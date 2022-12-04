РФ зіштовхнеться з проблемами під час створення точних ракет, - розвідка США

Росія може зазнати труднощів при створенні високоточних ракет, які використовуються для завдання ударів по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву директорки Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.

За її словами, Росія використовує більше ракет, ніж виробляє.

"Я не можу назвати на цьому майданчику точних цифр, але ця витрата високоточних боєприпасів відбувається доволі швидко. За нашими даними, у них немає можливості робити повністю у себе те, що вони зараз витрачають. Тож це буде для них викликом", - сказала Хейнс.

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