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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Шойгу літав у Мінськ, щоб здійснювати тиск у питанні подальшої підтримки російської агресії проти України, - ISW

шойгу

Американські аналітики вважають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався у Мінську з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб, імовірно, здійснювати тиск у питанні подальшої підтримки російської агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті наголосили, що Шойгу зустрівся з Хреніним і Лукашенком, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь з метою подальшої підтримки наступальної кампанії Росії в Україні.

Аналітики інституту зазначили, що на зустрічі Шойгу і Хреніна були підписані поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

ISW раніше оцінював, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які обмежують готовність Лукашенка зробити це.

Також читайте: Шойгу прилетів у Мінськ на перемовини щодо військово-технічного співробітництва

Автор: 

Білорусь (7923) Шойгу Сергій (626) Мінськ (828) ISW (653)


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Топ коментарі
+9
Лука хитрить, юлить, а лізти в Гаагську петлю не хоче.
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04.12.2022 07:54
+5
Ездил з тыском, бо в симбирских епенях ааленям уже не вистачае ягельку.
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04.12.2022 07:53
+2
Після несподіваної смерті свого міністра закордонних справ гнила картоплина посилила охорону самого себе та своєї сім'ї, боїться тварюка що буде наступним. Цілком ймовірно, що путін його такі додавить, лукашенко вже обосрався на 90% перед усім світом, так що горить сарай-гори і хата, цілком можливо лукашенко і нападе.
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04.12.2022 08:11
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Ездил з тыском, бо в симбирских епенях ааленям уже не вистачае ягельку.
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04.12.2022 07:53 Відповісти
Лука хитрить, юлить, а лізти в Гаагську петлю не хоче.
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04.12.2022 07:54 Відповісти
Гаазька петля вже йому світить. Він не хоче залишитись без охорони від беларусів.
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04.12.2022 11:48 Відповісти
"Новічка" привозив? Чекаємо, хто в білорусів наступний на той світ піде...
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04.12.2022 07:54 Відповісти
Не, это быстрее всего беловежский договорнячок-2, бо кремлядь уже проиграла пыню, отправляет на лугандонию, мол перевести стрелки на нас, по случаю официальной пыниной даты...АМИНЬ.
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04.12.2022 08:03 Відповісти
олень. шаман.сиивол розгрома русні.
твой дом - тюрьма.
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04.12.2022 07:54 Відповісти
Після несподіваної смерті свого міністра закордонних справ гнила картоплина посилила охорону самого себе та своєї сім'ї, боїться тварюка що буде наступним. Цілком ймовірно, що путін його такі додавить, лукашенко вже обосрався на 90% перед усім світом, так що горить сарай-гори і хата, цілком можливо лукашенко і нападе.
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04.12.2022 08:11 Відповісти
Скоріш повірю, що застрелиться через безвихідь. Бульбафюрер явно розумніший за *****, ситуацію прораховує. Ну нападе, ну примусить ЗСУ тимчасово трохи відтягти сили (або відійдемо від Бахмута, або призупинимо свій наступ), але ж він через 1-2 тижні залишиться без армії і з позором.
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04.12.2022 08:17 Відповісти
https://youtu.be/E0OlqbDVMfI Самолет шойгу приземлился в Беларуси...
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04.12.2022 08:11 Відповісти
А коменти до цього відео від совкодрочерів читали?
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04.12.2022 08:40 Відповісти
не, ща посмотрю...
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04.12.2022 08:41 Відповісти
Первый отзыв: Это топовая песня!!! И певец мощный Слава Якутии и Северным регионам!!... ТЬФУ... далеьше не буду читать... КАЦАПАМ - ТРЫНДА.
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04.12.2022 08:43 Відповісти
Ой пора вже Конотопським Відьмам впритул зацікавитись цими періфірійними аматорами з дикого краю
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04.12.2022 08:51 Відповісти
Лукашеску боится Джавелинов и Стингеров...получить от генерала Залужного 🤣🤣🔱❤️🖤🔱💪✌️🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇺🇦💙💛 Слава ЗСУ
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04.12.2022 09:31 Відповісти
дурниці пишете.якщо він не отримав по зубах від України коли русня була вже в Києві,зеленьтим більше зараз не буде бити по своєму бітумно-вагнеровському дружбану
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04.12.2022 10:03 Відповісти
Лукаш прекрасно знает куда испарились танковые армады путлера..типа Кантемировская и Таманская дивизии...были и стали ИХТАМНЕТ..💀☠️🦍🦍🦍
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04.12.2022 09:35 Відповісти
треба було Шойгу привезти з собою у Менск шаманів щоб вони з бубнами провели ритуал вселення у Сашу-агрофюрера Духа Воїна....
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04.12.2022 10:00 Відповісти
В Украине на сегодня воюет против хмырей путлера 5 бригад белорусов...А это почти 15 тысяч...вопрос простой... сколько Шариковых у Лукаша?🤣
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04.12.2022 10:20 Відповісти
 
 