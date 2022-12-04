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РФ зіштовхнеться з проблемами під час створення точних ракет, - розвідка США

ракета

Росія може зазнати труднощів при створенні високоточних ракет, які використовуються для завдання ударів по Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву директорки Національної розвідки США Евріл Хейнс на щорічному Форумі національної оборони у Каліфорнії.

За її словами, Росія використовує більше ракет, ніж виробляє.

"Я не можу назвати на цьому майданчику точних цифр, але ця витрата високоточних боєприпасів відбувається доволі швидко. За нашими даними, у них немає можливості робити повністю у себе те, що вони зараз витрачають. Тож це буде для них викликом", - сказала Хейнс.

Також читайте: Путін здивований провалом в Україні і може змінити деякі короткострокові цілі, - розвідка США

Автор: 

розвідка (3856) ракети (4004) росія (64935) США (22525)


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Топ коментарі
+8
Будут изготавливать низкоточные, используя гражданские электронные компоненты, закупаемые на свободном рынке (в том числе и в США) росийскими "туристами" и эмигрантами из росии.
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04.12.2022 07:16
+6
Кирилл Тимошенко придумал новую/старую ковид схему с гуманитарным грузом, только теперь вместо масок и респираторов в страну будут завозить генераторы. Главным поставщиком будет всем известный Эпицентр, который без проблем будет завозить генераторы, а продавать их будет с наценкой 300-400%. Всем остальным власть будет максимально ставить палки в колёсах на таможни, чтобы Герега мог заработать и занести на Банковую.
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04.12.2022 07:38
+3
Який сором,люди безплатно дають,а «свої»втридорога деруть.
Та які втридорога,портативна електростанція(не генератор)до відомих подій вважалася такою собі дорогою цяцькою вартістю 19 тис грн.А зараз це для багаьох необхідна річ,особливо в багатоповерхівках(не отруює повітря),коштує 63 тис грн.
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04.12.2022 07:56
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Будут изготавливать низкоточные, используя гражданские электронные компоненты, закупаемые на свободном рынке (в том числе и в США) росийскими "туристами" и эмигрантами из росии.
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04.12.2022 07:16 Відповісти
вони і зараз надмірною точністю не відрізняються
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04.12.2022 08:12 Відповісти
будем считать, что сейчас у них средняя точность.
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04.12.2022 08:16 Відповісти
ну так у варіанті - робити на тиждень п"ять примітивних ракет і влучати ними в Україну кацапи можуть існувати вічно (в теорії звісно), ще й задоволені будуть, комусь насерли - день пройшов не марно
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04.12.2022 08:28 Відповісти
теоретически -да. Но до тех пор, пока другие проблемы не станут главнее.
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04.12.2022 08:30 Відповісти
у нормального кацапа нема проблеми "главнєє" ніж насерти іншому
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04.12.2022 08:33 Відповісти
в их пирамиде Маслоу пожрать все-таки в основании пирамиды, а посрать - это уже наверху.
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04.12.2022 08:38 Відповісти
а от і нє, вони в плані нагадити сусіду - творчі люди, тобто заради того щоб зробити комусь зле будуть жити в зубожінні

радянський союз вам у приклад
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04.12.2022 09:00 Відповісти
вот в советский союз их как раз и надо вернуть, что бы больше не было возможности воевать с Западом.
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04.12.2022 09:07 Відповісти
Будут нас рідше бити по голові .
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04.12.2022 07:29 Відповісти
Не будуть вони рідше бить.Високоточні для знищення якогось одного об'єкту,а вони по площам гатять
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04.12.2022 07:50 Відповісти
Кирилл Тимошенко придумал новую/старую ковид схему с гуманитарным грузом, только теперь вместо масок и респираторов в страну будут завозить генераторы. Главным поставщиком будет всем известный Эпицентр, который без проблем будет завозить генераторы, а продавать их будет с наценкой 300-400%. Всем остальным власть будет максимально ставить палки в колёсах на таможни, чтобы Герега мог заработать и занести на Банковую.
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04.12.2022 07:38 Відповісти
Епоха великого крадівництва плавно переходить в епоху великого обдирання лохів на війні. Зато паржалі.
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04.12.2022 07:49 Відповісти
Який сором,люди безплатно дають,а «свої»втридорога деруть.
Та які втридорога,портативна електростанція(не генератор)до відомих подій вважалася такою собі дорогою цяцькою вартістю 19 тис грн.А зараз це для багаьох необхідна річ,особливо в багатоповерхівках(не отруює повітря),коштує 63 тис грн.
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04.12.2022 07:56 Відповісти
Таке враження, що в бідній Україні обдирання народу ніколи не закінчиться, навіть війна цих сук не виправила.
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04.12.2022 08:14 Відповісти
Шо, вкрадені пральні машини і мікрохвильовки вже закінчились?
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04.12.2022 07:50 Відповісти
Високоточні ракети радянського зразка x-55 i подібні і далі будуть виготовляти в три зміни по старій совєцькій технології,накрайняк з телефлнів виколопують що нехватає, хоча нашо колупати- Китай рядом
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04.12.2022 08:23 Відповісти
Наші умільці розібрали залишки бледіни і встановили конкретних виробників з США, Канади і Європи.
Невже хтось вірить у деталі з побутової техніки? Більш вирогідно, що ота купа літаків з Китаю завозить вже готові вузли.
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04.12.2022 09:26 Відповісти
ці заяви на рівні припущень, міркувань з надією на краще. У мордорі достатньо ресурсів для продовження ракетного терору. Але Україна теж має ракетобудівну промисловість і тут вже виникає велика кількість запитань...
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04.12.2022 11:19 Відповісти
 
 