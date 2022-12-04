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Заступника Шойгу Фоміна могли відправити до Ірану домовлятися про нові дрони та ракети, - ISW

іран

У Тегерані начальник Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Багері зустрівся з заступником міністра оборони Росії генерал-полковником Олександром Фоміним. Сторони могли обговорювати нові постачання дронів та ракет.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Згідно з офіційними повідомленнями іранських державних ЗМІ, вони обговорили "неуточнену" військову співпрацю.

"Можливо, вони обговорювали продаж іранських безпілотників та ракет Росії для використання в Україні. Багері є головнокомандувачем оборони Ірану та відповідає за військову політику та стратегічне керівництво", - пишуть аналітики.

Читайте: США буде намагатися зірвати постачання зброї з Ірану до Росію, - Bloomberg

Автор: 

Іран (2009) ракети (4004) Шойгу Сергій (626) дрони (4624) ISW (653)


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Після Ірану його потрібно відправити до пекла.
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04.12.2022 06:37 Відповісти
Росія просить у Ірану ракети та дрони, Іран просить у Росії спецзасоби для розгону демонстрацій та вуличних заворушень.
"Взаимовыгодное сотрудничество" двух братніх режимів з однаковими цінностями
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04.12.2022 06:41 Відповісти
 
 