Путін здивований провалом в Україні і може змінити деякі короткострокові цілі, - розвідка США
Президент Росії Володимир Путін був здивований провалом Збройних сил РФ в Україні та може скоротити на якийсь час свої цілі в Україні.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters, про це заявила директорка Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони в Каліфорнії.
При цьому вона зазначила, що глава Кремля не змінив довгострокових планів щодо України.
"Можливо, Путін захоче скоротити свої короткострокові військові цілі, щоб повернутися до своїх планів за деякий час", - заявила Хейнс.
Вона сказала, що Росія "доволі швидко" витратила свої військові запаси.
"Я справді думаю, що він стає більш обізнаним про проблеми, з якими стикаються військові в Росії. Але нам все ще не ясно, чи має він на нинішньому етапі повну картину проблем. Ми бачимо брак боєприпасів, морального духу, проблеми із постачанням, логістикою", - сказала Хейнс.
Відповідаючи на питання про наслідки атак Росії на енергосистему України та іншу громадянську інфраструктуру, Хейнс сказала, що мета Москви почасти полягала в тому, щоб підірвати волю українців до опору.
"Я думаю, що ми не бачимо жодних доказів того, що воля українців підірвалася. При цьому економіка України дуже страждає", - зазначила вона.
Хейнс додала, що США не вважають імовірною зміну режиму в Росії через війну та падіння влади в Ірані через протести.
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Знищили танк і на його місце треба поставити п'ять танків але цього немає використовує танки застарілих зразків бо новітні знищені. А коли виготовлять ці танки в Росії для цього знадобиться час і лінія фронту звісно переміститься.
Чим більше Україна буде знищувати техніки тим більше Росія буде відчувати її нестачу і не встигати виготовляти.
Просто треба перемогти промисловість ВПК Росії
но впав на дyпy і oбoсpaвся..."
- ЇЗДИТИ ПО КОЛДОБИНАМ І ЯМАМ
ЧИ
- ГАРНИЙ АСФАЛЬТ І СМЕРТЬ БІЛЬШЕ 100 ТИСЯЧ УКРАЇІНЦІВ ЗА КІЛЬКА МІСЯЦІВ,
ДУМАЮ ВІДПОВІДЬ БУЛА Б НЕ НА КОРИСТЬ Зе КЛОУНСЬКОЇ ВЛАДИ.
Но если бы холуи ему сказки не рассказывали он бы не полез
План "Украина за 10 дней" это даже не авантюра а полный бред
З 1991 по 2014 ми втрачали армію.
З 2014 по 2019 укріплювали
И это к сожалению факт
Нужно было Договор требовать но видимо всех все устраивало
І з кожним рішенням путін одночасно промацує пасивну масу, оцінюючи наслідки - чи не зламається його фундамент і чи витримає його. У цьому контексті часткова мобілізація показала, що вона витримає.
Кремль приносить в Україну не «російськість», а тотальну деславонізацію укупі з комунізацією і кадириризацією. Де російських «кузьмичів» в пошарпаних штанях переслідують чеченці, оснащені "с иголочки" за субсидовані гроші з російських регіонів, де командира спецпідрозділу «Ахмат» Апті Алаудьова призначають заступником начальника «народної міліції ЛНР»