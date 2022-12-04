Шойгу літав у Мінськ, щоб здійснювати тиск у питанні подальшої підтримки російської агресії проти України, - ISW

Американські аналітики вважають, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу зустрічався у Мінську з білоруським міністром оборони Віктором Хреніним та самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком, щоб, імовірно, здійснювати тиск у питанні подальшої підтримки російської агресії проти України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

В інституті наголосили, що Шойгу зустрівся з Хреніним і Лукашенком, ймовірно, для того, щоб тиснути на Білорусь з метою подальшої підтримки наступальної кампанії Росії в Україні.

Аналітики інституту зазначили, що на зустрічі Шойгу і Хреніна були підписані поправки до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері.

ISW раніше оцінював, що Білорусь навряд чи вступить у війну в Україні через внутрішні фактори, які обмежують готовність Лукашенка зробити це.

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