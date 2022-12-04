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Фінляндія вирішила вступити до НАТО через ядерні погрози РФ, - голова МЗС Хаавісто

хаавісто,пекка

Російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, ядерні загрози Москви змусили Фінляндію, яка має з Росією загальний кордон довжиною близько 1300 кілометрів, замислитися над тим, як реагувати і звідки заручитися підтримкою.

Хаавісто пояснив, що ці побоювання були однією з причин, які спонукали Фінляндію внести історичні зміни до своєї політики безпеки та подати заявку до Організації Північноатлантичного договору.

Глава МЗС також розповів, що нещодавні атаки на електроенергетичну інфраструктуру України були "дуже жорстокими" та позбавили простих людей опалення, освітлення та каналізаційних систем, що свідчить про те, що Росія веде тотальну війну проти мирних жителів в Україні.

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Головний дипломат країни також підтвердив важливість ядерної безпеки під час війни і сказав, що серйозна аварія на контрольованій Росією Запорізькій атомній електростанції буде "одним із найгірших сценаріїв, які можуть статися".

Автор: 

НАТО (6423) росія (64935) Фінляндія (1297) членство в НАТО (1715) ядерна зброя (1145) Хаавісто Пекка (26)


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`Вот уже 40 лет жители Аляски получают роялти с продаж нефти. Да-да, так можно и так бывает. Согласно конституции, ресурсы Аляски принадлежат жителям штата, а не самому штату. В этом году больше 600 тысяч человек получили свою выплату, причем из-за хороших дивидендов каждый получил больше обычного на 650 долларов. Так что сумма выплат составила жалкие 3200$.

Не секрет, что залежи нефти есть и в России, но жители России в качестве бонуса в этом году получили уже второе повышение стоимость коммунальных услуг. (Буквально пару дней назад на 9%)`
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04.12.2022 09:19 Відповісти
За паребріком як бонус дозволили збирати валєжнік.
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04.12.2022 09:21 Відповісти
у нас кстати тоже с этим не фонтан и "роялти" с энергоресурсов, полезных ископаемых, распределительных сетей и т.п. получают исключительно отдельные избранные личности (от того и зарплаты и премии у них *********** а о внешних долгах и говорить нечего)
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04.12.2022 09:56 Відповісти
Вже турки рішают кому в НАТО .
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04.12.2022 09:23 Відповісти
Фінам давно вже потрібно було бути в НАТО. Невже історія нічому не навчила?
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04.12.2022 09:24 Відповісти
просто сейчас стало уже не так ссошно вступать, пока у кацапов руки заняты и голова болит.
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04.12.2022 09:41 Відповісти
И до Питера финнам всего ничего а питерские вояки сдохли в Украине.
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04.12.2022 09:34 Відповісти
ядерный терроризм в идеально правовом мире это конечно уже диагноз и разбираться бы нам лично уже точно бы не пришлось (начиная с Чернобыльской АЭС). но маємо що маємо. но конечно есть шанс что мир еще немного успеет поумнеть - и таки да.
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04.12.2022 10:01 Відповісти
 
 