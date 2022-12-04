УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
7572 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
2 626 8

За уточненими даними протягом 2 грудня було поранено близько 300 російських окупантів, - Генштаб

рф,втрати,русня

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив інформацію щодо уточнених втрат окупантів 2 грудня у Запорізькій та Луганській областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

"Противник продовжує зазнавати втрат. Так, 2 грудня в результаті вогневого ураження району зосередження противника у місті Старобільськ Луганської області, втрати ворога склали близько 30 військовослужбовців пораненими та 14 - загиблими.

Протягом 2 грудня, в Мелітопольському та Василівському районах Запорізької області, окупанти втратили понад 270 осіб пораненими. Інформація щодо загиблих уточнюється", - зазначається у повідомленні.

Також читайте: Минулої доби морпіхи знищили 43 окупанти та БМП. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Генштаб ЗС (6493) Запорізька область (3567) втрати (4384) Луганська область (4874)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А дохлих скільки? Щось останнім часом не те коїться в нашому житті.
показати весь коментар
04.12.2022 00:48 Відповісти
Це коригування в меншу, чи в більшу сторону?
показати весь коментар
04.12.2022 01:02 Відповісти
Тай х*й їхньої мами на них...
Хай їх побутовий сифіліс доб'є...
показати весь коментар
04.12.2022 01:07 Відповісти
показати весь коментар
04.12.2022 01:16 Відповісти
Всі поранені теж здохнуть 😠
показати весь коментар
04.12.2022 01:32 Відповісти
Невдовзі поранені будуть битися за місця у переходах рашки ...
показати весь коментар
04.12.2022 01:40 Відповісти
Санітарна очистка планети йде по плану...
показати весь коментар
04.12.2022 04:25 Відповісти
Генерал мороз превратит 3оо в 2оо. Вот не сиделось на русской печке
показати весь коментар
04.12.2022 05:43 Відповісти
 
 