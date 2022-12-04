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Новини Агресія Росії проти України Війна
2 092 10

До лікарні в Мелітополі привезли нову партію поранених та тіла загиблих окупантів, - Генштаб ЗСУ

рф

Російські загарбники направили до лікарні у Мелітополі нову партію поранених та тіла своїх загиблих.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, розміщеному на його сторінці у Facebook.

"2 грудня, до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів", - зазначається у ньому.

При цьому у Генштабі уточнили, що у період з 28 по 30 листопада цього року до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників було доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей.

Також читайте: Росіяни завезли до окупованого Токмака понад 10 авто з убитими та пораненими, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17216) Генштаб ЗС (6497) ліквідація (3865) Мелітополь (770)


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Топ коментарі
+9
Нехай везуть зразу на скотомогильник.
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04.12.2022 08:37
+7
Бідні лікарі в Мелітополі, їх ще змушують лікувати цю мерзоту і розбирати смердючі російські трупи. Я ще чула, що рашисти відбирають у них зарплату.
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04.12.2022 08:38
+6
Супер !!! Слава ЗСУ !!!
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04.12.2022 08:39
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шо, в Токмак уже не помещаются??
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04.12.2022 08:35 Відповісти
Нехай везуть зразу на скотомогильник.
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04.12.2022 08:37 Відповісти
Бідні лікарі в Мелітополі, їх ще змушують лікувати цю мерзоту і розбирати смердючі російські трупи. Я ще чула, що рашисти відбирають у них зарплату.
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04.12.2022 08:38 Відповісти
Супер !!! Слава ЗСУ !!!
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04.12.2022 08:39 Відповісти
А шо георгиевсие ленточки им не помогают?
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04.12.2022 08:40 Відповісти
АстАнАвітесь!
КаZZапський автоваз вже не встигає за ЗСУ і був змушений залучити до виробництва чмосквічей китайських сААтєчєственніков
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04.12.2022 08:48 Відповісти
Ось і ціль можна було б вдарити по лікарні де є рашисти
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04.12.2022 08:52 Відповісти
Ідіот?
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04.12.2022 10:38 Відповісти
На війні панує жорстокість а не вибір кого вбити а кого пожаліти .
Коли Україна буде дуже жорстокою тоді краще буде а то вибирають туди не стріляйте бо там наші люди і що ? Це війна і ніхто нікому не винен
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04.12.2022 11:33 Відповісти
Ти про "Право війни" коли-небудь чув? Про І та ІІ Женевські конвенції? Чим ми будем відрізняться від кацапів після обстрілу медичних закладів? Кольором шевронів? Пропонуєш нам сісти в Гаазі на лаву пісудних поряд з кацапами?
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04.12.2022 11:47 Відповісти
 
 