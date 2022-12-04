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Пентагон закликав Конгрес затвердити бюджет. Інакше можуть бути проблеми з допомогою Україні, - Politico

остін

Міністр оборони США Ллойд Остін закликав Конгрес не відкладати ухвалення законопроєкту про витрати Пентагону на наступний рік. Інакше подальше тимчасове фінансування може вплинути на допомогу Україні та закупівлі нового бомбардувальника B-21 Raider.

Про це пише Politico, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

Остін попередив, що замість бюджету конгресмени можуть, як це бувало й раніше, ухвалити "резолюцію про продовження фінансування", причому відразу на рік, а не на місяці.

Це заморозить витрати Пентагону на поточному рівні. Збройним силам доведеться покладатися на старі техніку та обладнання, тоді як розробка перспективних військових технологій значно скоротиться.

Читайте: Сенатори США проведуть секретну нараду щодо допомоги Україні, - CNN

Президент Джо Байден у жовтні підписав закон про продовження фінансування уряду до 16 грудня 2022 року. Він включає підтримку України на додаткові 12,4 млрд доларів.

До цього терміну Конгрес має ухвалити оборонний бюджет. Спікер Палати представників Ненсі Пелосі раніше допустила ймовірність прийняття тимчасового фінансування на весь рік.

Якщо Конгресу доведеться ухвалити документ, то Пентагон отримає на 29 млрд доларів менше за потрібну суму.

Також читайте: Позиція конгресменів-республіканців, які виступали проти допомоги Україні, слабшає, - Гербст

Заступник міністра оборони Майкл Маккорд заявив Politico, що йому не віриться, що Пентагон зможе працювати в умовах тимчасового фінансування на весь рік. Джерела видання стверджують, що це може спричинити кризову ситуацію.

Politico зазначає, що військова допомога Україні йде по лінії Пентагону, включаючи постачання боєприпасів.

Автор: 

Конгрес США (1223) Пентагон (1415) допомога (8295) США (22525) Остін Ллойд (521)


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Топ коментарі
+6
Так у вас же ж є цілий закон про лендліз. Чи ви вже про нього взагалі забули?
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04.12.2022 09:21
+3
А це як Будапештський меморандум. Ніби він є, а начебто й ні.
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04.12.2022 10:48
+3
Ну, с таким же успехом Вас можно обвинить в том, что Вы иллюминат и рептилоид. И что? Из-за этого лендлиз заработает? А факт остается фактом - лендлиз как бесплатный инструмент предоставления помощи Украине так и не заработал. Оружия Украине поставляется ничтожно мало. Каждый раз приходится унизительно вымаливать новую порцию.

Ну а Илларионов, конечно же, штирлиц путлера...
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04.12.2022 11:23
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Так у вас же ж є цілий закон про лендліз. Чи ви вже про нього взагалі забули?
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04.12.2022 09:21 Відповісти
А це як Будапештський меморандум. Ніби він є, а начебто й ні.
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04.12.2022 10:48 Відповісти
https://youtu.be/Omyszuek-qk Как диктатор Путин проводил референдумы на оккупированных областях Украины?
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04.12.2022 09:36 Відповісти
Лэнд Лиз..это бери и плати....Британия расплатилась за Лэнд Лиз только в 2006 году...почему там долго Мощная и нищая Британия оплатила американцам за помощь в 1941 году,спросите Вы?
Девальвация фунта стерлингов произошла...типа денег нет но вы держитесь 😝
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04.12.2022 09:53 Відповісти
Закон про допомогу Україні має дві суттєві поправки:

https://youtu.be/ThAAwHhA-HM?t=4876
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04.12.2022 10:04 Відповісти
ленд-ліз - це обладнання (зброя і т.і.) в лізинг. тобто що було використано (знищено) - за те платиться протягом 50-100 років, що залишилося цілим - необхідно віддати або викупити (якщо є бажання таке) за залишковою ціною.
Тому не потрібно нас лякати (точніше маніпулювати, тобто говорити не всю правду і перекручувати фактаж) сумами виплати по ленд-лізу. UK так довго платила, бо малими сумами платила, а не через вказані в дописі реальні, однак ефемерні з точки зору впливу на розмір плати, фактори.
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04.12.2022 12:24 Відповісти
Илларионов и Салливан это Трамписты Штирлицы путлера... сказочные персонажи...😝🤣
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04.12.2022 10:26 Відповісти
Смешались в кучу кони, люди... Салливан трампист? Все таки правда побеждает.
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04.12.2022 10:51 Відповісти
Ну, с таким же успехом Вас можно обвинить в том, что Вы иллюминат и рептилоид. И что? Из-за этого лендлиз заработает? А факт остается фактом - лендлиз как бесплатный инструмент предоставления помощи Украине так и не заработал. Оружия Украине поставляется ничтожно мало. Каждый раз приходится унизительно вымаливать новую порцию.

Ну а Илларионов, конечно же, штирлиц путлера...
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04.12.2022 11:23 Відповісти
НАТО наш ТАТО 💪Все Буде Україна 🇺🇦🇱🇷🇬🇧🇦🇺🇦🇮🇨🇦🇨🇦
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04.12.2022 10:36 Відповісти
Почався щорічний цирк. До Різдва з великою помпою приймуть чергове "історичне" рішення і роз'їдуться бухати по хатам.
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04.12.2022 14:42 Відповісти
 
 