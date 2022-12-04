Заступника Шойгу Фоміна могли відправити до Ірану домовлятися про нові дрони та ракети, - ISW

У Тегерані начальник Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері зустрівся з заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Олександром Фоміним. Сторони могли обговорювати нові постачання дронів та ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили "неуточнену" військову співпрацю.

"Можливо, вони обговорювали продаж іранських безпілотників та ракет Росії для використання в Україні. Багері є головнокомандувачем оборони Ірану та відповідає за військову політику та стратегічне керівництво", - пишуть аналітики.

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