами і хатами вміє воювати ця ********** рать...
(Єнота ім теж не пробачу!!)
| Киву назначили главным ПОЛИЦАЕМ / ПЕТРОВ
https://youtu.be/4yxIrw60B5I
Где Ленд-лиз??
Американский генерал-лейтенант , Кит Келлог:
,,В настоящее время США не заинтересованы в победе Украины в противостоянии с Россией.
Если бы мы хотели, чтобы они победили, мы бы давно уже дали им подходящее вооружение.... ,,
Військовий злочинець прутін, разом із своїми приспішниками, повинен бути ПОКАРАНИЙ МІЖНАРОДНИМ ПРАВОВИМ СУДОМ!!!
Слава Захисникам України!!
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