Пентагон закликав Конгрес затвердити бюджет. Інакше можуть бути проблеми з допомогою Україні, - Politico

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес не відкладати ухвалення законопроєкту про витрати Пентагону на наступний рік. Інакше подальше тимчасове фінансування може вплинути на допомогу Україні та закупівлі нового бомбардувальника B-21 Raider.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Остін попередив, що замість бюджету конгресмени можуть, як це бувало й раніше, ухвалити "резолюцію про продовження фінансування", причому відразу на рік, а не на місяці.

Це заморозить витрати Пентагону на поточному рівні. Збройним силам доведеться покладатися на старі техніку та обладнання, тоді як розробка перспективних військових технологій значно скоротиться.

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Президент Джо Байден у жовтні підписав закон про продовження фінансування уряду до 16 грудня 2022 року. Він включає підтримку України на додаткові 12,4 млрд доларів.

До цього терміну Конгрес має ухвалити оборонний бюджет. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі раніше допустила ймовірність прийняття тимчасового фінансування на весь рік.

Якщо Конгресу доведеться ухвалити документ, то Пентагон отримає на 29 млрд доларів менше за потрібну суму.

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Заступник міністра оборони Майкл Маккорд заявив Politico, що йому не віриться, що Пентагон зможе працювати в умовах тимчасового фінансування на весь рік. Джерела видання стверджують, що це може спричинити кризову ситуацію.

Politico зазначає, що військова допомога Україні йде по лінії Пентагону, включаючи постачання боєприпасів.