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Окупанти вивозять із магазинів у Новій Каховці товар та обладнання, - Генштаб ЗСУ

мародерство,рф,армія

У Новій Каховці Херсонської області російські загарбники вивозять з магазинів товар та обладнання.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

"Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. З місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, в окупованій Новомиколаївці Запорізької області загарбники чисельністю до 100 осіб 2 грудня організували перевірку документів місцевих жителів, під час якої вилучили особисті цінні речі жителів та побутову техніку.

Також читайте: Окупанти готують примусову депортацію мешканців Каховки та Нової Каховки, - Хлань

Автор: 

армія рф (17216) Генштаб ЗС (6497) Нова Каховка (180)


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04.12.2022 09:14 Відповісти
Ордынцами были орки и остались.
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04.12.2022 09:14 Відповісти
Вони решітки на танки понаварювали не для захисту, а для збільшення вмісту багажника.
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04.12.2022 09:38 Відповісти
Це ще один маркер того, що рашисти будуть відступати
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04.12.2022 11:01 Відповісти
 
 