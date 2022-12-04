Заява Макрона про гарантії безпеки для РФ стала частиною російської інформаційної операції, - ISW
Заява президент Франції Еммануеля Макрона посилила російську інформаційну операцію про необхідність Заходу обговорити "гарантії безпеки" для Москви.
Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.
Вони нагадали, що "гарантії безпеки", яких вимагає Росія, включають частковий демонтаж НАТО шляхом повернення до кордонів 1997 року та надання Москві права вето на майбутнє розширення альянсу.
Востаннє ці вимоги згадував у своєму виступі 1 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.
"Вимога Росії щодо "гарантій безпеки" є частиною більшої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну", - йдеться у звіті ISW.
Аналітики вважають, що "гарантії безпеки", які Україна, НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої війни, можуть бути більш слушною темою для розмови західних лідерів, які планують переговори з Москвою.
Нагадаємо, 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. У відповідь на це голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії.
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окупація союзними військами НАТО
років через 50-100 може й буде з них якась пристойна країна
бо з дідами на палках кожен рік та щоденним миттям голови солов'їним помьйотом толку не буде
Тільки своє: Крим, Бамбас, Таврія то вже не питання, ну й звісно ісконно українські Кубань та Бєлгородщина- Курщина
Грудень: гарантії бєзапаснасті для росісі
У тих, кого не повісили, була надійна охорона камери та гарантоване харчування
України це теж стосується - не можна обирати у президенти того, хто виступав на корпоративах у московських лазнях.
Слідом йде Оман і так далі...
Що у пині реально є доньки?
Аблооолом..... 😂
Забудьте о Франции!
И я знаю еще с советских времен, что Южмаш производил ракетного оружия больше, чем вся Западная Европа вместе взятая.
"Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію та наших громадян. Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту внаслідок її використання для нападів на російську територію", - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1.
А ще сміялись з Саркозла, а він таки бомбив Кадафі.
Ви хоч уявляєте хто такі українці? Чий у нас Тризуб? Володимира Великого!
Він захопив Полоцьке князівство (Білорусь), вбив сина полоцького князя, а його дочку зґвалтував на очах у батька.
Які нафіг гарантії?
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Літак? А як же! Стопятьсот мильонів баксів? Зберемо! Тільки дайте трохи часу, бо треба зібрати пару вагонів грошей дрібними купюрами (та перерахувати ж!) та збудувати зльотну полосу для літака саме тут!
А тим часом група захвату готується...