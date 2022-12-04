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Заява Макрона про гарантії безпеки для РФ стала частиною російської інформаційної операції, - ISW

макрон

Заява президент Франції Еммануеля Макрона посилила російську інформаційну операцію про необхідність Заходу обговорити "гарантії безпеки" для Москви.

Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони нагадали, що "гарантії безпеки", яких вимагає Росія, включають частковий демонтаж НАТО шляхом повернення до кордонів 1997 року та надання Москві права вето на майбутнє розширення альянсу.

Востаннє ці вимоги згадував у своєму виступі 1 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Вимога Росії щодо "гарантій безпеки" є частиною більшої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну", - йдеться у звіті ISW.

Також читайте: Шойгу літав у Мінськ, щоб здійснювати тиск у питанні подальшої підтримки російської агресії проти України, - ISW

Аналітики вважають, що "гарантії безпеки", які Україна, НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої війни, можуть бути більш слушною темою для розмови західних лідерів, які планують переговори з Москвою.

Нагадаємо, 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. У відповідь на це голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії.

Автор: 

росія (64935) Франція (3046) Макрон Емманюель (1451)


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Топ коментарі
+26
як гарантії для країни терориста ???
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04.12.2022 08:57
+18
щось я не пригадаю гарантій безпеки для нацистів
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04.12.2022 09:09
+17
Найкраща гарантія безпеки для рашки -
окупація союзними військами НАТО

років через 50-100 може й буде з них якась пристойна країна

бо з дідами на палках кожен рік та щоденним миттям голови солов'їним помьйотом толку не буде
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04.12.2022 09:13
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як гарантії для країни терориста ???
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04.12.2022 08:57 Відповісти
Наші гарантії - не будемо чіпати рашку під шконкою
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04.12.2022 09:07 Відповісти
Найкраща гарантія безпеки для рашки -
окупація союзними військами НАТО

років через 50-100 може й буде з них якась пристойна країна

бо з дідами на палках кожен рік та щоденним миттям голови солов'їним помьйотом толку не буде
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04.12.2022 09:13 Відповісти
Гарантії, що ми заберемо тільки свої території і не будемо зазіхати на їхні ...
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04.12.2022 09:27 Відповісти
Україна може оголосити своїми територіями усі окуповані зараз кацапами території УНР згідно Парижського мирного договору 1919 року !!!!

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04.12.2022 09:47 Відповісти
От цього якраз і не треба, не треба перетворюватись на рашку. Ми ще тяжко собі уявляємо як ми будемо інтегрувати назад окуповані території, це ще та задачка с зірочкою. Дивлячись за кого у нас голосують на виборах стає страшно кого може вибрати електорат з тих територій. Треба розвиватись в межах міжнародно признаних кордонів. А розпадеться рашка, тоді можно думати про якісь ПРАВОВІ стосунки з новоутвореними суб'єктами.
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04.12.2022 09:54 Відповісти
йой, най буде. щоб двічі не вставати
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04.12.2022 10:19 Відповісти
та українські клині в сибіру, як частина проекту послаблення московії без посилення китаю
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04.12.2022 10:24 Відповісти
Ні нам чужого не треба!
Тільки своє: Крим, Бамбас, Таврія то вже не питання, ну й звісно ісконно українські Кубань та Бєлгородщина- Курщина
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04.12.2022 09:49 Відповісти
Гарантійний строк закінчився ...
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04.12.2022 08:59 Відповісти
Це не гарантійний випадок, нащо пломбу зривали ))
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04.12.2022 09:36 Відповісти
наличие ядерного оружия у кацапов уже не гарантия ихней безопасности?
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04.12.2022 08:59 Відповісти
Природньо, бо вони автоматично стають першочерговою ціллю НАТО
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04.12.2022 09:15 Відповісти
автоматично від чого?
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04.12.2022 09:48 Відповісти
В пятницу 2 декабря в режиме видеосвязи президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности РФ. После основной части в закрытом формате узким составом обсуждали доклад президенту, который представил секретарь Совбеза Николай Патрушев. В докладе Путину сообщили, что 87% стратегических и тактических ракетно-ядерных вооружений России имеют ограничения к применению, то есть - являются "ядерным мусором", не пригодным к применению. Перспективы уничтожения мира начинают постепенно испаряться.
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04.12.2022 15:32 Відповісти
я не понял ты за кацапов переживаешь? или ты веришь патрушеву?
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04.12.2022 17:30 Відповісти
ага, делать мне нефиг за кацов переживать. а если в этом докладе правда (хотя скорее всего точно правда, потому как ***** очень не любит когда ему лгут в докладах), то мир должен знать, что хваленая цапская ядреная бимба в несколько тысяч боеголовок - это уже унылое ржавое гавно. особенно важно, чтобы про это знали на Западе, и чтобы это меньше сдерживало Запад в поставках Украине дальнобойного высокоточного оружия.
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04.12.2022 21:12 Відповісти
""гарантії безпеки", які Україна, НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої війни, можуть бути більш слушною темою для розмови західних лідерів, які планують переговори з Москвою" - гарно Мімікрона головешкою в гівно занурили.
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04.12.2022 09:02 Відповісти
Він сам туди регулярно пірнає завдяки своій адвокатській роботі на користь андрофагів.
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04.12.2022 09:17 Відповісти
Лютий: Кієв за 3 дня, Україна за 10
Грудень: гарантії бєзапаснасті для росісі
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04.12.2022 09:08 Відповісти
Лєтят, лєтят лісткі отривного калєндаря буйла
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04.12.2022 09:17 Відповісти
А на *** ви не підете товариш макрон!
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04.12.2022 09:08 Відповісти
щось я не пригадаю гарантій безпеки для нацистів
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04.12.2022 09:09 Відповісти
і до вуйка Аді в 1943-45 роках ніхто не телефонував ...
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04.12.2022 09:13 Відповісти
Були!
У тих, кого не повісили, була надійна охорона камери та гарантоване харчування
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04.12.2022 09:19 Відповісти
отныне и навсегда место параши возле параши, со всеми входящими в этот её статус гарантиями.
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04.12.2022 09:11 Відповісти
комфортно макрону на *** у путіна сидіти...
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04.12.2022 09:13 Відповісти
Вы думаете , шо макаронную проститутку Штаты воспринимают всерьез?
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04.12.2022 09:15 Відповісти
не для того того Діду перед Конгресом вішається, щоб макроша на ньому каталось
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04.12.2022 09:21 Відповісти
таке трапляється, коли Московія має компромат на президента Франції.

