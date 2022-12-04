Окупанти вивозять із магазинів у Новій Каховці товар та обладнання, - Генштаб ЗСУ

У Новій Каховці Херсонської області російські загарбники вивозять з магазинів товар та обладнання.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні, передає Цензор.НЕТ.

"Триває мародерство та грабіж місцевого населення на тимчасово зайнятих ворожими військами територіях. З місцевих магазинів Нової Каховки російські загарбники вивозять весь товар та обладнання, включно з морозильними камерами та касовими апаратами", - йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, в окупованій Новомиколаївці Запорізької області загарбники чисельністю до 100 осіб 2 грудня організували перевірку документів місцевих жителів, під час якої вилучили особисті цінні речі жителів та побутову техніку.

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