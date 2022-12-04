Фінляндія вирішила вступити до НАТО через ядерні погрози РФ, - голова МЗС Хаавісто

Російське вторгнення в Україну викликало підвищений рівень безпеки в Європі, а ядерна риторика Москви послужила ключовим фактором, який спонукав Фінляндію подати заявку на вступ до НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

За словами міністра, ядерні загрози Москви змусили Фінляндію, яка має з Росією загальний кордон довжиною близько 1300 кілометрів, замислитися над тим, як реагувати і звідки заручитися підтримкою.

Хаавісто пояснив, що ці побоювання були однією з причин, які спонукали Фінляндію внести історичні зміни до своєї політики безпеки та подати заявку до Організації Північноатлантичного договору.

Глава МЗС також розповів, що нещодавні атаки на електроенергетичну інфраструктуру України були "дуже жорстокими" та позбавили простих людей опалення, освітлення та каналізаційних систем, що свідчить про те, що Росія веде тотальну війну проти мирних жителів в Україні.

Також читайте: Війна в Україні показала, що Європа "недостатньо сильна", - прем’єрка Фінляндії Марін

Головний дипломат країни також підтвердив важливість ядерної безпеки під час війни і сказав, що серйозна аварія на контрольованій Росією Запорізькій атомній електростанції буде "одним із найгірших сценаріїв, які можуть статися".