України це теж стосується - не можна обирати у президенти того, хто виступав на корпоративах у московських лазнях.

Слідом йде Оман і так далі...
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04.12.2022 09:14 Відповісти
А чьо замалчиваем , шо пыню соученики в туалете отметили, за то, шо рассекал в шузах "прощай молодость?" Або о том, шо тато пыни был в гитлеровской жандармерии под Варшавай и принимал участие в подавлении варшавского восстания... А дед пыни до революции сначала стряпал буржуям в петербургском кабаке, после революции приспособленец стряпал Ленину с Крупской, а затем и Сталину... - Это разве не компромат, которым почему-то никто не пользуется.
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04.12.2022 09:21 Відповісти
А ще у нього доньки проститутки!
Що у пині реально є доньки?
Аблооолом..... 😂
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04.12.2022 09:24 Відповісти
А еще пыню жена бросила как и кабаевша -блин, а после того как сдохла Колли, никакая скотина не зарится на пыню... Да здесь сплошной беспрерывный стрим будет, вокруг земного шарика.
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04.12.2022 09:31 Відповісти
Тю, про обвораживающие пупчики мальчиков забыл.
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04.12.2022 09:33 Відповісти
Та годі вже полоскати сморчка полшестого под плєдіком 😂
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04.12.2022 09:53 Відповісти
На жаль батарея подсела, свет а нет. Иду в отключку.
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04.12.2022 09:59 Відповісти
У Украины стало на одного союзника меньше. Вернее этого союзника даже не было - он просто боялся испортить свой имидж.
Забудьте о Франции!
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04.12.2022 09:18 Відповісти
НЕ НУЖНО ТАК ХОРОХОРИТЬСЯ. СНАЧАЛА ОБЗАВЕДИТЕТЕСЬ яо, как жабоеды, ПОТОМ УЖЕ И ДЕЛАЙТЕ ПАЛЬЦЫ В РАСТОПЫРКУ.
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04.12.2022 09:28 Відповісти
Завдання для наступного президента
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04.12.2022 09:54 Відповісти
Если за нынешним не следить, то следующим в Украине может быть не президент, а губернатор региона федерации...
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04.12.2022 10:01 Відповісти
Я не хорохорюсь! Я про реалии! И про нас, доверчивых, которые выбирали себе депутатов с президентами. И которые все время оказывались арендаторами.
И я знаю еще с советских времен, что Южмаш производил ракетного оружия больше, чем вся Западная Европа вместе взятая.
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04.12.2022 10:00 Відповісти
А ще Макроша назвав 2 причини, коли перестане нам поставляти зброю. Вже готує публіку

"Ми ніколи не підемо на ослаблення здатності нашої армії захищати нашу власну територію та наших громадян. Ми також ніколи не поставимо таку зброю, яка б зробила нас стороною конфлікту внаслідок її використання для нападів на російську територію", - сказав Макрон в інтерв'ю телеканалу TF1.
А ще сміялись з Саркозла, а він таки бомбив Кадафі.
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04.12.2022 09:20 Відповісти
які ще гарантії?

