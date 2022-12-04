РФ зіштовхнеться з проблемами під час створення точних ракет, - розвідка США
Росія може зазнати труднощів при створенні високоточних ракет, які використовуються для завдання ударів по Україні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву директорки Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.
За її словами, Росія використовує більше ракет, ніж виробляє.
"Я не можу назвати на цьому майданчику точних цифр, але ця витрата високоточних боєприпасів відбувається доволі швидко. За нашими даними, у них немає можливості робити повністю у себе те, що вони зараз витрачають. Тож це буде для них викликом", - сказала Хейнс.
Топ коментарі
+8 Urs
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+6 Voc Vox
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+3 Юрий Викторович #524822
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радянський союз вам у приклад
Та які втридорога,портативна електростанція(не генератор)до відомих подій вважалася такою собі дорогою цяцькою вартістю 19 тис грн.А зараз це для багаьох необхідна річ,особливо в багатоповерхівках(не отруює повітря),коштує 63 тис грн.
Невже хтось вірить у деталі з побутової техніки? Більш вирогідно, що ота купа літаків з Китаю завозить вже готові вузли.