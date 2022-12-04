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Упродовж минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 14 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Новоолександрівка, Ольгівське, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір'я, Залізничне, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ, Біленьке, Новопавлівка, Гуляйполе, Плавні, Кам'янське. Надійшло 25 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями РФ", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 59 осіб, з них 8 - діти.

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обстріл (28250) Запорізька область (3567)


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