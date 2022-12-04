За уточненими даними протягом 2 грудня було поранено близько 300 російських окупантів, - Генштаб
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат окупантів 2 грудня у Запорізькій та Луганській областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.
"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 - загиблими.
Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється", - зазначається у повідомленні.
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Хай їх побутовий сифіліс доб'є...