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За минулу добу росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА. ІНФОГРАФІКА

Окупаційні війська РФ за минулу добу вбили 1 цивільного жителя в Донецькій області.

Про це повідомив очільник ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

"За 3 грудня росіяни вбили 1 цивільного на Донеччині - у Предтечиному.

Ще 5 людей в області зазнали поранень", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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За минулу добу росіяни вбили 1 мирного жителя Донеччини, 5 осіб зазнали поранень, - ОВА 01

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жертви (1780) Донецька область (8328) Кириленко Павло (907)


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