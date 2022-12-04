До лікарні в Мелітополі привезли нову партію поранених та тіла загиблих окупантів, - Генштаб ЗСУ
Російські загарбники направили до лікарні у Мелітополі нову партію поранених та тіла своїх загиблих.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, розміщеному на його сторінці у Facebook.
"2 грудня, до місцевої лікарні Мелітополя привезли чергову партію поранених та тіла загиблих окупантів", - зазначається у ньому.
При цьому у Генштабі уточнили, що у період з 28 по 30 листопада цього року до 70 поранених та понад 230 загиблих російських загарбників було доправлено до лікарняних закладів тимчасово окупованих населених пунктів Донецької та Луганської областей.
Топ коментарі
+9 Белла Богун
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КаZZапський автоваз вже не встигає за ЗСУ і був змушений залучити до виробництва чмосквічей китайських сААтєчєственніков
Коли Україна буде дуже жорстокою тоді краще буде а то вибирають туди не стріляйте бо там наші люди і що ? Це війна і ніхто нікому не винен