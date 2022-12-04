Заява Макрона про гарантії безпеки для РФ стала частиною російської інформаційної операції, - ISW

Заява президент Франції Еммануеля Макрона посилила російську інформаційну операцію про необхідність Заходу обговорити "гарантії безпеки" для Москви.

Такої думки дотримуються аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Цензор.НЕТ.

Вони нагадали, що "гарантії безпеки", яких вимагає Росія, включають частковий демонтаж НАТО шляхом повернення до кордонів 1997 року та надання Москві права вето на майбутнє розширення альянсу.

Востаннє ці вимоги згадував у своєму виступі 1 грудня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров.

"Вимога Росії щодо "гарантій безпеки" є частиною більшої російської інформаційної операції, в якій НАТО зображується як провокатор вторгнення в Україну", - йдеться у звіті ISW.

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Аналітики вважають, що "гарантії безпеки", які Україна, НАТО та решта Європи приймуть від Росії після неспровокованої та жорстокої війни, можуть бути більш слушною темою для розмови західних лідерів, які планують переговори з Москвою.

Нагадаємо, 3 грудня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що Росія повинна мати власні "гарантії безпеки", коли вона повернеться за стіл переговорів. У відповідь на це голова фракції "Слуги народу" Давид Арахамія озвучив умови переговорів про гарантії безпеки для Росії.