Ви хоч уявляєте хто такі українці? Чий у нас Тризуб? Володимира Великого!
Він захопив Полоцьке князівство (Білорусь), вбив сина полоцького князя, а його дочку зґвалтував на очах у батька.

Які нафіг гарантії?
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04.12.2022 09:20 Відповісти
*Коля Лукашенко напрягся*
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04.12.2022 09:23 Відповісти
З коліним молодим рум'янцем згодиться за полоцку княжну..

.
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04.12.2022 09:58 Відповісти
Как разгромно проиграть в войне и потребовать у НАТО уйти на границы 1997 года..Макрон умеетумеет в дипломатию....он бы ещё предложил западу и Украине выплачивать репарации пуйлу и план маршала для Роиси
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04.12.2022 09:21 Відповісти
Будете сміятись, але харошиє рюззскіє реально обговорюють план Маршала для рашки
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04.12.2022 09:59 Відповісти
Мне не нравиться, что все это Макрон озвучил после визита к Байдену.
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04.12.2022 09:21 Відповісти
Друзі,не поспішайте проклинати Макрона. Це цілком може бути гра в доброго і злого поліцейського,де Макрон добрий мусор....Справа зайшла дуже далеко і тільки ідіоти на Заході можуть хотіти повернути Путьку в "сім"ю". Може це й пас на Москву змовникам-ви прикінчіть Путьку табакеркою,а ми вже вам гарантії підготували....
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04.12.2022 09:44 Відповісти
зверніть увагу,Макроша паралельно з цими розмовами ,збільшив надання техніки Україні
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04.12.2022 09:45 Відповісти
Еще две гаубицы дал?
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04.12.2022 10:03 Відповісти
Зе з Резніковим і цього Україні не дали. Богдана існує в 1 виставково-парадному екземплярі.
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04.12.2022 10:06 Відповісти
Какие нафиг добрые и злые - идет война. И союзник он или союзник, или наблюдатель!
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04.12.2022 10:05 Відповісти
що ви хочете з жабоїдів? чого вони повинні нас забезпечувати всім? ми самі себе за 8 років забезпечили?де всі ці Нептуни,Сапсани,Буревії тощо? чому вся росагентура не постраждала а гинуть наші патріоти? чому на вищих посадах діючі росагенти? чому і досі трясуть бородами офіцери ФСБ з УПЦМП? і ще багато чому....
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04.12.2022 10:10 Відповісти
Знову заглядає пуйлу в очко. Бабло робить свою справу.
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04.12.2022 09:45 Відповісти
ГАРАНТІЇ ЧОГО, ТОГО ЩО В СЛІДУЮЧИЙ РАЗ КОЛИ КАЦАПИ БУДУТЬ НАПАДАТИ ТА ЗАБИРАТИ ЧУЖЕ НІХТО НЕ БУДЕ ВМІШУВАТИСЬ, ТАК ЯК БУЛО З КРИМОМ В 2014 РОЦІ...
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04.12.2022 09:56 Відповісти
Ви ж бачили в кіно, як переговірники розмовляють з терористами, що замкнулися із заручниками?
Літак? А як же! Стопятьсот мильонів баксів? Зберемо! Тільки дайте трохи часу, бо треба зібрати пару вагонів грошей дрібними купюрами (та перерахувати ж!) та збудувати зльотну полосу для літака саме тут!
А тим часом група захвату готується...
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04.12.2022 11:10 Відповісти
московія розв"язала вже не першу загарбницьку війну, тероризує весь цивілізований світ вбиває і грабує в Україні. Дії цілого світу мали б бути спрямовані на ліквідацію цього гадючника і гарантія може бути тільки одна життя-після добровільної здачі, інакше -смерть.
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04.12.2022 11:18 Відповісти
гы,и чё мусолят эту переговорную тему??если давно уже известно и не мной сказано,что:,,переговоры с кацапами должны быть не длиннее автоматной очереди"пункт!
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04.12.2022 11:44 Відповісти
А они вообще и близко не представляют, что такое Мордор.
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04.12.2022 12:51 Відповісти
хотя уже должны были бы
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04.12.2022 15:19 Відповісти
 
 